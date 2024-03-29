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29 марта, 22:05

«Ростов» разгромил «Динамо». Бело-голубые действительно борются за золото?

«Ростов» в Москве одержал крупную победу над «Динамо» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Игроки «Ростова» радуются голу Мохаммада Мохебби в матче с «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Карпин обыграл Личку — 4:1.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов

РПЛ вынесла на пятницу матч команд, которые весной не теряли очков — только «Динамо» и «Ростов» стартовали в 2024 году с двух побед. Это была первая футбольная встреча в России после трагедии в «Крокусе», о чем напоминало многое. Все вырученные на матче средства бело-голубые перечислят пострадавшим, на стадион в Петровский парк пригласили героев, помогавших выводить зрителей (в их числе Виктора Гусева, который также приехал на футбол) из «Крокуса» — Софию Мейер и 14-летнего Артема Донскова. Гусев и Донсков разыграли мяч перед стартовым свистком, а традиционный удар в гонг за пять минут до конца матча нанес хирург красногорской больницы Максим Ледовских — болельщик «Динамо».

Ставки же были высоки. Достаточно сказать, что победа выводила москвичей на первую строчку в ожидании матчей «Зенита» и «Краснодара».

Однако надежды хозяев умерли стремительно — «Ростов» их похоронил в первом тайме. 3:0 уже к перерыву — нокаут для претендента на чемпионство. Или экс-претендента? Может ли команда, которая борется за чемпионство, так легко рассыпаться?

Тревожный звонок был во встрече с «Ахматом», когда грозненцы длительное время выглядели острее, но после удаления Харина бело-голубые забрали свое. И не услышали сигнала.

Потом кубковый матч в Питере, проигранный по всем статьям. Удивительно, но пресыщенный победами «Зенит» хотел выиграть явно больше, чем москвичи, которые по логике должны были выпрыгивать из штанов.

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Однако и этот набат не разбудил «Динамо». 17 дней перерыва не только не пошли на пользу — усугубили ситуацию. Желание реабилитироваться? Концентрация? Агрессия? Нет, не слышали.

Совершенно очевидно, что проблемы у «Динамо» — в психологии. Не может команда, которая разносила «Локомотив» совсем недавно, вдруг разучиться играть. Что-то явно засбоило внутри.

Хозяева расстилали ковровую дорожку «Ростову» к своим воротам. Щетинин воспользовался подарком Лещука — 0:1. Мохеби вывел на ударную позицию Глебова в контратаке — 0:2. Потом сам иранец остался один на один с вратарем — 0:3. Оборона в этих эпизодах напоминала решето.

И три пропущенных мяча к перерыву — это еще лучший вариант для хозяев. Могли получить больше, моменты у гостей были.

В перерыве Личка заменил Паршивлюка и Макарова на Скопинцева и Нгамале. Качество игры резко возросло, в первые минуты второго тайма при большой доле везения бело-голубые могли и сравнять счет. Тюкавин бил из выгодной позиции, Скопинцеву вполне мог помочь рикошет, Нгамале не реализовал выход один на один, гол Чавеса отменили из-за небольшого офсайда, Фернандесу не хватило навыков форварда...

Но поезд уже ушел, а Песьяков вместе со всей командой поймал кураж. У «Ростова» же один удар — сразу гол. Мохеби оставил в дураках Бальбуэна и Лаксальта на линии штрафной — 0:4.

Бителло в концовке размочил счет, но от крупного поражения это «Динамо» не спасло. Крайне чувствительная оплеуха для москвичей. Если и она не разбудит команду Лички, то обо всех предыдущих комплиментах все быстро забудут.

У «Ростова» же весной — 9 из 9. Дончане остались единственными не терявшими в этом году очков. Вслед за одним претендентом на золото — «Краснодаром» — повержен и другой. Команда Карпина вплотную приблизилась к «Спартаку» Абаскаля.

Футбол
РПЛ
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