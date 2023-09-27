Сегодня, 10:30
Эммануэль Эменике провел шикарные два года в России: приводил «Спартак» к серебряным медалям, кошмарил соперников в чемпионате (особенно досталось «Локомотиву», пропустившему 5 мячей в двух матчах дебютного сезона) и сверкнул в Лиге чемпионов. А недавно вернулся в Москву, чтобы сыграть за сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя.
В интервью «СЭ» Эменике поделился воспоминаниями о России, объяснил, почему Карпин лучше Эмери, и признался, что хотел бы стать скаутом «Спартака».
— Вы долгое время не появлялись в СМИ. Чем сейчас занимаетесь?
— У меня много разных бизнесов, которые я в данный момент веду в Нигерии.
— Но недавно вы отложили все дела, чтобы прилететь в Москву и сыграть в матче легенд «Спартака» и сборной мира.
— Когда меня пригласили, я просто не мог отказать - сразу ответил: «Да!» Был невероятно счастлив принять участие в таком матче, ведь очень давно не посещал Москву. И с нетерпением ждал встречи с красно-белыми болельщиками. Очень хотелось снова прочувствовать эти эмоции, выйти на поле. А еще посмотреть на новый стадион «Спартака». Если получится, в будущем попробую снова приехать в Россию. Хорошо, что у меня теперь есть виза, ха-ха! Так что могу это сделать когда угодно!
— Последний раз были в Москве в 2013-м?
— Да. Прошло очень много времени...
— Каково было снова вернуться в Россию, учитывая нынешнюю политическую обстановку?
— Меня не волновала политика. Москва для меня - второй дом. Повторюсь: как только поступило приглашение, я сразу согласился.
— Вы поиграли в Турции, Англии, Греции, Бельгии... Время в «Спартаке» — лучшее в карьере?
— Пожалуй, да! Не думал, что мне удастся сыграть за такой большой клуб, и, конечно, не жалею о времени, проведенном в красно-белых цветах. Более того, я даже размышлял о том, чтобы переехать со своей семьей в Москву. Я бы с радостью жил в этом городе.
— А хотели бы получить паспорт РФ?
— Почему нет? Я был во многих странах, но, если честно, единственное место, помимо Нигерии, где бы я остался, — это Москва. Меня всегда тепло принимали в России. Если бы я еще нашел здесь работу, было бы совсем идеально.
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— Ваш бывший партнер Ари недавно сказал, что мечтает стать президентом «Спартака»...
— А я бы хотел стать скаутом красно-белых! Уверен, мне по силам помочь клубу в селекции и найти лучших игроков.
— Ваше главное воспоминание о «Спартаке»?
— О, их очень много. Вообще, все время в России могу оценить на отлично. Но самое яркое воспоминание — как получил красную карточку в игре с «Зенитом» за жест, когда я повторил празднование Это'О. В «Спартаке» меня сразу защитили, весь клуб встал на мою сторону. Россия навсегда останется той страной, где я буду ощущать себя в безопасности.
— В «Спартаке» вы забили самый быстрый гол чемпионата России — на 10-й секунде. Но недавно Олусегун из «Краснодара» побил ваш рекорд...
— Да вы шутите! Серьезно? Олусегун теперь новый король РПЛ, ха-ха! Круто!
— Одними из ваших соперников в РПЛ были Сейду Думбия и Ахмед Муса. Кого из них поставили бы на первое место?
— Я бы точно поставил себя на первое место. Дальше идет Думбия и уже потом — Муса. Но они оба — фантастические нападающие. Помню их по игре за ЦСКА, но мы пересекались и в дальнейшем.
— Когда последний раз контактировали с Леонидом Федуном? У вас есть его номер?
— Мы очень давно не общались. Но я до сих пор благодарен, что в непростой момент он сделал возможным мой трансфер в «Спартак». Федун всегда защищал меня и помогал во всем.
— Вы, возможно, слышали про Зарему Салихову?
— К сожалению, ни разу с ней не пересекались.
— В прошлом году вы поздравляли «Спартак» с победой в Кубке России. Следите за событиями в российском футболе?
— Да, я смотрю российский чемпионат. Особенно игры «Спартака», когда удается найти трансляцию. Но не каждый тур.
— Изменился ли уровень РПЛ?
— Сейчас он довольно хорош. Я до сих пор вспоминаю, как «Спартак» бился в Лиге чемпионов... Тогда мы невероятно много тренировались! Тренировки длились минимум по три часа. Было хорошее время.
— В «Спартаке» вы играли при Унаи Эмери...
— Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Я очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю, почему, может, не доходят сообщения или еще что-то... Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, был не только тренером, но и стал для меня вторым отцом.
— Сейчас он возглавляет сборную России.
— Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха!
— С вами в тренерском штабе?
— Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!
— У вас есть объяснение, почему Эмери добился топ-результатов везде, кроме России?
— Российский футбол очень специфичен. Эмери нужно было адаптироваться к новым реалиям, понять, как здесь все устроено. К сожалению, это не удалось.
— Дзюба называл Эмери тренеришкой...
— Не буду говорить, правильно это или нет — все-таки после ухода из «Спартака» Унаи завоевал много трофеев. Конечно, он хороший специалист. Но лично мне больше импонирует, когда тренер обращается с игроками как с детьми, а не говорит футболистам, что они недостаточно хороши, чтобы находиться в команде.
Кстати, в тот день, когда Унаи уволили, у него были проблемы не только с Дзюбой, но и с Кириллом Комбаровым. Он что-то сказал испанцу... Но, если честно, уже не помню, что именно.
В общем, недопонимания с Эмери возникали часто. Несмотря на это, стоит признать, что он — качественный специалист. И я его уважаю. Но повторюсь: мне больше импонирует Карпин. Вот он относился ко мне как с сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов.
— А чем еще запомнился Дзюба?
— Мы с ним постоянно веселились! Артем — очень смешной парень.
— Напоследок — что можете сказать болельщикам «Спартака»?
— Желаю им всего наилучшего! И надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ. Это возможно даже с таким «Зенитом».