«Чемпионат»: Ивич и Янсен — главные претенденты на пост тренера «Спартака»

Владимир Ивич и Паскаль Янсен являются главными фаворитами на пост главного тренера «Спартака», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба — Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом. На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал.

Последним клубом для 51-летнего Янсена является «АЗ» из Нидерландов. Ивич ранее возглавлял «Краснодар».

35-летний Гильермо Абаскаль покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В ближайшем туре чемпионата России москвичи сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча пройдет 21 апреля. Начало — в 20.30 мск.