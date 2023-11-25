Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Балтики» в Калининграде.

Даже когда не видел футболистов на расстоянии 25 метров, чувствовал поддержку наших болельщиков

— Теперь я увидел, что такое футбол в России, — начал пресс-конференцию главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Горжусь ребятами. Горжусь тем, как они сражались на каждом участке поля. Перед матчем я спросил у сотрудников клуба, в каком состоянии поле. Мне ответили: в прекрасном. Но когда мы вышли играть, оно все было белым! К счастью, ребята поработали и добились этой победы. Поздравляю! Двигаемся дальше.

— «Спартак» забивал, когда вы снимали куртку. Это магия?

— С «Ростовом» было то же самое. Может быть, повторю этот трюк в следующей игре.

— Сегодняшний матч — самый запоминающийся в вашей карьере?

— Однозначно. Вряд ли я когда-нибудь забуду о таком! Даже когда прозвучал финальный свисток, меня переполняли эмоции. Я ведь из города, в котором в августе горят ноги — там температура под 45 градусов, может чувствоваться как +50. Экстрим, который я пережил сегодня, — это опыт, такие моменты необходимы. Отмечу, что на протяжении всей игры я чувствовал поддержку наших болельщиков. Даже когда я не видел футболистов на расстоянии 25 метров, я слышал фанатов.

— Чего вы изначально ожидали от матча с «Балтикой»? И какие коррективы внесли в паузе, когда чистили поле?

— На игровой установке мы показали ребятам план на игру и сделали поправку на погодные условия: если они не будут позволят нам осуществлять наш план, значит, мы должны будем биться. Биться как настоящая семья! И ребята сделали это. Во время матча я попросил их упростить игру.

— Что с Романом Зобниным?

— Он занимается по индивидуальной программе. Пока что не приступал к тренировкам в общей группе. Но надеюсь, что послезавтра будет работать вместе с остальными.

— «Балтика» почти все очки набрала дома. Учитывали ли этот момент при подготовке к игре?

— Перед матчем я показал команде наши результаты на выезде. Любая серия необходима для того, чтобы ее прервать. И сегодня нужно было переломить неудачную для нас тенденцию, несмотря на погодные условия.

Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это был не футбол, а регби

— Было бы интересно посмотреть, что мы представляем из себя на фоне «Спартака», — сказал главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич. — К сожалению, вмешалась погода. Сегодня был не футбол, а регби. К сожалению, в него мы тоже проиграли.

— Насколько серьезная травма у Бориско?

— Мышечное повреждение. Насколько серьезное — поймем после обследования.

— Какие коррективы внесли во время паузы на расчистку поля? Что говорили футболистам?

— К тому моменту стало понятно, что разыгрывать мяч тяжело. Поэтому нужно было упрощать игру. Мы просто пытались расставить игроков в атаке и объяснить, как действовать после длинных передач и забирать подборы.

— Чем обусловлена замена Кузьмина в перерыве?

— Нужно было упрощать игру. Он выпадал из нее, не успевал ни назад, ни вперед. Такой стиль игры сохранился до последних минут. Поэтому нам нужен был нападающий, который сможет принимать длинные передачи.