«Зенит» — «Спартак»: время начала прямой трансляции матча

В воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России.

В этой игре команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул. Чтобы выиграть золотые медали РПЛ, «Зениту» нужно победить красно-белых, либо сыграть вничью и ждать, что ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург».

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 25 19 4 2 65-13 61 2 Ростов 26 14 8 4 44-34 50 3 Спартак 25 14 7 4 55-32 49 4 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48

Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире матчи будет показан на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru, начало эфира — в 17.00.

Также можно следить за матчем «Зенит» — «Спартак» в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-Экспресс» по этой ссылке.