Эдуард Мор: «В Оренбурге Дзюба раскрылся как плеймейкер. Его игра стала для меня откровением»

Экс-защитник «Спартака», двукратный чемпион России — о главных событиях 23-го тура РПЛ.

«Зенит» не впечатлил

— В этом туре хоть какой-то результат вас удивил?

— Если в субботу все было предсказуемо, то два воскресных матча завершились неожиданно. Имею в виду домашний разгром «Оренбурга» и ничью в Ростове.

— Вы прогнозировали не просто победу «Зенита» — с крупным счетом!

— Ну что ж, ошибся. Я ведь как рассуждал? Хорошее поле, недельный цикл на подготовку, все ключевые футболисты у Семака в строю... Да, порой на выезде, особенно со слабыми соперниками, случаются проблемы с настроем, но тут-то петербуржцам противостояла команда, которая идет на втором месте. А значит, о недооценке не могло быть и речи. Однако «Зенит» не впечатлил.

— Есть объяснение?

— «Ростов» действовал на пределе возможностей и ни в чем ему не уступил. Плюс сам «Зенит» играл очень осторожно. Правда, Караваев в первом тайме имел два великолепных момента. Хоть один реализовал бы — и игра бы раскрылась. К сожалению, этого не произошло. Ну а в конце матча обе команды уже были согласны на ничью.

— С чемпионом лично для вас все равно полная ясность?

— Разумеется. «Зенит» уже никто не догонит. Сегодня в России он объективно сильнее всех.

— Теперь о голевой феерии в Оренбурге.

— Я предполагал, что там будет открытый футбол и много забитых мячей. Но не думал, что «Локомотив» победит настолько крупно. В этом огромная заслуга Дзюбы, который провел просто феноменальный матч! Его игра стала для меня откровением.

— Неужели? Казалось, Артем к своим подвигам давно приучил.

— В предыдущих матчах за «Локомотив» Дзюба проявил себя как бомбардир. Партнеры доводили до него мяч в штрафной — и там он разбирался. А в Оренбурге Артем раскрылся как плеймейкер. Вел всю игру, постоянно обострял, много двигался. Отходил в глубину поля, смещался на фланги. Главное, мяч практически не терял! Даже в сложных ситуациях, когда на Дзюбе висели по два-три соперника, легко от них ускользал. Как от детей!

— В итоге три голевые отдал.

— Да и в комбинации, которая привела к первому забитому мячу, поучаствовал.

— У Дзюбы контракт до конца сезона. Как полагаете, задержится Артем в «Локо»?

— Скорее всего. Но!

— Что?

— С одной стороны, «Локомотив» нашел очень хорошего футболиста. А Дзюба получил то, что хотел — доверие тренера, возможность вновь почувствовать себя лидером...

— А с другой стороны?

— Мы же знаем характер Дзюбы. Все может быстро измениться. Если вдруг что-то пойдет не так, и у него пропадет мотивация — КПД форварда резко снизится.

Руслан Литвинов в матче с «Торпедо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не ругайте Литвинова!

— Очередной веселый матч выдал и «Спартак».

— В целом команда выглядела весьма неплохо, имела подавляющее преимущество и легко могла довести матч до победы с крупным счетом. Но после двух удалений получила нервотрепку в концовке.

— Да уж.

— При равных составах я думал — вот после полуторамесячного перерыва вернулся в основу Дуарте. Ну и как оценить его игру? Работы-то у парагвайского защитника практически не было. Это я к тому, что «Спартак» полностью переигрывал «Торпедо». И вдруг все перевернулось! Удаление Литвинова, потом Мартинса... На Руслане, который заработал вторую желтую, остановлюсь отдельно.

— Давайте.

— Не ругайте парня! Что выгодно отличает его от многих российских футболистов, в том числе играющих в «Спартаке»? Очень удобные передачи! Можно ведь перестраховаться и покатить мяч прямо в ноги партнеру. А Литвинов всегда старается отпасовать ему на ход. Благодаря чему соперник остается за спиной, появляется больше времени и пространства.

