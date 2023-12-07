Решать вопрос с Абаскалем «Спартаку» нужно сейчас. В марте будет поздно. Мнение Калинина

Обозреватель «СЭ» — о будущем главного тренера красно-белых.

Мнение

Красно-белым необходимо до Нового года определиться с вопросом относительно главного тренера. Если в клубе есть хоть малейшие сомнения относительно продолжения сотрудничества с Гильермо Абаскалем, то расставаться с испанцем нужно прямо сейчас. В марте после возобновления сезона будет уже поздно.

Вопрос будущего Гильермо Абаскаля висит в воздухе последние несколько месяцев, и понятно почему. Нынешняя осень красно-белых совсем не похожа на прошлую, когда никому не известный молодой испанский тренер поражал всех и результатами команды, и ее игрой. Но потом наступила долгая зимняя пауза. Абаскаль к тому времени существенно повысил свой статус в клубе, где все, включая гендиректора, стали жить по его правилам. После этого испанец продлил контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях до лета 2025 года.

Одна незадача: после зимней паузы в чемпионате у «Спартака» пропала и игра, и результаты. Команда вылетела из Кубка страны от скромного «Акрона», уступила в борьбе за второе место ЦСКА, а восхищение от действий красно-белых на поле, которые по осени часто сравнивали с тем, что показывала команда Олега Романцева, сменилось на критику. И только сам тренер на каждой пресс-конференции уверял, что его игроки в каждом матче лучше соперника, создают моменты, все хорошо и т. д.

Новый сезон «Спартак» начал неплохо, однако лишь по результату — игра к команде так и не пришла, а ошибок становилось все больше и больше. Потом пропали и результаты. Все это привело к тотальному недовольству болельщиков, несмотря на то что в турнирной таблице команда шла совсем не далеко от лидеров. Вот и перед последним матчем года «Спартак», будучи седьмым, отстает от первого места на восемь очков и имеет теоретические шансы уйти на перерыв третьим.

Однако дело вовсе не в чистом результате.

Алексис Дуарте и Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дело в том, что начиная с весны команда под руководством Абаскаля как минимум не прогрессирует. При этом под него были куплены Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Срджан Бабич, Хесус Медина, Тео Бонгонда и Олег Рябчук. Клуб потратил 30 миллионов евро, но результата нет. И будет ли он — большой вопрос.

Внутри коллектива явно не все в порядке. Абаскаль усадил на скамейку капитана Георгия Джикию, воспитывает Александра Соболева, оставляя себя без нападающих на поле. При этом поведение самого тренера не то чтобы позволяет ему кого-то воспитывать... В четверг КДК РФС дисквалифицирует Абаскаля. Вопрос — на сколько матчей. Тренер точно не сможет руководить командой со скамейки в субботней игре с «Крыльями Советов», а также вполне может пропустить и первый весенний матч чемпионата. А это выезд в Питер.

Говорят, в «Спартаке» в скором времени должен появиться новый спортивный директор, в то время как функции Пола Эшворта будут изменены. Именно этот новый человек, по мнению Олега Малышева, должен будет решить вопрос по тренеру. Правильно ли это? Безусловно, если мы говорим об идеальной ситуации. Но в «Спартаке» таковой не бывает никогда. Представим, что Абаскаль (или команда без него) проигрывает и Самаре, и «Зениту» в марте. Что тогда? Тогда вопрос расставания с тренером станет главным для всех, кто имеет отношение к «Спартаку».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но увольнять Абаскаля в марте будет уже поздно. Если тренера и менять, то именно сейчас — перед Новым годом, перед зимними сборами, за которые его сменщик может узнать команду и подготовиться за весну к следующему сезону. Ведь летнее межсезонье у нас очень короткое. Тогда новому тренеру вновь потребуется минимум целый сезон на знакомство с командой, ее потенциалом, пойдут трансферы... В общем, все по новой.

А вот на кого менять испанца? Это как раз проверка для всего спортивного департамента клуба в его нынешнем составе с нынешним же руководителем. Потому что список кандидатур как тренеров, так и игроков на все позиции в «Спартаке» должен быть всегда и регулярно обновляться. Иначе грош цена такому департаменту. К слову, по слухам, определенные встречи с потенциальными кандидатами на тренерский пост уже ведутся. Но это лишь слухи.

Не знаю, зависит ли судьба Абаскаля от итогов КДК и результата игры с «Крыльями». Возможно, совет директоров уже принял для себя решение, что испанец будет работать как минимум до лета. Но тогда Малышеву и боссам «Лукойла» нужно быть готовыми и к хейту, и к неудобным вопросам, если что-то (или все) пойдет не так... А болельщикам «Спартака» остается лишь одно. Как обычно — верить.

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