Эго фраера сгубило. Последний матч Абаскаля в России. Мнение Егорова

Обозреватель «СЭ» прощается с испанским тренером.

Мнение

В своем последнем матче в «Спартаке» Гильермо Абаскаль пошел во все тяжкие: схватил и толкнул Бернарда Беришу, получил красную карточку и проиграл «Ахмату», занимавшему до встречи с красно-белыми 15-е место в РПЛ и не побеждавшему два месяца.

Почему этот матч — последний? Я написал об этом слишком много текстов, но объясню еще раз, когда теория стала явью.

Да, команда Абаскаля лишь в двух очках от 3-го места, но с каких пор в «Спартаке» начали удовлетворяться 7-8-м с бронзовой перспективой? При нынешнем подборе футболистов, где на скамейке сидят Мозес, Соболев, Джикия, Бонгонда и Мартинс — это провал.

Да, Абаскаль по-тренерски экспериментирует и пытается найти идеальные сочетания, но полтора года работы — достаточное время, чтобы перейти от неудачных испытаний к открытиям. Мы вообще упустили тот момент, когда не «Спартак» пробовал молодого специалиста, а он сам начал ставить опыты на «Спартаке».

Да, Абаскаль небезразличен и, более того, в Грозном его спровоцировал летевший мимо Бериша, но достойный тренер сделал бы все, чтобы наказание — желтая или красное карточка — досталось лишь сопернику. Однако эго не позволило, пришлось самому уходить в раздевалку.

Вот это эго — чуть ли не главная проблема 34-летнего Абаскаля. И подобное — не дело одного лишь «Спартака». Ведь не было ни одного клуба, где испанец задержался бы на целый сезон и ушел без скандала. Нет мест, где его обожали бы СМИ или болельщики. Бессмысленно говорить и о результатах, если даже в «Базеле», гранде швейцарского чемпионата, Гильермо одержал лишь пять побед в 16 матчах.

Нет логичного объяснения и попадания Абаскаля в «Спартак», где еще и выяснилось, что парень лучше всех разбирается не только в футболе, но и примерно во всем — от того, какие вопросы ему должны задавать журналисты до того, где нужно ставить кофемашину на базе. Его эго всегда шло впереди.

Именно молодецкое эго не позволяло человеку договорится с игроками, обслуживающим персоналом, журналистами, блогерами и даже с летящим мимо него Беришей, которого стоило хитро и хладнокровно пропустить мимо, а не по-пацански хватать и бросать на землю. Выглядел прием справедливо, но разве после этого тренер имеет право хоть что-то говорить о дисциплине?

Имел бы, кстати, если бы обладал статусом и достижениям Жозе Моуриньо. Но король-то голый и объяснять ему уже ничего не придется. Как бы ни тормозило руководство, экспериментировать Гильермо предстоит уже на других клубах — пока явно не таких статусных как «Спартак».

Не отрицаем: может быть Абаскаль и станет большим тренером, но в Москве его поставили совершенно не на свое место и не в свое время. И в этом явно не самого испанца вина.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.