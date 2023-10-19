«Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон

Первая часть разговора с президентом «Ростова».

«Ростов» непросто стартовал в новом сезоне — в октябрьскую паузу на международные матчи команда подошла на 14-й строчке в чемпионате. Учитывая, что в прошлом году южане заняли четвертое место, контраст огромный. Об этом и многом другом мы поговорили с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

Команда у нас молодая, ребята чересчур поверили в себя

— Довольны ли вы игрой команды после первой трети сезона?

— Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами — нет. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать — и результат придет.

— Допускаете, что «Ростов» может вылететь по итогам сезона?

— Нет, я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи.

— Сформулируйте задачу на сезон.

— Из сезона в сезон они одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице.

Да, сложившаяся ситуация напрягает. Очевидно, когда ты в пятерке — тебе спокойней. Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься. В том году у нас это получилось.

— То есть в теории 12-е место вас удовлетворит?

— Нет. Не вылететь, не попасть в стыки — первая часть задачи. А потом — как можно выше подняться в таблице. Я буду доволен пятеркой. Но глупо об этом рассуждать, когда мы находимся на 14-м месте.

— Уже трижды команда упускала очки, ведя в счете. В чем проблема?

— Считаю, все наши проблемы от психологии. Игроки ведут 2:0, начинают удерживать этот счет, чтобы заработать очки, но не получается, что-то делают не так. Команда у нас молодая, психологически ребята не совсем стабильны, чересчур поверили в себя.

Мы обсуждали с тренерским штабом возможный синдром второго сезона, понимали, что так может произойти. Карпин тогда привел пример: в «Реал Сосьедад» они заняли второе место, были на таком же эмоциональном фоне, как и «Ростов» в прошлом сезоне, а на следующий год боролись за выживание. Только там команда была опытнее, а у нас — молодая.

— Вы предполагали, что так может быть. А какие-то действия предпринимали, чтобы избежать этого?

— А какие действия предпримешь? Тренерский штаб разговаривал с футболистами, но им это непросто объяснить. Они ведь как считают: «В конце мы вообще могли взять серебро, не повезло, еще и череда травм, выбыл Осипенко, ключевой игрок, но сейчас-то мы в порядке». Переоценили возможности.

— Каким вы видите выход из этой ситуации?

— Самое главное — атмосфера в коллективе хорошая. Будут выполнять установки тренерского штаба — и результат придет. В том сезоне, откровенно говоря, есть матчи, где мы по игре не выглядели лучше. У нас что-то залетало, у соперников — нет. В этом смысле сейчас уже не так.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Говорил Карпину, что должны играть, как «Барселона». Отвечает: «Дай мне Хави и Иньесту — и будем»

— По поводу везения в прошлом сезоне. Есть теория, что «Ростов» тянули за уши якобы из-за того, что Карпин — тренер сборной.

— Я слышал эту теорию, но отношусь к ней с улыбкой. Покажите эпизоды, где нам кто-то сильно помог. Много пенальти было из-за нашей игры в атаке: передача на Комличенко или на кого-то еще, фол, мы бьем пенальти.

Напомните мне, сколько было нарушений на нашем игроке в чужой штрафной в этом сезоне, сколько раз футболист заставил соперника сфолить на себе? Два раза.

— Виноват ли Песьяков в текущих результатах?

— Я считаю, что у нас сильная тренерская команда по вратарям: Виталий Кафанов и Андрей Кондратюк. Считаю, Виталий Витальевич — лучший специалист в стране по этому направлению. У лучшего тренера может быть плохая вратарская позиция?

— Не плохая, но могла бы быть лучше.

— У нас есть и Никита Медведев, прекрасный вратарь, им мы тоже довольны. По поводу Сергея — мы не сторонники делать кого-то крайним. В том сезоне он много выручал нас, а в этом что, перестал?

— Стал это делать реже.

— Но ведь не перестал? К тому же нельзя обвинять во всем только его, это несправедливо. Разве к полевым игрокам нет вопросов?

Еще болельщики порой, ровно как и я, переживают, когда через Песьякова начинаются розыгрыши от ворот. У меня в эти моменты сердце уходит куда-то глубоко. Я считаю, что все эти перепасовки у ворот — иногда с перебором, но это вопросы тренерского штаба.

