Андреа Сканавино: «Уход Дзюбы из «Зенита» логичен. Такие вопросы решаются хирургическими методами»

Эксклюзивное интервью тренера сборной Италии по физподготовке, чемпиона Европы-2020, который в 2017 году пришел в невский клуб вместе с Роберто Манчини, а с 2018-го по 2022-й совмещал работу в команде из Петербурга и «Скуадре адзурре».

Сегодня Андреа исполнилось 50 лет. Поэтому наш разговор начался с вопроса о дне рождения.

Юбилей на рабочем месте

— Примите поздравления с юбилеем! Где отмечаете 50-летие?

— Спасибо! Свой день рождения справляю на рабочем месте: в пятницу у нас плановое совещание в Риме перед мартовским сбором национальной команды Италии, где работаю в тренерском штабе.

— В прошлом году вы ушли из «Зенита», тогда как ваш коллега и соотечественник Иван Карминати по-прежнему трудится там. С чем связан ваш уход?

— Я покинул клуб по семейным обстоятельствам.

— Что случилось, если не секрет?

— Никакой тайны тут нет. У меня два сына, и оба сейчас нуждаются в постоянном присутствии отца: у ребят переходный возраст, так что супруге одной пришлось бы с ними непросто. Плюс на момент ухода из «Зенита» состояние здоровья моего папы ухудшилось, как и у тестя. Жена не успевала в одиночку справляться со всеми бытовыми проблемами, и я понимал, что обязан в такой момент находиться рядом с семьей.

Совсем недавно и отец, и тесть покинули наш мир, но я все-таки успел застать их при жизни, чему очень рад. А в тот момент, когда накопились семейные вопросы, я превратился для «Зенита» в обузу, потому что голова была занята личными делами, а не работой. В такой ситуации виделся только один выход — срочно возвращаться домой, в Турин. Очень благодарен клубу за понимание и в целом за все те годы, что провел в нем и в Петербурге!

— Вы появились в штабе сине-бело-голубых при Манчини, но он оставался главным тренером всего один сезон, а вы задержались еще на четыре. Какие самые яркие впечатления остались от этого периода?

— Петербург — фантастический город, один из красивейших в Европе. У меня еще до приезда туда возникла страсть к фотографированию, но в этих сказочных пейзажах она только увеличилась! Во всем мире Петербург известен в первую очередь своими бесподобными белыми ночами, но я полюбил его в любом сезоне. Недаром говорят, что там много трудились именно итальянские архитекторы: я чувствовал себя там как дома.

И отношения с окружающими сложились очень хорошие — что внутри клуба, что за его пределами. Я провел в Петербурге прекрасные годы со всех точек зрения, да еще открыл для себя шахматы и настольный теннис. Последнему виду спорта меня научил на Петроградке мой наставник Владимир, а навыки я мог оттачивать в летние месяцы на территории Новой Голландии в компании прекрасного партнера Юрия Николаевича. До сих пор с удовольствием вспоминаю наши любительские баталии!

Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Семак попал в нужное время в нужное место. И все доказал

— До «Зенита» вы работали в итальянских топ-клубах — «Ювентусе» и «Интере». Как на их фоне смотрится невский клуб с точки зрения инфраструктуры?

— Поверьте, прекрасно. Стадион — один из лучших, если вообще не лучший в Европе. База в Удельном парке — просто супер! А сколько километров мы с Иваном Карминати намотали по этому прекрасному лесному массиву... С точки зрения организации хозяйства все было на высшем уровне: в «Зените» на всех направлениях трудятся настоящие профессионалы — от топ-менеджмента и логистики до пресс-службы.

— Не считая первого года при Манчини, вашим боссом был Сергей Семак. Какие у вас впечатления от сотрудничества с ним?

— Семак абсолютно заслуженно получил в свое время шанс в «Зените» — и на сто процентов его использовал. В этом сезоне Сергей должен взять свой пятый подряд скудетто, и его заслуга в победах очень велика. Меня всегда интересовало, что пишут и говорят о петербуржцах, поэтому знаю, что ходит много разговоров, мол, с такой командой может выигрывать любой, а Семаку просто бесконечно везет. Полная чушь!