— И?

— Именно такую передачу Руслан пытался сделать в матче с «Торпедо». Но левой ногой не исполнил, мяч не поднял. Технический брак. А дальше перехват, ну и пришлось фолить, исправляя собственную ошибку...

— Лучшим игроком матча признали Бальде. Заслуженно?

— Абсолютно! Он был очень активен, агрессивен, гол забил, два пенальти заработал. Чувствуется, сейчас сенегалец в хорошей форме.

— Можете представить на поле одновременно Промеса, Соболева и Бальде?

— Почему нет? Квинси займет привычное место слева. Бальде выйдет справа, а Соболев на острие. Впрочем, Кейта способен сыграть и в центре нападения. Там он тоже эффективен.

— Тогда Соболев сдвинется на правый фланг?

— Да. В нынешнем сезоне такое уже случалось. Но тогда в роли наконечника был Николсон. При этом они не были жестко привязаны к своим позициям, прослеживалась взаимозаменяемость. Вообще, если говорить о спартаковской расстановке, то по матчу с «Торпедо» возник вопрос.

— Какой же?

— Например, Литвинов играл ярко выраженного опорного хава. На своей позиции вышел Зобнин. А какое задание получили Пруцев и Мартинс, я до конца понять так и не смог. Оба постоянно менялись местами, появлялись на разных участках поля. Вот интересно — это импровизация? Или тренерская задумка, направленная на то, чтобы запутать соперника?

— Как думаете, удержится «Спартак» в призовой тройке?

— Наверняка. Игра у команды поставлена, структурных проблем не видно. Ребята знают, что нужно делать на поле, в каждом матче создают много моментов. Подводит реализация. Плюс ошибки отдельных футболистов. То Дуарте допустит ляп, то Джикия, то Селихов...

— Ясно.

— Подчеркиваю — это не системные ошибки. Индивидуальные! Если «Спартак» начнет играть строго от обороны, конечно, он будет меньше пропускать. Но Абаскаль выстраивает другой футбол — интересный, атакующий, агрессивный. За что тренеру честь и хвала.

Иван Обляков в матче с «Уралом». ПФК ЦСКА

Карраскаля из состава выдавил Обляков

— ЦСКА зацепится за медали?

— Думаю, да.

— Значит, в «Ростов» вы не верите?

— Так и есть. Мне кажется, выпадет он из тройки к концу чемпионата.

— Аргументы?

— «Спартак» и ЦСКА явно превосходят «Ростов» как по качеству игры, так и по подбору исполнителей. Надо отдать должное Карпину. Из своих футболистов он выжимает даже не 100 процентов — 150! Но весь сезон так продолжаться не может. Ресурс у команды ограничен. Много молодежи, которая только набирается опыта. Нет замены лидерам. В предыдущем туре не играли Глебов с Уткиным — середина поля сразу просела. Если бы «Оренбург» не сбавил обороты во втором тайме, ростовчане бы точно проиграли.

— После того, как Федотов начал выпускать в основе Заболотного и усадил на лавку Карраскаля, ЦСКА одержал пять побед подряд. Совпадение?

— Едва ли. Самое главное — у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам четкие, понятные. Неприкасаемых не существует. Никаких агентских игр, никто не давит на тренера. Он действительно ставит тех, кто сильнее. Если где-то недорабатываешь, проигрываешь конкуренцию — извини, твое место займет другой. Тот же Карраскаль, как и Медина, еще недавно казались незаменимыми для ЦСКА. Но по каким-то причинам растеряли форму — и отправились в запас. Колумбийца из состава выдавил Обляков. В порядке и Заболотный.

— У Антона уже два гола в последних пяти турах.