— Говорили ли вы об этом Карпину?

— Эти вопросы — на поверхности, и так их обсуждаем. Но мы будем продолжать играть так, как считает нужным главный тренер. У меня регулярно возникают вопросы к тренерскому штабу, но они мне все спокойно объясняют, где и почему они приняли определенное решение.

— А советовали ли вы что-то тренерскому штабу?

— У нас работают опытные специалисты, советы давать им точно не буду. Я не настолько хорош в тактике и в целом в футболе, как они.

— Тогда как они воспринимают ваши размышления вслух?

— А вот надо лишний раз подумать, стоит ли делиться с ними этими размышлениями ( улыбается ). Бывало, тренерский штаб воспринимал их буквально. О чем-то с ними размышляю, а потом на тренировках они делали так, как я сказал. Но я же ведь могу ошибаться.

Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем четыре мяча в товарищеском матче — и он спрашивает: «Ну что, будем играть так?» — «Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в пять защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно».

На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть, как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту — и мы будет играть, как «Барселона».

Вот вам же, как и болельщикам, приятнее смотреть на яркий, атакующий футбол?

— По умолчанию — да. Но если команда «припаркует автобус» в конце игры с заведомо более сильным соперником, чтобы сохранить счет 1:0, кажется, вопросов не будет.

— А почему вы думаете, что кто-то в РПЛ намного сильнее нас? Я так вообще не считаю. Мы можем обыграть любого соперника в премьер-лиге. И проиграть можем каждому. Нам игры с клубами, которых вы считаете сильнее нас, даются легче, чем против тех, которые якобы слабее. Откровенно сложно играть, когда против тебя выстраиваются десять человек в низком блоке за линией мяча.

Матиас Норманн. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На уехавших легионерах не то что не заработали, а даже своих денег обратно не получили. Это ограбление, ведь так?

— Уровень лиги падает?

— Да, но не катастрофически. Не хочу говорить за другие команды, возьмем «Ростов». Когда были легионеры, уровень был выше? Да. Вот и все. Плюс сказывается отсутствие еврокубков.

— При этом без них результаты были лучше.

— Потому что подтянули молодежь, которая была заряжена. Я вообще за то, чтобы развивать молодежный футбол. Все наши планы на это нацелены. Наша молодежка сейчас идет на первом месте в МФЛ, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где-то по арендам, создадим «Ростов» — 2 на базе нашей молодежки. В марте 2024-го мы стартуем в ФНЛ-2.

— А что собой тогда будет представлять молодежка?

— В этой команде будут играть ребята помладше — 2006 года рождения.

— Какие планы на «Ростов-2»?

— В основном составе будет 14-15 игроков. Остальные — ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

— Почему не сделали «Ростов-2» раньше?

— Раньше у нас не было полей и состава. Сейчас состав есть, а также появилась инфраструктура.

— Это копирка европейской модели, где игроков выращивают, развивают и продают?

— Это ложное представление, будто мы кузница талантов для последующей перепродажи. Кого мы продали за последнее время? Те же легионеры — они ведь уехали не потому, что мы их продали. Мы потратили определенную сумму денег на трансферы этих игроков, а они развернулись и уехали. Мы их даже не продали, денег не то что не заработали, но даже свои обратно не получили. Это же ограбление, ведь так?

— По-человечески вам обидно?

— Интересы моей страны для меня превыше. Я принял эту ситуацию как данность. Я же не могу на ФИФА повлиять. На этом жизнь остановилась? Нет, двигаемся дальше.

— Что с Матиасом Норманном?

— Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушел в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.

— Какой прогноз?

— Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся — а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?

***

— Как «Ростов» относится к Кубку России? В матчах этого турнира зачастую играет второй состав.

— Состав на Кубок ставится в зависимости от обстоятельств. Осенью мы играем в середине недели — это одна история. Так происходит из-за большой плотности игр. И не понимаю, когда говорят: «Первый состав, второй состав». В команде более 20 футболистов, но они все равны. А когда кто-то говорит, что плохо относится к Кубку, — он лукавит. Сейчас в Кубке премиальные существенны для многих клубов.