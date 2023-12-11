«Зенит» лидирует по посещаемости в этом сезоне среди клубов Восточной Европы

«Зенит» стал лидером сезона-2023/24 по посещаемости среди клубов Восточной Европы.

По подсчетам Metaratings.ru, в среднем домашние матчи клуба из Санкт-Петербурга посещают 26 913 зрителей. В тройку списка входят также «Легия» (Польша, 25 259 зрителей) и «Шленск» (Польша, 23 219).

Из российских клубов в топ-15 располагаются «Краснодар» — 4-е место, 22 831 человек, «Спартак» — 13-е место, 14 936 человек и «Ротор» — 15-е место, 14 328.

Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?