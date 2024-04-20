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Сегодня, 11:23

Назначение Янсена в «Спартак» маловероятно

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Как стало известно «СЭ», назначение 51-летнего голландца Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.

Ранее СМИ сообщали, что Янсен вместе с бывшим тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем являются главными кандидатами на пост наставника «Спартака».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Паскаль Янсен
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