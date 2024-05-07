Жена защитника «Локомотива» Тикнизяна сообщила, что ждет ребенка

Яна Ромашкина, жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщила о беременности.

Девушка в своих соцсетях опубликовала фотографии, на которых видно, что она находится в положении.

Ромашкина подписала снимки: «Я человек семейный, домашний, поэтому невероятна рада своему новому статусу мамы. А к работе я еще вернусь, не скучайте».

Ромашкина и Тикнизян поженились в ноябре 2023 года. У футболиста есть сын Эмилиан, который родился в 2021 году. Тогда Тикнизян состоял в отношениях с другой девушкой.