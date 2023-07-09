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Сегодня, 20:25

Источник: «Зенит» объявит о подписании Марио Фернандеса на следующей неделе

Иван Торопцев
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес станет футболистом «Зенита» в ближайшее время, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, 32-летний игрок завтра улетит из Бразилии в Россию. «Зенит» объявит о трансфере официально на следующей неделе.

По информации «СЭ», Фернандес подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

ЦСКА пытался вернуть футболиста, но переговоры завершились неудачей.

Марио Фернандес. «Зенит» увел Фернандеса у ЦСКА! Подробности перехода

Источник: https://t.me/donaleixo/130
Марио Фернандес
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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