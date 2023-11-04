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Сегодня, 21:15

«Зенит» снова первый. Минимум на сутки

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 2:0 и вышел на первое место в РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Форвард «Зенита» Иван Сергеев (в центре) празднует забитый гол.
Фото ФК «Зенит»
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Голы Кассьерры и Сергеева принесли победу в Калининграде.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
Зенит

Тяжелый выезд для чемпиона

У Сергея Игнашевича в этом сезоне две команды: одна не набрала ни одного очка в гостях, другая вгрызается в каждого соперника на своем поле и почти всех лишает побед. До 14-го тура только «Уралу» удавалось увезти из Калининграда три турнирных балла.

«Зенит» тоже уже успел проиграть в балтийском дерби: два месяца назад сине-бело-голубые уступили на «Ростех Арене» в кубковой встрече, и тогда победа стала настоящим событием для местной публики.

Естественно, и сейчас «Зенит» не ждал ничего приятного от поездки в Калининград. Интригу перед матчем подогревала и статистика: в это трудно поверить, но в элитном дивизионе «Балтика» никогда не уступала «Зениту» до субботы. Да и в общей истории очных встреч между этими командами солидное преимущество у самого западного клуба лиги.

Привычный состав Игнашевича

Но сине-бело-голубые точно не обращали внимания на историю матчей при подготовке к игре. Гораздо больше прошлого Семака интересует настоящее, а в нем перед «Зенитом» стоит промежуточная задача вернуться на первую строчку в чемпионате. Победа в Калининграде открывала гостям путь к вершине как минимум на сутки.

«Балтика» решала свои задачи: она надеется сохранить место в премьер-лиге и избежать попадания в стыковые матчи. В гостях у калининградцев не получается, и обиднейшее поражение от «Рубина», после которого Сергей Игнашевич сорвался на журналистов из-за действий арбитров, точно не добавляло им позитива. Однако «Балтика» все равно находилась на эмоциональном подъеме, ведь во вторник она красиво обыграла «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» обыграл «Балтику» — 2:0. Онлайн-трансляция матча

Возвращение Кержакова

Игнашевич выставил на матч уже привычный состав с восемью легионерами, а Семак все в очередной раз перетасовал. Клаудиньо неожиданно остался в запасе: бразилец был заменен по ходу встречи с «Ахматом» из-за проблем со здоровьем и пропустил кубковую игру с «Крыльями Советов». В Калининграде его тоже решили поберечь.

В резерве оказался и Адамов: да, Денис неидеально сыграл в эпизоде с голом Конате, но в остальном голкипер «Зенита» не давал поводов себя критиковать. Вероятно, выбор в пользу Кержакова обусловлен его опытом и четким управлением обороной. Понятно, что его взаимосвязь с защитой пока лучше.

А главные перестановки касались обороны. Алип пропускал встречу из-за дисквалификации, но даже в такой ситуации тренерский штаб не решился выпускать Ренана, неровно отыгравшего тайм в матче с «Крыльями».

Фото ФК «Балтика»

Дуглас в роли Стоунса

Можно было предположить, что в тройке защитников снова сыграет Караваев, но Семак удивил и тут. У Дугласа Сантоса была гибридная роль: при обороне капитан невской команды опускался в тройку, а при начале атак перемещался в опорную зону. Это помогало «Зениту» выходить из обороны и насыщать центр поля, где у «Балтики» много футболистов.

Частично эту идею можно назвать данью уважения Пепу Гвардиоле, который в прошлом сезоне в «Манчестер Сити» запустил тренд с перемещением защитников в опорную зону (чаще всего — Джона Стоунса). Но это не совсем так: «Зенит» в защите выстраивался по-другому.

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Тяжелое поле

На своей половине поля чемпионы России действовали неплохо, но, справедливости ради, им противостоял аутсайдер. А вот за игру в атаке в первом тайме команда Семака похвалу не заслужила. Да, на второй минуте сине-бело-голубые забили, однако гол тут же отменили из-за офсайда у Сергеева. После этого и до перерыва гости нанесли лишь два относительно неплохих удара, причем оба — из-за пределов штрафной.

«Балтика», которую громко поддерживали болельщики, дисциплинированно оборонялась и мало что позволяла чемпиону. Калининградцы были хороши в борьбе, о чем говорит разбитый нос Кругового. Но опасность от них исходила лишь со стандартных положений.

Возможно, на игру «Зенита» влияло не лучшее качество газона «Ростех Арены» — Калининград последние дни утопал от дождей, и мяч явно дробил по полю. Впрочем, второй тайм показал, что это лишь отговорки.

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес и защитник «Зенита» Родригао.
Фото ФК «Балтика»

Изящные голы

«Зенит» помногу владел мячом, но конкретики у чужих ворот не хватало. На исходе часа Барриос даже от безысходности решил закинуть мяч Латышонку за шиворот, но голкипер «Балтики» справился. А вот следом он ошибся: не самая опасная фланговая подача привела к тому, что вратарь опрометчиво вышел из ворот, да еще и получил повреждение. Мяч подобрал Вендел, который не стал бить, а нашел пятку Сергеева — и Иван изящным ударом открыл счет.

В это же время на замену вышел Клаудиньо, который развенчал сразу два мифа: во-первых, он полностью здоров и готов играть, а во-вторых, поле техничному футболисту не помеха. Гениальная передача бразильца из неудобной позиции увенчалась 11-м голом Кассьерры в премьер-лиге.

«Балтика» даже при счете 0:2 не сдавалась — у Фернандеса на 81-й минуте появился неплохой момент, однако боливиец его упустил. А в добавленное время вышедший на замену Изидор оставил «Зенит» без крупной победы.

Впрочем, сине-бело-голубые и так довольны: они набрали три очка в неуступчивом Калининграде и взлетели на привычное первое место. Теперь ход за «Краснодаром», который в воскресенье примет «Крылья Советов».

Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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