— В Екатеринбурге он провел хороший матч и заслуженно получил приз лучшего игрока встречи. Вспомните первый гол. Именно Заболотный после длинной передачи из глубины сохранил мяч, скинул его партнеру. Потом рванул в штрафную, дождался навеса Зайнутдинова и, опередив защитника, пробил Помазуна. Да и вообще победа ЦСКА сюрпризом не стала.

— Это почему же?

— Армейцы сейчас на ходу, а вот у «Урала», наоборот, — функциональный спад. Неспроста в последних матчах команда отказалась от высокого прессинга. Слишком уж он энергозатратен.

Футболисты «Краснодара». ФК «Краснодар»

С Быстровым не согласен

— Владимир Быстров недавно бросил в сердцах: «Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел!» В то же время после рестарта команда забила больше всех в РПЛ — 18 голов в шести матчах.

— Знаете, что меня особенно порадовало?

— Что?

— То, что в последнем туре мы наконец-то увидели в основе Черникова, Кривцова и Сперцяна. На мой взгляд, эта тройка полузащитников — сильнейшая в РПЛ. Ну, может, наравне с зенитовским треугольником: Барриос — Вендел — Кузяев.

— Даже так?

— Разумеется! Черников, Кривцов и Сперцян прекрасно дополняют друг друга. Не только в атаке приносят пользу, но и в обороне успевают отрабатывать. В прошлом году лучшие матчи «Краснодар» выдавал как раз в тот момент, когда все трое вместе выходили на поле. Потом Черников сломался...

— А Кривцов после зимней паузы никак не мог форму набрать.

— Да, выпал из состава, проигрывал конкуренцию более опытным легионерам. Но парень доказал, что с характером у него порядок. Не дрогнул, продолжал пахать. Как результат — отвоевал место в основе и забил весной уже семь мячей!

— С Быстровым-то вы согласны?

— Нет! За это мне, конечно, прилетит...

— От кого?

— От Быстрова, ха-ха! Когда в телеэфире о чем-то говорю, а Володя мое мнение не разделяет — тут же присылает кучу гневных сообщений. Среди которых преобладает фраза: «Да ты в футболе вообще не разбираешься!»

— Смешно.

— Вот и после этих слов о «Краснодаре» Быстров наверняка будет меня критиковать. Ну что ж... Пускай.

— Напоследок об аутсайдерах. Как изменилось «Торпедо» с приходом испанца Клотета?

— Он выпускает тех, кто хорошо работает с мячом, может что-то завязать в середине поля. Например, Рязанцев великолепно смотрится в опорной зоне. Мяч не передерживает, пасует только вперед. Стабильно в основе выходит теперь и Лебеденко. В общем, пока испанский тренер вызывает симпатию. Радует, что «Торпедо» с любым соперником старается играть в футбол, а не мучается.

— А Талалаев в первом же матче с «Химками» увез из Самары очко.

— Закономерная ничья. Хотя гости создали даже больше моментов, чем «Крылья».

— Что еще бросилось в глаза в игре «Химок»?

— Дисциплина. Надежные действия в обороне. Быстрые перестроения. Все это и не позволило «Крыльям» показать фирменный комбинационный футбол.

— Кто вылетит из РПЛ?

— «Торпедо» и «Химки».

— Почему?

— Все-таки «Факел» оторвался от конкурентов на четыре очка. Команда в Воронеже боевая, невероятно сплоченная, имеет фантастическую поддержку болельщиков. Это и станет решающим фактором.

— Кто же сыграет в стыковых матчах?

— «Факел» и «Пари НН». При этом обе команды должны спокойно остаться в РПЛ. Играть им, судя всему, придется с «Енисеем» и «Аланией», которые слабее по всем показателям. Больше вам скажу — даже если случится чудо, и в стыки попадут «Химки» либо «Торпедо», они тоже без особых проблем разберутся с любым представителем первой лиги. Исключение — «Балтика» и «Рубин».

— Но эти выйдут напрямую?

— Сто процентов!