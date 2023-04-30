«Не хотел видеть игру от обороны. Даже Гаранин ставил красивый футбол». Ротенберг — об уходе Бердыева из «Сочи» и судействе

Интервью президента «Сочи».

В субботу, 29 апреля, в Новогорске состоялась торжественная презентация хоккейной сборной «Россия 25». На ней присутствовал и Борис Ротенберг — отец главного тренера национальной команды Романа Ротенберга. «СЭ» пообщался с президентом «Сочи» о предстоящем турне «России 25», уходе Бердыева из его футбольного клуба и проблемах с судейством в РПЛ.

«За четыре месяца работы Бердыева мы начали играть от обороны. Это не наш футбол»

— Тема номер один, конечно, уход Бердыева. Почему разошлись пути?

— У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять. Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть. Даже Гаранин ставил красивый футбол, просто не реализовывали какие-то моменты и ему не хватило авторитета внутри коллектива, чтобы команда билась за него.

— Во всех командах, где работал Курбан Бекиевич, футбол команды не был таким зрелищным, но зато в перспективе давал результат...

— Нам нужен футбол зрелищный! Люди приходят смотреть игру. Футбол — спектакль! Помимо результата должна быть игра, движение, перестроения. Надо давать больше возможностей молодым пацанам. Если их не выпускать, то они завянут.

— Когда вы его приглашали, вы не думали, что нужно дать ему немного времени и что у него футбол больше от обороны?

— Времена меняются. И футбол меняется. Курбан Бекиевич видит это, мы говорили с ним. Он и сам это понял. Сошлись, что он не может перестроиться.

— Сейчас исполняющий обязанности Дмитрий Хохлов. Какое видение его будущего?

— С Димой Хохловым долго работали вместе еще в «Динамо». Он в свое время выиграл молодежный чемпионат. Я знаю, как он работает. У него перспектива есть. Сейчас есть несколько туров, посмотрим, будет перестраиваться команда или нет.

— Если команда с Хохловым покажет хороший результат, он останется?

— Все зависит от картинки. От того, как команда будет играть. С тем же «Ахматом» матч мог сложиться по-другому. Нам не засчитали гол, когда там не было офсайда. А в конце соперник забил спорный мяч после нарушения. Я никогда не хочу пенять на судей. Надо быть сильнее на голову. Когда голы забиваются чисто, их невозможно не засчитать. Но бывают моменты, когда вне игры не было, но гол не засчитали.

Курбан Бердыев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Андреев показал свою слабость. Нужно переламывать, а не уходить»

— Вы говорите, что не хотите пенять на судей, но в этом сезоне судейство на очень низком уровне. Что с этим делать?

— Надо им лучше готовиться. Вроде и зарплаты повысили, все для них делается. Руководители судей стараются. Но, наверное, таков наш менталитет.

— Нужен ли иностранец в такой ситуации на посту руководителя?

— Нужен независимый неподкупный человек. Даже если повышаешь зарплату, все равно они где-то что-то... Хотя я за руку никого не ловил и не собираюсь этого делать, но само судейство всё показывает. За одинаковые ошибки их отстраняют — кого на шесть матчей, кого на два. Потом они возвращаются, и опять то же самое. Нужно, чтобы дело возглавил сильный человек.

— Генеральный директор «Крыльев» Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства. Это сильный поступок?

— А что это даст? Считаю, он показал свою слабость. Можно это расценить по-разному.

— Вызвал общественный резонанс.

— Это не поможет. Тем, кто это делает, до лампочки — ушел он или нет. Здесь нужно переламывать, а не уходить. Добиваться. Не понимаю такого ухода.

— Есть ли у «Сочи» желание встретиться с судьями, если в команде не особо довольны судейством?

— С арбитрами зачем разговаривать? У них есть правила, по которым они должны судить и не ошибаться. Мы ввели систему ВАР: тут система работает так, тут — иначе. Они же на повторах видят, что в матче с «Ахматом» вне игры у нас не было. Но камеру чуть по-другому поставили, и уже кажется по-другому.

— Зачем тогда нужна эта система?

— Есть много ошибок, которые не видно в игре. Все зависит от того, кто сидит за монитором.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Пиво есть везде. Но должна быть культура».

— На этой неделе было собрание РПЛ. Писали, что лига может выдвинуть вас в исполком РФС. Насколько это соответствует действительности?

— Заявление подали. Это согласовано со мной.

