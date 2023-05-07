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Судейство

Сегодня, 19:57

«Зенит» — «Спартак»: Дуарте удален правильно. Но почему избежал удаления в этом туре игрок «Факела»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»).
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»).
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»).
Фото Скриншот из трансляции
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На 73-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян, находясь очень далеко от того места, где случился фол Алексиса Дуарте, неверно оценил его фол на Малкоме и ограничился вынесением предупреждения. Возможно, судья доверился первому ассистенту Максиму Ковалеву.

Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»).
Скриншот из трансляции

Но после правильного вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Андрея Образко и последовавшего за этим просмотра Кукуяном повторов решение рефери было изменено. Он отменил желтую карточку и удалил спартаковца с показом красной карточки.

Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»).
Скриншот из трансляции

С решением судьи следует согласиться: место контакта, сила удара, открытые шипы, вероятность перелома — все это свидетельствовало в пользу удаления. Но почему тогда избежал красной карточки игрок «Факела» Роман Агбашев в матче этого удара с «Ростовом» (2:0). На 34-й минуте он прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. Судья Евгений Кукуляк вынес только предупреждение — ВАР Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешался. Случаи Дуарте и Агбашева отличаются в некоторых деталях, но схожи в одном — высокой вероятности нанесения серьезной травмы и силы удара шипами.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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