Литвинов: «Хочется в Европу, поиграть за мадридский «Реал»

Сегодня, 10:20
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил о своем желании поиграть в Европе.
— У Павла Маслова амбиции — играть в АПЛ. А у тебя?
— Конечно, тоже хочется в Европу. Соглашусь с Павлом.
— Тоже в АПЛ хочешь?
— Если честно, мне по душе ла лига, где все через пас. Хочется поиграть за мадридский «Реал».
— Думаешь, сейчас российские игроки могут уехать в Европу?
— Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола.
— Как думаешь, когда Россию вернут в Европу?
— Полагаю, что до 2025 года мы точно не будем играть. Дальше — посмотрим, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел 12 матчей за красно-белых и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 10 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
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