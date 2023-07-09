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Канчельскис предполагает, что Промес завершит карьеру в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Будущее Промеса может быть навсегда связно со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важный роль в истории клуба. Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-promes-zavershit-kar-eru-v-spartake-u-nego-drugih-variantov-net/
Андрей Канчельскис
Квинси Промес
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