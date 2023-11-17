Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Зорин вспомнил, как в детстве перешел в «Спартак» из академии ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» рассказал, как в детстве попал в академию ЦСКА.

— Ты воспитанник «Спартака», но в детстве занимался в академии ЦСКА. Как ты туда попал?

— Да просто не было другого выхода. Мне пять лет, «Спартак» еще не набирал футболистов. Я пошел в ЦСКА, позанимался там пять лет, но понял, что мне больше подходит спартаковский стиль. Поэтому в 2014 году с родителями решили переходить в «Спартак».

— И где лучше?

— В «Спартаке». Я в этом клубе почти девять лет, дошел до основного состава, дебютировал в большом футболе. Те же Миша Игнатов, Никита Чернов когда-то играли за ЦСКА. Медина вообще перешел напрямую в осознанном возрасте. У меня никогда не было проблем из-за этого.

Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету 6 матчей за основную команду, в которых он отметился 1 результативной передачей. Контракт рассчитан до 2026 года.

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Даниил Зорин
7
Обсудить
Читайте также
Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Дзюба является примером медийности для футболистов
Усман Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б
После частичного обрушения дома в Астрахани введен региональный режим ЧС
Политолог Никулин оценил последствия решения Финляндии о закрытии границ с РФ
Пленный ВСУ рассказал об украинских потерях на левобережье Днепра
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Зорин: «Когда был в «Спартаке», Абаскаль просил не обращать внимания на турнирную таблицу»

Личка заявил, что «Динамо» необходимо работать над реализацией