«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» подписали договор о сотрудничестве

«Зенит» будет сотрудничать с «Аль-Иттихадом», сообщает пресс-служба российского клуба. Представители обеих команд подписали соответствующий меморандум.

В его рамках клубы будут проводить учебные курсы, работу по выявлению талантов и развитию основных и женских команд, отмечается в Telegram-канале «Зенита».

Помимо этого, клубы проведут товарищеский матч между молодежными составами, который пройдет в Александрии (Египет) 8 сентября.