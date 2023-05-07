Сегодня, 10:30
В воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России.
В этой игре команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул. Чтобы выиграть золотые медали РПЛ, «Зениту» нужно победить красно-белых, либо сыграть вничью и ждать, что ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
25
|
19
|
4
|
2
|
65-13
|
61
|
2
|
Ростов
|
26
|
14
|
8
|
4
|
44-34
|
50
|
3
|
Спартак
|
25
|
14
|
7
|
4
|
55-32
|
49
|
4
|
ЦСКА
|
25
|
14
|
6
|
5
|
46-23
|
48
Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире матчи будет показан на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru, начало эфира — в 17.00.
Также можно следить за матчем «Зенит» — «Спартак» в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-Экспресс» по этой ссылке.