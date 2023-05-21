Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций

И учиться контролировать эмоции.

Мнение

Соболев — один из лучших в составе «Спартака», с этим никто не спорит. Александр выкладывается на двести процентов, бьется, приносит команде очки, но, к сожалению, не умеет контролировать свои эмоции. То, что его репутация среди соперников не самая кристальная, ни для кого не секрет. Нырки, провокации, неспортивное поведение — от этого Соболеву пора избавляться.

Команда Абаскаля могла и не победить в дерби, если бы Сергей Карасев не удалил Виллиана Рошу, который, похоже, просто повторил жест Соболева. Форвард «Спартака» был в миллиметре от звания антигероя и убийственной критики болельщиков, которая не утихала бы очень долго. Гильермо Абаскаль сразу признал: подобное поведение футболиста просто неприемлемо и двух мнений тут быть не может. Уважение к сопернику — важная часть футбола, и, несмотря на итоговую победу «Спартака», Соболев в этой истории все же проигравший.

Символично, что в дерби красно-белые показали, что у команды есть яйца. Такие победы на финише сезона не только настраивают игровой баланс, но и заводят футболистов. Делают их злее — такой опыт важен для больших противостояний. Например, с «Зенитом», когда игроки «Спартака», такое ощущение, изначально выходят подавленными и с мыслью «нам ничего не светит».

Если «Спартак» перенесет такое хладнокровие и через межсезонье, а внутренние дрязги не помешают качественно усилиться, уже через несколько месяцев команда Абаскаля станет гораздо сильнее. Не только кадрово, но и ментально.

Команде пора расти — если этого не произойдет, все скатится в состояние эпохи Федуна, об окончании которой так мечтали болельщики.

P. S. После матча Соболев извинился за свой поступок и пообещал, что больше такого не повторится. Очень надеюсь, что это и есть первый шаг к исправлению.

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