Чтобы оставаться на вершине из года в год, недостаточно иметь только самый большой бюджет и сильный состав, это заблуждение. Деньгами надо еще уметь грамотно распоряжаться, а сильных исполнителей надо уметь контролировать — как в раздевалке, так и на поле. У серьезных футболистов, а тем более звезд нередко бывают нюансы в поведении за пределами базы, да и внутри нее тоже. Так что хорошее финансирование само по себе титулов не приносит, должен быть еще и качественный главный тренер. Вот Семак из таких. Сергей попал в нужное время в нужное место, где сумел доказать свою состоятельность.

— В чем главные козыри Семака? И мог бы Сергей работать за границей?

— Сначала он прошел в профессиональном футболе все стадии в качестве игрока — от низов до топ-уровня. Затем плавно перешел на роль ассистента и входил в штабы с такими топ-специалистами, как Лучано Спаллетти, Фабио Капелло. Потом Сергей сам стал главным тренером в провинциальном клубе, где добился определенных результатов. И только после всего этого Семак возглавил большую команду. Человек поступательно шел к своей нынешней должности, прошел несколько стадий подготовки не на словах, а на деле.

Для него нет секретов в большом футболе, Сергей хорошо чувствует раздевалку и отличается гибкостью в общении. Те, кто его огульно критикует, делают это либо по незнанию, либо из-за зависти. Что касается работы за границей, то думаю, что рано или поздно Сергей вполне может попробовать там свои силы.

— В России сине-бело-голубые с Семаком выиграли все. А как быть с Европой, где клуб из Петербурга выступал в эти годы неудачно?

— «Зенит» в любом случае часть российского футбола, у которого давно нет больших достижений ни на клубном уровне, ни на уровне сборных — если не считать всплеска имени Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира. Так почему петербуржцы обязаны, скажем, выходить из группы Лиги чемпионов, где существует сумасшедшая конкуренция?

При этом замечу, что от сезона к сезону «Зенит» вносил коррективы в состав, так что к розыгрышу-2022/23 как раз мог случиться прорыв, но ведь ваши команды попали в изоляцию. В данной ситуации мне жаль в первую очередь тех русских ребят, которые не могут выступать в Лиге чемпионов: для них это стало бы бесценным опытом.

Малком. Фото ФК «Зенит»

Состав стал слишком бразильским? Это топ-клуб, тут выживают только сильнейшие

— Многие критикуют «Зенит» за то, что даже в таких условиях делается ставка на иностранцев и за то, что состав стал слишком бразильским. Что скажете?

— Как мы уже говорили, у меня есть опыт двух итальянских топ-клубов. Так вот там всегда стояла только одна задача — побеждать. А для укрепления команды подбирали футболистов по принципу, кто сильнее и функциональнее, а не по национальному признаку. То же самое делает и «Зенит». Это серьезный коллектив, а не благотворительная организация, поэтому там выживают только сильнейшие на данный конкретный момент. Остальные ждут своего часа, бьются за место в основе или уходят — навсегда или в аренду. Таковы современные реалии, нравится это кому-то или нет.

— Когда вы пришли в «Зенит», клуб делал ставку на аргентинцев, но она не сработала. Зато бразильская диаспора выигрывает в России все. Почему так получилось?

— Я бы не стал сравнивать эти ситуации, ведь Манчини проработал в Петербурге всего один сезон, а Семак — уже пятый. Та команда, что была при Роберто, оказалась сыроватой и просуществовала слишком мало, нынешняя же выстраивалась несколько лет уже под Сергея. При этом считаю, что такие люди, как Паредес, Ригони, даже Краневиттер все равно внесли свою лепту в успехи и развитие клуба, пусть каждый по-своему. Паредес — классный полузащитник, по праву совсем недавно стал чемпионом мира. Ригони забил шесть победных голов. А Краневиттер настолько профессионален и мотивирован на тренировках, что всегда держал этим серьезный уровень конкуренции внутри коллектива, что очень важно для прогресса всех ребят.

— Кто из нынешних бразильцев поразил вас сразу, а кто приятно удивил уже потом?

— Дуглас Сантос приехал из Германии, и у него изначально наблюдался скорее немецкий, чем бразильский подход к тренировочному процессу: работал и работает как машина. Если честно, то поначалу не очень хорошо представлял себе истинный потенциал Вендела, зато со временем парень раскрылся в полной мере. А сложнее всех с точки зрения адаптации в Петербурге пришлось Малкому. Для того чтобы стать сегодняшним ярким атакующим игроком, ему понадобилось время. Зато теперь он и Клаудиньо стали вашими согражданами, что должно придать им еще большей уверенности в своих силах.

