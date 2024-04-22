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Сегодня, 18:25

«Зенит» обратится в РФС из-за неназначения пенальти в матче против «Оренбурга»

Виктория Кравченко
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС из-за эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Оренбурга» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

В концовке второго тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота гостей после касания мяча рукой в своей штрафной площади со стороны защитника Данилы Прохина.

«На противоестественно не назначенный пенальти будем подавать (протест), особенно на фоне назначенного пенальти в матче «Ростов» — «Спартак». Двойные стандарты неприемлемы ни в одном виде спорта», — цитирует Медведева РИА «Новости».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240422/zenit-1941465212.html
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Медведев (руководитель)
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