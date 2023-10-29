Круговой — о победе над «Ахматом»: «Хорошо, что у Сергеева получилось забить»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

«Тяжелый матч, на самом деле. Переворот сделал тот момент, когда мы пропустили. Мы взбодрились, начали появляться моменты и подходы. Хорошо, что у Вани Сергеева получилось забить — все-таки он чувствует этот момент, когда нужно оказаться в нужном месте и забить. Я не слежу за турнирной таблицей. Мы просто двигаемся от матча к матчу, хочется всегда выигрывать. Когда-то получается, а когда-то — нет. Будет ли матч с «Краснодаром» определяющим? Не определяющим, но важным», — приводит слова Кругового «Спорт День за Днем».

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 4 ноября команда Сергея Семака отправится в гости к «Балтике».