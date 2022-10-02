«Зенит» и «Ростов» объявили составы на матч 11-го тура РПЛ

«Зенит» и «Ростов» объявили составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Мельников, Голенков, Нтумба.

После 10 туров РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» с 22 баллами располагается на третьей позиции.