Зорин вспомнил, как в детстве перешел в «Спартак» из академии ЦСКА

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» рассказал, как в детстве попал в академию ЦСКА.

— Ты воспитанник «Спартака», но в детстве занимался в академии ЦСКА. Как ты туда попал?

— Да просто не было другого выхода. Мне пять лет, «Спартак» еще не набирал футболистов. Я пошел в ЦСКА, позанимался там пять лет, но понял, что мне больше подходит спартаковский стиль. Поэтому в 2014 году с родителями решили переходить в «Спартак».

— И где лучше?

— В «Спартаке». Я в этом клубе почти девять лет, дошел до основного состава, дебютировал в большом футболе. Те же Миша Игнатов, Никита Чернов когда-то играли за ЦСКА. Медина вообще перешел напрямую в осознанном возрасте. У меня никогда не было проблем из-за этого.

Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету 6 матчей за основную команду, в которых он отметился 1 результативной передачей. Контракт рассчитан до 2026 года.