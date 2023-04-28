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Сегодня, 20:48

Защитник «Зенита» Ренан попал в состав сборной Бразилии на молодежный чемпионат мира

Руслан Минаев
Роберт Ренан.
Фото Global Look Press
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан был включен в состав сборной Бразилии для участия в молодежном чемпионате мира.

На счету 19-летнего игрока 11 матчей за команду. В этом году южноамериканцы победили в чемпионате континента среди игроков до 20 лет.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине. В групповом турнире сборная Бразилии сыграет с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой.

С 20 мая «Зенит» проведет три матча в РПЛ — против «Оренбурга», «Сочи» и «Факела.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
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