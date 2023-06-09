Жигулев — о Юране: «Самое важное, что он сильный мотиватор»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев высказался о работе под руководством тренера нижегородцев Сергея Юрана.

«Последние матчи, которые сыграл при Сергее Николаевиче [Юране], считаю хорошими. Как тренер — самое важное, он сильный мотиватор, сплотил нашу команду. Последние игры показали, как мы добавили в физике, и пошел результат. За последние примерно пять матчей мы пропустили только один мяч. Конечно, мы верим в свое сохранение в РПЛ», — цитирует Жигулева Sport24.

«Пари НН» разгромил «Родину» (3:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24. Ответная встреча состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.