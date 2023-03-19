«ЦСКА был гораздо сильнее «Зенита». Получил огромное удовольствие!» Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о победе над «Зенитом» (1:0).

— Получил огромное удовольствие от игры ЦСКА! — говорит Газзаев. — Армейцы были гораздо сильнее «Зенита», быстрее, агрессивнее. Играли со страстью, с огромным желанием. У меня даже сложилось такое впечатление, что гости вышли на матч с одной целью — лишь бы не проиграть. Москвичи нейтрализовали всех ключевых футболистов «Зенита», действовали плотно, жестко, выигрывали большинство единоборств. Пожалуй, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Очень целостная игра с первой до последней минуты. Хозяева работали как единый механизм. Сразу было понятно, что они рассчитывают только на победу.

— Безупречный первый тайм в исполнении ЦСКА?

— Армейцы контролировали игру, создавали моменты. Правда, и «Зенит» мог открыть счет, когда Кассьерра вышел один на один с Акинфеевым. Но Игорь сыграл просто великолепно! Забей колумбиец при счете 0:0, кто знает, куда бы все качнулось.

— Потеря Барриоса стала для «Зенита» роковой?

— На этой позиции играл Дуглас Сантос, но это, конечно, не полноценная замена Барриосу. В то же время просел левый фланг обороны. Так что травма Барриоса, конечно, сказывается. В составе «Зенита» я бы выделил Кассьерру. Вот он очень старался напрягать защитников. Мог сравнять счет, но попал в штангу.

— Клаудиньо потерялся?

— И это заслуга армейцев. Они жестко играли и против него, и против Вендела с Малкомом. Клаудиньо медленно принимал решения. Такое ощущение, что питерцы немного подустали в последнее время. Не увидел свежести в их действиях.

— Стало тревожно, когда еще в первом тайме Дивеев попросил замену?

— Нет. Вместо него вышел опытный Набабкин, который сыграл строго, уверенно, убедительно.

— Лучшим игроком матча признали Чалова. Согласны с таким выбором?

— Да вся команда сыграла блестяще. Никто не выпадал. Не могу вспомнить грубых ошибок ни в тактике, ни в контроле мяча. Повторюсь, очень целостная игра в исполнении хозяев. Все футболисты были в тонусе, выложились по максимуму.

— «Зенит» лишь в концовке победил «Химки», уступил в Кубке «Динамо», теперь проиграл ЦСКА. Можно ли говорить об игровом кризисе команды Семака?

— Я бы так вопрос не ставил. Отрыв от второго места составляет семь очков. Это комфортный задел. Так что о каком кризисе вы говорите? Думаю, в «Зените» прекрасно понимают, что нужно удачно провести один-два матча, чтобы вернуть себе уверенность. Команда достаточно опытная, включится сейчас по полной программе.

— ЦСКА способен обойти «Ростов», «Спартак» и «Динамо» и стать вторым?

— Нет ничего невозможного. Еще будет дерби ЦСКА — «Спартак». Вот там, думаю, многое решится. Если армейцы не попадут в тройку призеров, этот чемпионат тогда можно будет признать неудачным. Сейчас у них новый тренер, новые требования, идет процесс стабилизации состава. Важно, чтобы армейцы оказались в тройке. А уже на следующий сезон надо ставить только одну максимальную задачу — выиграть чемпионат. Ну и, естественно, нужно будет летом укрепить состав.