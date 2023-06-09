Зиньковский подвел итог своего первого сезона в «Спартаке»: «Бронзу можно занести в актив»

Сегодня, 13:00
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в интервью «СЭ» высказался о прошедшем сезоне РПЛ.
— Это был твой первый сезон в «Спартаке». Какие итоги ты можешь подвести?
— Сезон получился неоднозначным лично для меня. Было много разных моментов — и хороших, и не очень. Заняли третье место, бронзовые медали — для меня они первые в карьере. Это плюс, можно занести в актив.
— Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?
— Гол в ворота ЦСКА. Он был номинирован на лучший гол чемпионата.
— Лучший — потому что соперник принципиальный?
— Все сложилось вместе. И соперник принципиальный, дерби. И это был мяч, который вернул нас в игру. И действительно красивый гол получился!
«Спартак» с 54 очками занял третье место в РПЛ сезона-2022/23.