Маслов заявил, что хотел бы всю свою карьеру провести в «Спартаке»

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Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что хотел бы провести всю футбольную карьеру в составе московского клуба.
«Мне, конечно, хочется играть больше, но меня абсолютно все устраивает. Я доверяю тренеру — как он решит, так и будет. Конечно, я хотел бы продлить контракт и остаться в команде. Я люблю «Спартак», но это будет зависеть исключительно от клуба — захочет ли он продолжить со мной сотрудничество. Не хочу пока об этом думать, впереди действительно еще много времени. Например, всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке», но как это будет — никто не знает», — приводит слова Маслова Metaratings.ru.
22-летний футболист в июне 2018 года перешел из «Тюмени» в «Спартак», в котором сначала играл за фарм-клуб в первенстве ФНЛ. В сентября этого же года Маслов дебютировал за основной состав «Спартака» в гостевой игре 1/16 финала Кубка России-2018/19 против «Черноморца» (1:0).
Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 10 матчей в составе «Спартака», забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
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