Защитник «Зенита» Ренан попал в состав сборной Бразилии на молодежный чемпионат мира

Защитник «Зенита» Роберт Ренан был включен в состав сборной Бразилии для участия в молодежном чемпионате мира.

На счету 19-летнего игрока 11 матчей за команду. В этом году южноамериканцы победили в чемпионате континента среди игроков до 20 лет.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине. В групповом турнире сборная Бразилии сыграет с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой.

С 20 мая «Зенит» проведет три матча в РПЛ — против «Оренбурга», «Сочи» и «Факела.