Андреа Сканавино. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Самый талантливый — Кокорин. Самый ценный — Кузяев

— Кого вы назвали бы самым талантливым из россиян, с которыми работали в «Зените»?

— Тут и думать нечего — конечно, это Кокорин. У него было все для того, чтобы заиграть в Европе: и природная одаренность, и физическая подготовка. На пике Александр мог бы достойно смотреться в любом из топовых европейских чемпионатов. К сожалению, нефутбольные мотивы лишили его этого.

— А кто из наших игроков самый ценный для сине-бело-голубых в последние сезоны?

— Для меня это Кузяев. Профессионал и трудяга, каких поискать. И таланта хватает. Думаю, что и Далер мог бы достойно смотреться в Европе. Понятно, что сейчас — в силу возраста и сложившейся в мире ситуации — для него проблематично попасть в одну из ведущих европейских лиг, но по своим качествам он этого точно заслуживал.

— Вас ведь не удивило, что Дзюба провалился в Турции, а Оздоев стал там своим?

— Я общался с людьми из штаба Андреа Пирло, который работает сейчас с Магомедом. Им очень довольны, что меня не удивляет. Мага — настоящий профи. Он, как, скажем, и Ерохин, всегда оставался примером для остальных в жестком тренировочном процессе. Эти ребята тянули других за собой, особенно под нагрузками.

Что касается Дзюбы, то про него ведь можно рассказывать очень долго. (Смеется.) Если же вкратце, то скажу так: Артем объективно принес очень много пользы «Зениту» — и забитыми мячами, и голевыми передачами. С этим спорить бесполезно. Но время неумолимо ко всем, и меня совершенно не удивляет то, что Дзюба прошлым летом покинул Петербург, к этому все шло. Понимаете, есть категория футболистов, которая в силу своего характера не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации, подобное не раз видел и в Италии. И это становится большой проблемой как для самого ветерана, так и для главного тренера и всего клуба. Как правило, подобные вопросы решаются только хирургическим методом, пусть звучит цинично, но это так. Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится мне логичным, а то, что у него не сложилось в Турции... Я уже как-то говорил, что не удивлен этому в силу ряда нюансов, о которых не стал бы распространяться. При этом всегда взвешенно к нему относился и желаю Артему добра. Знаю, что форвард сейчас в «Локомотиве» и что уже дважды выходил на поле в Кубке России против «Спартака».

— Вы ведь успели потрудиться и с Жирковым, Анюковым. А Смольников пришел сейчас в «Локомотив» вместе с Дзюбой. Что скажете о них?

— Жирков — талант, каких мало. Я застал его уже на сходе, но было видно, что это классный исполнитель, которого заслуженно уважали все. Анюков — боец и профессионал. То же самое могу сказать о Смольникове. Да и вообще за годы работы в «Зените» не сталкивался с игроками, которые относились бы к своему делу откровенно спустя рукава. Что бы там ни говорили задним числом про того же Кокорина, Александр при нас с Иваном работал на тренировках очень ответственно, а претензий по самоотдаче к нему не возникало.

— Кого из россиян вы бы назвали главным незаметным героем «Зенита» этих лет?

— Мишу Кержакова! Очень много говорят про полевых, а про вратарей нередко забывают. Между тем именно Миша — это та самая опора, без которой невозможно представить «Зенит» последних лет. Не раз и не два казалось, что клуб берет нового голкипера, который обещает стать первым номером, а Кержаков вроде бы уходит в тень. Но в итоге именно Миша выигрывал конкуренцию.

— Не сомневаюсь, что с вашей хорошей памятью и симпатией по отношению к «Зениту» мы могли бы вспомнить поименно каждого из тех, кто прошел через ваши тренировки за пять лет. Но у вас юбилей, поэтому придется вас пощадить и отпустить.

— Спасибо за такое доброе отношение! (Смеется.) И еще раз скажу, что навсегда сохраню самые добрые воспоминания о городе и «Зените». Когда появится возможность, непременно вернусь сюда простым туристом. А еще у меня есть небольшая мечта: выпустить альбом со своими фотографиями Санкт-Петербурга. Не знаю, воплотится ли она когда-нибудь в жизнь, но в любом случае память об этих годах не сотрется никогда.