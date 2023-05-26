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Сегодня, 18:28

«Зенит» интересуется защитником «Фенербахче» Салаи

Виктория Кравченко
Аттила Салаи.
Фото Global Look Press
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«Зенит» заинтересован в покупке венгерского защитника «Фенербахче» Аттила Салаи, сообщает Sabah.

По данным источника, на 25-летнего игрока также претендуют «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия». «Фенербахче» готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.

Салаи играет в составе турецкого клуба с января 2021 года. В его активе 114 матчей, 7 голов и 4 результативных передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.

Источник: https://www.sabah.com.tr/galeri/spor/son-dakika-fenerbahce-transfer-haberi-fbahceli-yildiza-20-milyon-euro-sivas-macinda-izlediler/15
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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