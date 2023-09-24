Кто хоронил «Локо»? Зря! Дзюба вернулся в Питер и помог своим обыграть «Зенит»

Сенсация в Санкт-Петербурге.

Возвращение Дзюбы

Интриг у этого матча было полно. И Изидор против «Локомотива», и попытки Михаила Галактионова выйти из кризиса, и выдающаяся форма Кассьерры, и катастрофическая для гостей история последних выездных встреч с «Зенитом». Но все это меркло на фоне одного — возвращения Дзюбы в Санкт-Петербург.

Как вы помните, экс-форвард сборной России полтора года назад расстался с «Зенитом» хоть и красивым видеороликом, но несколько сумбурно. Дзюба никому не сказал, что отказывается продлевать заканчивающийся контракт, и покинул клуб. Мягко говоря, не все болельщики сине-бело-голубых были расстроены его уходом, так что и сейчас теплого приема ждать Артему не стоило.

Впрочем, первое появление Дзюбы на «Газпром Арене» с момента ухода из «Зенита» получилось спокойным. Он вышел на разминку последним из основы «Локомотива», кого-то поприветствовал, кому-то поаплодировал, обнялся с Васютиным, похлопал себя по груди, глядя на Кержакова, — и отправился выполнять упражнения. Однако фамилию Дзюбы болельщики все-таки освистали, когда диктор объявлял состав гостей.

Тикнизян в атаке, Марио в основе

Не было никаких сомнений в том, что бывший нападающий «Зенита» окажется в основе, но по остальным позициям оставались вопросы. Несмотря на поражение от «Оренбурга», Михаил Галактионов сохранил нетронутой линию обороны и опорную зону, зато освежил левый фланг атаки — Тикнизян впервые в матче чемпионата с первых минут занял позицию вингера. Можно было ожидать, что «Локо» использует гибридную схему, как в дерби с ЦСКА. Но тот эксперимент оказался неудачным, и сейчас Тикнизян не опускался в оборону так глубоко — без мяча «Локо» выстраивался в 4-4-2.

«Зенит» с возвращением Марио Фернандеса переключился обратно на 3-5-2. Родригао наконец-то выздоровел, но остался на скамейке — вероятно, бразилец еще не набрал форму. Зато опять появился в основе Алип — была теория, что он выходит вместо Ренана из-за лимита, но сейчас нелегионеров и без казахского защитника хватало.

Очередной гол Кассьерры

Семак подготовил обновленную версию 3-5-2: при начале атак Дуглас Сантос уходил в опорную зону, а Клаудиньо смещался широко в левый фланг. Кроме того, в финальной фазе позицию сужал и другой латераль — Фернандес. Задумку тренерского штаба подчеркнула голевая атака: Марио убежал в штрафную, оставив Караваеву пространство для навеса, и Вячеслав ассистировал Кассьерре.

«Зенит» выглядел чуть лучше, но не более того. Перед игрой многие ждали разгрома, так как «Локо» на старте сезона невразумителен, а чемпион набрал ход. Однако слухи о кризисе красно-зеленых оказались преувеличены: еще до перерыва они могли сравнять счет, но Алип и Эракович с разницей в пару секунд встали на пути у Баринова. Неплохо исполнял штрафной и Миранчук, но ему слегка не хватило точности.

Спаситель Глушенков

А что же бывшие? Изидор разочаровал: француз больше напоминал прошлогоднего Кассьерру, который много времени проводил без мяча и предавался критике за низкую результативность. Здесь он тоже неплохо двигался, но был не слишком заметен и рано ушел с поля.

Дзюба тоже не задерживался в центре внимания, хотя пользу гостям приносил. К Артему персонально приставили Эраковича, которому приходилось очень трудно: форвард «Локо» неоднократно выигрывал борьбу у серба и в начале второго тайма чуть не забил — отклеился от опекуна, но не дотянулся до мяча.

Впрочем, и без помощи нападающего гости смогли пробить Кержакова: Тикнизян и вышедший на замену Глушенков соорудили ответный гол. К этому шло: к тому времени железнодорожники превосходили чемпионов как минимум по ударам в створ.

Фото ФК «Зенит»

Сумасшедшая развязка

У «Зенита» в этом сезоне есть проблема, природа которой кроется в психологии, — во многих матчах сине-бело-голубые не дожимают противника. Чаще всего это касается первых таймов, в которых у невской команды почти всегда есть территориальное преимущество, но она не воплощает его в комфортный счет.

Здесь — то же самое. «Зенит» мог забить сразу после начала второго тайма, когда промазал Клаудиньо, но затем сник и заслуженно пропустил. Только после этого чемпионы России включились — Марио Фернандес мог вновь вывести свою команду вперед, затем едва не замкнул прострел Кассьерра, а чуть позже сам колумбиец, обокрав Морозова, почти ассистировал Сергееву.

Но кого волнует «почти»? Все замены Семака были направлены на атаку, и в конце матча хозяева думали только о том, как вырвать победу. Матч против «Динамо» ничему не научил «Зенит», хотя должен был — он показал, что в добавленное время можно и пропустить.

Так и случилось: ужасно разыгранный аут у своих ворот привел к ошибке Барриоса и резкому выпаду Глушенкова. Пас вдоль ворот — и вот Тикнизян уже снимает футболку и утопает в объятиях скамейки «Локо».

После этого у всех сдали нервы, и на газоне едва не вспыхнула потасовка — привычный атрибут матчей «Зенита» в последний год. Но все обошлось, а голов в этой встрече больше не случилось. «Локомотив» сенсационно победил чемпионов России в гостях и подчеркнул, что все еще силен и готов навязывать борьбу сильнейшим клубам страны. А «Зенит» опять проигрывает дома московской команде и упускает шанс подняться выше.