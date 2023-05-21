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21 мая, 21:10

Соболев мог подставить «Спартак». Ему пора избавляться от провокаций

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Единоборство Александра Соболева и Виллиана Роши.
Александр Соболев и Виллиан Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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И учиться контролировать эмоции.

Мнение

Соболев — один из лучших в составе «Спартака», с этим никто не спорит. Александр выкладывается на двести процентов, бьется, приносит команде очки, но, к сожалению, не умеет контролировать свои эмоции. То, что его репутация среди соперников не самая кристальная, ни для кого не секрет. Нырки, провокации, неспортивное поведение — от этого Соболеву пора избавляться.

Команда Абаскаля могла и не победить в дерби, если бы Сергей Карасев не удалил Виллиана Рошу, который, похоже, просто повторил жест Соболева. Форвард «Спартака» был в миллиметре от звания антигероя и убийственной критики болельщиков, которая не утихала бы очень долго. Гильермо Абаскаль сразу признал: подобное поведение футболиста просто неприемлемо и двух мнений тут быть не может. Уважение к сопернику — важная часть футбола, и, несмотря на итоговую победу «Спартака», Соболев в этой истории все же проигравший.

Символично, что в дерби красно-белые показали, что у команды есть яйца. Такие победы на финише сезона не только настраивают игровой баланс, но и заводят футболистов. Делают их злее — такой опыт важен для больших противостояний. Например, с «Зенитом», когда игроки «Спартака», такое ощущение, изначально выходят подавленными и с мыслью «нам ничего не светит».

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

Если «Спартак» перенесет такое хладнокровие и через межсезонье, а внутренние дрязги не помешают качественно усилиться, уже через несколько месяцев команда Абаскаля станет гораздо сильнее. Не только кадрово, но и ментально.

Команде пора расти — если этого не произойдет, все скатится в состояние эпохи Федуна, об окончании которой так мечтали болельщики.

P. S. После матча Соболев извинился за свой поступок и пообещал, что больше такого не повторится. Очень надеюсь, что это и есть первый шаг к исправлению.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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