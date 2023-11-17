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Сегодня, 10:00

Зорин рассказал, как принимал решение об уходе из «Спартака» в аренду

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» объяснил, как принимал решение об уходе в аренду из московского клуба.

«Осознавал, что в сезоне у меня либо вообще не будет игрового времени, либо его будет крайне мало. Нужно было искать команду, где бы я чаще выходил на поле», — сказал Зорин.

Также футболист отметил, что у него нет обид на главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я очень рад, что попал в основную команду, тренировался с одними из лучших футболистов в нашей стране, дебютировал в РПЛ и Кубке России. Благодарен Гильермо Абаскалю за то, что он «поднял» меня и Пашу [Мелешина] из дубля и дал шанс сыграть на взрослом уровне. Тренер отвечает за результат и футболистов, которые выходят на поле. Я старался заслужить игровое время на тренировках. Но если тренер так решил... Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде, получается», — добавил полузащитник.

Зорин стал игроком минского «Динамо» в августе 2023 года. Соглашение между «Спартаком» и белорусским клубом рассчитано до декабря 2023 года и не предусматривает права выкупа 19-летнего футболиста.

Хавбек забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо».

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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