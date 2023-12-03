Автор первого гола в играх «Локомотив» — «Зенит», конкурент Старостина. Погиб в блокадном Ленинграде

История легенды ленинградского футбола Бориса Ивина.

Стоял у истоков «Зенита»

Первый матч в истории противостояния «Локомотива» и «Зенита» состоялся 20 июля 1938 года. Тогда, правда, команда из Ленинграда называлась по-другому — «Сталинец».

Вот что написано о той игре на сайте «История «Зенита»:

«Матч получился весьма зрелищным. С первых же минут игроки «Зенита» (тогда еще «Сталинца») взяли высокий темп и начали планомерно обстреливать ворота москвичей, которые защищал будущий первый вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин. Однако до перерыва никаких дивидендов из своей активности ленинградцы извлечь не сумели.

Лишь во втором тайме, еще больше взвинтив скорости и практически заперев соперника на его половине поля, сталинцы сумели добиться успеха: после дальнего мощного удара со штрафного, пробитого полузащитником Анатолием Мишуком, Гранаткин не сумел удержать мяч в руках и набежавший капитан «Сталинца» Борис Ивин добил его в ворота. Ленинградцы продолжили владеть преимуществом, и вскоре правый крайний Георгий Ласин в своем фирменном стиле прорвавшись по флангу, аккуратно прокатил мяч вдоль ворот, и набежавший левый крайний Сергей Гусев забил второй гол. После этого игроки «Сталинца» несколько ослабили хватку, чем соперник незадолго до конца матча и воспользовался, сократив разрыв в счете. Но больше ничего москвичи добиться не сумели».

Итак, автор первого гола в матчах между «Зенитом» («Сталинцем») и «Локомотивом» — полузащитник Борис Ивин. Знаковая личность для футбола Ленинграда довоенных лет.

В начале 1930-х Ивин играл за команду завода «Красный Выборжец» — сильнейший тогда футбольный коллектив Выборгского района, да и во всем ленинградском футболе команду заметную и авторитетную. Там молодой футболист быстро стал капитаном, лидером коллектива и самой заметной фигурой во всей спортивной организации завода.

В 1934 году Борис перешел в команду завода ЛМЗ «Сталинец» — предшественник «Зенита». Эффективная игра центрального полузащитника на первенстве города позволила ему выступать не только за сборную Ленинграда, но вскоре и за сборную страны.

Исидро Лангара (слева) и Андрей Старостин. Фото Иван Фигуров/Библиотека РГАФК

Старостин или Ивин?

В марте 2011 года в журнале ProЗенит вышла статья Дмитрия Рябинкина, посвященная Борису Ивину («Жизнь как комета»). Вот что, в частности, в ней было написано про нашего героя:

«Физически щедро одаренный человек, он одним из первых отечественных центральных хавбеков начал действовать против соперников контактно и жестко. Ивин не раз выезжал за границу в составе различных сборных и видел, как играют европейские полузащитники. В 1935-м газета «Комсомольская правда» опубликовала анкету футбольных специалистов, обсуждавших состав сборной СССР. И мнения экспертов разделились. Одни называли лучшим хавбеком страны Андрея Старостина, другие — Бориса Ивина. Однако спартаковец чаще выходил на поле в составе сборной страны».

В 1935 году сборная СССР провела в гостях шесть товарищеских матчей против сборной Турции — три победы и три ничьи. Ивин принял участие в двух играх, Старостин — в четырех.

В следующем году уже сборная Турции приехала в СССР. 17 июня состоялся матч между командой лучших футболистов Ленинграда и турками. Хозяева победили с минимальным счетом. Гол на счету Ивина, который в той встрече действовал на позиции центрального нападающего.

В 1937-м состоялось турне сборной Басконии по СССР. Испанцы сыграли здесь 9 матчей. В первых двух гости одержали победы над москвичами — разгромили «Локомотив» (5:1) и взяли верх над «Динамо» (2:1).

30 июня сборная Ленинграда притормозила лихую поступь басков — 2:2. Ивин вышел на матч с капитанской повязкой.

