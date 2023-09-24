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Сегодня, 20:20

Кто такой Сергей Семак. Ответ форварду «Локомотива» № 7 (Дзюбе)

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Артем Дзюба празднует гол с Наиром Тикнизяном, Сергей Семак.
Фото ФК «Локомотив», ФК «Зенит»
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Футболист красно-зеленых позволил себе очередное хамское высказывание.

После победы над «Зенитом» нападающий «Локо» № 7 долго не уходил с поля, пожимая руки соперникам, — логично с учетом того, что в невской команде футболист с короткими перерывами на аренды провел семь лет, с 2015-го по 2022-й. А чуть позже в микст-зоне этот игрок в ответ на вопрос, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, в своей хамской манере бросил: «А кто это?» Имелся в виду эпизод после апрельского матча прошлого чемпионата, когда нападающий нарочито не стал обмениваться рукопожатием с Семаком, якобы «его не видел» — это цитата.

24&nbsp;сентября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Артем Дзюба в&nbsp;борьбе со&nbsp;Страхиней Эраковичем. Кто хоронил «Локо»? Зря! Дзюба вернулся в Питер и помог своим обыграть «Зенит»

Внесу ясность. Семак Сергей Богданович. 47 лет. В ходе карьеры выступал за «Асмарал», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин», «Зенит». Пятикратный чемпион России в составе трех (!) разных клубов. Обладатель Кубка страны и двукратный победитель национального Суперкубка.

Имеет в активе 65 матчей и 4 гола за сборную России. На Евро-2008, где команда Гуса Хиддинка взяла бронзу, выходил на поле с капитанской повязкой. Защищал цвета флага при шести тренерах — Борисе Игнатьеве, Анатолии Бышовце, Олеге Романцеве, Валерии Газзаеве, Юрии Семине и том самом Хиддинке, то есть был востребован специалистами с разными взглядами и подходами к футболу.

Один из умнейших и самых уважаемых игроков своего поколения.

В качестве тренера работал в штабе «Зенита» помощником у таких зубров, как Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирча Луческу. В сборной ассистировал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому, кстати, одному из лучших друзей форварда «Локо» № 7.

Главным тренером впервые стал в «Уфе», которая под руководством Семака заняла по итогам сезона-2017/18 шестое место в РПЛ — лучший результат в истории башкирского клуба.

Вернувшись в «Зенит» в конце мая 2018 года уже в качестве главного, Сергей Богданович добыл Петербургу десять трофеев: пять чемпионских титулов, Кубок и четыре Суперкубка. Все четыре своих золота нынешний нападающий «Локо» № 7 взял под руководством Семака.

Вот кто такой Семак Сергей Богданович.

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Дзюба. Антигерой нашего времени

Нужно ли вкратце напоминать факты из богатой на скандалы биографии форварда «Локо» № 7? Уверен, что нет — вы и так в курсе, кто это такой. Да, седьмой номер когда-то был лидером национальной команды, забил три гола на ЧМ-2018 и вообще считался одним из главных нападающих России. Которого после четвертьфинала страна была готова носить на руках. Но своими поступками «семерка» очень быстро повернул общественное мнение на 180 градусов. И теперь его вплоть до момента ухода из спорта всегда ждет свист на «Газпром Арене», домашнем стадионе «Спартака», многих других аренах.

А к Семаку подавляющее большинство футбольных людей и болельщиков относятся с уважением. Даже те, кто не переживает за «Зенит». Пример — идол для фанатов красно-белых Романцев, постоянно публично поддерживающий Сергея Богдановича.

Почувствуйте разницу с нападающим «Локо» № 7.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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