— Собираетесь представлять интересы РПЛ в исполкоме?

— Да.

— Когда ожидаете решение?

— Не знаю. Заявление подано. По идее должно решиться на следующем собрании.

— Кристиан Нобоа рассказал, что подал документы на российское гражданство. Так ли это? В прошлый раз вы говорили, что думаете, что он останется в «Сочи» после завершения карьеры.

— Он со мной это не согласовывал. Это его решение, о котором я узнал из прессы. Я доволен этим. Он харизматичный парень, который много может дать команде в футбольном плане. Крис многое понимает. Футбольная культура у него на самом высоком уровне. Бывает, только устает. Возраст (смеется).

— Позвонили ли вы Нобоа поздравить лично, когда увидели новость о получении российского гражданства?

— Не разговаривал с ним. Буквально сам узнал на днях, не было времени поговорить с ним.

— В среду было заседание Госдумы по вопросу возможного возвращения пива на стадионы. Какая позиция у вас?

— Пиво продают везде на стадионах. Но должна быть культура. Если человек выпьет немного пива, ничего страшного не произойдет. Но если люди будут напиваться... Это двоякий вопрос. Пиву надо дать испытательный срок, посмотреть, как это будет работать, как это скажется на прибыли клубов. Сейчас ввели Fan ID. Если разрешат продажу пива, все побегут его оформлять (смеется). Думаю, что это увеличит количество людей, оформивших Fan ID.

— Будет ли это прибыльно для «Сочи»?

— Пока непонятно, как это будет работать. Но, думаю, введение пива поможет увеличению посещаемости.

Кристиан Нобоа. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Если бы я принимал решения, сборная бы играла в турнире ЦАФА»

— У ряда игроков «Сочи» заканчивается контракт по окончании сезона: Жоаузинью, Джанаев, Терехов, Юсупов. Какое у клуба видение их будущего?

— У нас еще остались матчи в этом сезоне. Будем смотреть. На самом деле, команду надо омолаживать. Это показал сезон. Некоторые игроки не дают тот результат, который должны.

— Нет цели продлевать с ними контракт?

— Мы пока смотрим. Еще есть игры, у игроков есть шанс показать свой характер. Если футболист начинает себя жалеть, значит, он клубу особо и не нужен. Он не видит здесь своего будущего, а ищет, где бы заработать побольше денег.

— Недавно сборная Россия отказалась от участия в турнире ЦАФА. Ваше мнение?

— У главного тренера свои соображения, где и как лучше играть. Хотя если они выходят и не особо хорошо выглядят даже с этими соперниками... Наверное, есть риск проиграть. Если бы я принимал решение, то я бы играл в этом турнире. Чем больше матчей, тем лучше.

— Какие у «Сочи» цели на следующий сезон?

— Цель одна — выигрывать каждую игру. А там посмотрим, где окажемся.

Игроки «Сочи» в матче РПЛ против ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Сборная России всегда должна побеждать и показывать красивый хоккей!»

— Вы присутствовали на презентации сборной «Россия 25». Вам понравилась команда?

— На самом деле, очень понравился коллектив команды. Смотришь на ребят — глаза горят! Они готовы защищать цвета нашей страны. Видно, что у них есть и политическая подготовка. Они будут идти только вперед, зная, что Россия должна быть первой. Это самая основная задача. Никто себя не выпячивает, а каждый друг за друга. Это сразу видно.

— Сегодня говорили о том, что, может, и футбольной сборной перенять формат хоккейной. Что думаете об этом?

— Для этого мы и делаем свои академии, чтобы растить своих футболистов. Чтобы было меньше легионеров. Хотя сильные иностранцы нужны, конечно, в качестве примера для наших. Но нужно растить своих! С точки зрения патриотизма и побед сборной это важно. Нужна физическая и тактическая подготовка. Я увидел, что тот тренерский состав, который подобран в российской сборной, соответствует задачам.

— В чем вы видите цель сборной России на предстоящем турнире: результат или подготовка к возможному возвращению на международную арену?

— Результат важен всегда. Это эмоции. Это сборная России — она должна побеждать и показывать красивый хоккей. Чтобы был виден рост сборной. А результат всегда на первом месте. Роман правильно сказал, что должен быть железобетон в обороне и доминирование в атаке. Футбол сейчас развивается по тем же принципам. Никто уже старается не ставить «автобусы». Прессинг. Вместе атакуем, вместе защищаемся.