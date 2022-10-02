Литвинов: «Хочется в Европу, поиграть за мадридский «Реал»

Защитник «Спартака» Литвинов заявил о своем желании поиграть за «Реал»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил о своем желании поиграть в Европе.

— У Павла Маслова амбиции — играть в АПЛ. А у тебя?

— Конечно, тоже хочется в Европу. Соглашусь с Павлом.

— Тоже в АПЛ хочешь?

— Если честно, мне по душе ла лига, где все через пас. Хочется поиграть за мадридский «Реал».

— Думаешь, сейчас российские игроки могут уехать в Европу?

— Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола.

— Как думаешь, когда Россию вернут в Европу?

— Полагаю, что до 2025 года мы точно не будем играть. Дальше — посмотрим, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел 12 матчей за красно-белых и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.