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Сегодня, 11:18

Жуков считает, что Джикия скоро вернется в стартовый состав «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» оценил перспективы защитника Георгия Джикии в команде после увольнения Гильермо Абаскаля.

Ранее Жуков заявил «СЭ», что Джикия и Абаскаль несовместимы в «Спартаке».

«Мне кажется, что Джикия неплохо вышел и показал себя в матче против «Зенита». Он настоящий капитан команды, поддерживающий ее дух. Думаю, что его место на поле. Поэтому считаю, что Джикия в ближайшее время вернется в стартовый состав «Спартака», — сказал Жуков «СЭ».

Джикия в этом сезоне провел 11 матчей, не отличившись результативными действиями.
«Спартак» после 23 матчей занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 35 оков.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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