Сборная Ленинграда в первом тайме забила в ворота соперника два безответных гола. Основной задачей подопечных Петра Ежова было сдержать лидера атак басков — Исидро Лангару (лучший бомбардир чемпионата Испании 1934, 1935, 1936 годов).

Главный летописец отечественного футбола Аксель Вартанян в своем материале отмечает значительную роль именно Ивина в нейтрализации Лангары:

«В Москве Лангара чувствовал себя барином. Его постоянно обслуживали оба испанских края, играл (и забивал) он на готовых мячах, благо хозяева не особо ему препятствовали. В Ленинграде, попав под бдительный надзор Ивина, пришлось погорбатиться — отходить назад, организовывать атаки, играть в пас, идти в обыгрыш...»

И все же бомбардир забил, сравняв счет на 75-й минуте. Да и в целом второй тайм остался за басками.

«Последние десять минут мяч не покидал владений хозяев. Штрафные, свободные, угловые, удары с хода, с лета... Никто не в силах был в этом кошмаре уберечь ленинградскую крепость от разрушения — ни судья Усов, ни физкультначальник Тумченок, ни Косарев с Харченко, ни даже все Политбюро во главе с мудрейшим. Только Господь Бог. Он свое дело сделал», — резюмирует Аксель Вартанян.

Борис Ивин. Фото ФК «Зенит»

Финал против «Спартака»

В 1938 году «Сталинец» впервые сыграл в высшей лиге чемпионата СССР, заняв итоговое 14-е место, «Локомотив» расположился на 8-й позиции. В турнире принимало участие 26 команд, чемпионом стал московский «Спартак». Ивин забил 7 мячей в 28 играх.

Из воспоминаний бывшего вратаря «Зенита» Леонида Иванова (номер 1 в списке «33 лучших» в 1950-1953 годах. В 1954-м уступил первенство Льву Яшину. — Прим. «СЭ»):

«Лучшим нашим полузащитником был капитан команды Борис Ивин. При игре по системе W на полузащитника ложится самая большая нагрузка. Он должен помогать своей защите и в то же время организовать атаку из центра поля и подключаться к нападению. Ивин искусно завязывал комбинации в центре, успевал быстро подключаться в атаку и вовремя возвращаться назад для защиты своих ворот. Играл он всегда красиво, корректно, пользовался у ребят авторитетом и по праву входил в состав сборных Ленинграда и СССР».

1939 год — пик футбольной карьеры Ивина. «Сталинец» под руководством Константина Егорова дошел до финала Кубка СССР. В решающем матче ленинградцы в Москве проиграли «Спартаку» — 1:3.

Вот как описывали тот поединок в своем репортаже журналисты «Красного спорта» Юрий Ваньят и Константин Лемешев:

«Сталинец» играл сильнее, чем обычно, особенно в защите. Грищенко с игрой справился, Лебедев сумел довольно плотно «закрыть» Семенова, очень сильно сыграли Ивин и особенно Зябликов. В нападении лучшим был Смагин, игравший хотя и грубовато, но создавший много острых моментов. Слабы были края, особенно Соловьев. Почему-то выключился из игры Ларионов.

У «Спартака» Жмельков почти не играл, в защите лучшее впечатление оставил Вик. Соколов, так как Василий сейчас играет ниже своего обычного уровня. В полузащите Малинин и Ан. Старостин были сильнейшими. Протасов и Корнилов оставили бледное впечатление, А. Соколову — ведущему форварду команды — мешала грубость, Степанов переоценил свои силы и часто передерживал мяч. Семенов малотехничен".

Ивин завершил карьеру в 31 год уже в «Зените» (в конце 1939-го «Сталинец» переименовали), свой последний матч провел 25 июня 1940 года против ленинградского «Динамо» (1:2).

Борис Иванович остался работать на ЛМЗ, а когда началась Великая Отечественная война, не спешил уезжать в эвакуацию из блокадного Ленинграда. В начале 1942 года он погиб (в «Википедии» ошибочно написано, что в Куйбышеве), пытаясь задержать преступника. По одним данным, немецкого диверсанта, по другим — просто бандита.