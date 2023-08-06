«С нами было комфортно играть, постоянно попадали на контратаки». Федотов и Галактионов — после столичного дерби

Пресс-конференция главных тренеров.

В центральном матче 3-го тура РПЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Локомотивом» при родных трибунах. Гости здорово начали, но затем посыпались, а армейцы мощно добавили и добились победы с разгромным счетом 4:1. После матча главные тренеры команд Владимир Федотов и Михаил Галактионов подвели итоги.

Галактионов: «Чтобы стабилизировать игру в обороне, нужно качество»

— Сегодня в паре вышли Митай и Тикнизян. Какие цели были у этой связки?

— У нас были определенные цели на это взаимодействие, чтобы перекрыть свободное пространство за спинами, чтобы больше внимания было уделено Гайичу и его забеганиям. Первые тридцать минут наш план, в принципе, работал. У нас было три момента, которые мы должны были забивать — у Дзюбы, Пиняева и Самошникова. Эпизоды были очень хорошие. За это время у армейцев, по сути, даже подходов не было. К сожалению, те два быстрых мяча, которые мы пропустили, предопределили результат. В любом случае мы поздравляем соперника с победой, сегодня они были сильнее. Надо отдать им должное.

— Что не пошло в игре после первых тридцати минут?

— Мы были немного инертными, поскольку нацеливали наших футболистов больше играть на пространстве, больше использовать скоростные взаимодействия. Соперник грамотно оборонялся позиционно, не было свободных зон, куда бежать. Мы фактически получали мячи в прием на месте. С нами было достаточно комфортно играть, мы попадали на ответные атаки. Когда идет тактически равная игра, очень важны нюансы. К сожалению, мы допустили эти ошибки — и 11-метровый удар, и тут же быстрый ввод мяча Акинфеевым, попадаем под вбегание игрока из глубины — и пропускаем второй мяч. После этого, конечно, эмоциональный запал стал немножко другой, и «армейцы» перехватили инициативу.

— Будете ли вы что-то пытаться изменить в обороне?

— Тут вопрос не количественный, а качественный. Можно как угодно переставлять игроков, но нам нужна стабильность. Необходимо работать над качеством, чтобы стабилизировать игру в обороне. Касается это не только четверки защитников, но и всей команды.

— Сегодня вы попробовали поставить Тикнизяна выше по позиции. Еще будут такие попытки?

— Результат и его взаимодействие точно никак не связаны. Глобально до пропущенных мячей взаимодействие полностью работало. Была острота. Мы перекрыли все зоны, которые было необходимо закрыть. Если брать нюанс стратегический — посмотрим. Решение будет приниматься в зависимости от характера матчей, которые нам предстоят.

— Как вам пара центральных защитников Погостов — Кузьмичев?

— Сейчас нам необходимо проанализировать те ошибки, которые были допущены — из каких зон, кто индивидуально ошибался, и дальше принимать решение. Самое главное — посмотреть, потому что на два дня через третий уже Кубок, и ротация будет в любом случае. Здесь не надо смотреть на результат или на то, кто ошибался. Это что касается Кубка. А если говорить о чемпионате, то проанализируем и подправим ошибки.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федотов: «Сравнение с Гвардиолой? Мы абсолютно разные — он испанец, а мы российской крови»

— Было мощное начало от «Локомотива, а мы не очень удачно вошли в игру. Еще игрок соперника промахнулся примерно с 11-метровой отметки. Можно сказать, повезло, но после этого эпизода началась отправная точка, мы начали забирать инициативу в свои руки. Назначили пенальти, забили, потом была эта пятка от Чалова. Задача была спокойненько довести игру до перерыва и провести анализ в раздевалке.

Понимали, что соперник добавит, но у нас появятся зоны. Думаю, мы хорошо воспользовались ими в последней трети, но все же пропустили гол. И подача была хорошая, и соперник сыграл неплохо. Понимаем, что есть, над чем работать. Вовремя сохранили хладнокровие, спокойствие, забили четвертый гол, который все расставил на свои места.

«Локомотив» — это лучшая контратакующая команда с очень хорошей обоймой футболистов, и они вышли сегодня заряженными. Но мы справились с этим, довели дело до победы. Может быть, соперник сделал ставку на быстрый гол, они опережали нас в разных ситуациях, у них было много подач, стандартов, но мы их анализировали и хладнокровно с ними справились.

— Вы знали о атакующих способностях Мухина?

— Макс ежедневно трудится, постигает основы футбольного мастерства. Он сейчас располагается ближе к атаке, теперь это становится его прямой обязанностью.

— Что с Зайнутдиновым?

— Провели обследование, мышцы все чистые. Возможно, был какой-то удар, определенная группа мышц воспалена, и они забиваются. Сейчас будет время, нужно хорошо обследоваться и выявить, откуда растут ноги. Изначально мы говорили о том, что если этот дискомфорт появится, не нужно доводить дело до серьезных последствий, поэтому у нас сразу была готова замена. Мы разминали Михаила Рядно, потому что понимали, что Баха может замениться в любой момент.

— Есть опасения, что команда может подсесть в физическом плане?

— У нас был небольшой перерыв, это правда. Если отталкиваться от начала года, то у нас уже 37-й матч. Нам нужна свежая кровь, и как можно быстрее. Парни стараются, они большие молодцы, что создают конкуренцию. Но на длинном отрезке нужна обойма подлиннее. Кубок создает плотность в календаре. Все говорят, что в Европе играют по 60 матчей. Но и там тренеры говорят о жесточайшем графике. Мы помним «Ливерпуль», когда после победной серии не играло 15 человек. Ротация в любом случае нужна. И статистика говорит, что из этих 60-ти матчей на игрока в среднем приходится примерно 35 игр.

— Кучаев провел шикарный первый тайм. Почему не вышел на второй?

— Опять сталкиваемся с тем, что по окончанию прошлого сезона и при подготовке к этому было мало тренировочной деятельности по причине травмы. Если будет играть чуть больше, то мы можем его потерять. Нам приходится подбирать индивидуальные режимы тренировок.

— На табло во время матча вас сравнили с Гвардиолой. Вы видите свое сходство с ним?

— Мы абсолютно разные люди. Он испанец, мы российской крови. Какое здесь может быть сходство? Даже два брата по-разному мыслят.