«Карпин не отвечает на сообщения, но все равно он для меня — второй отец!» Эменике — о «Спартаке», Дзюбе и России

«СЭ» поговорил с одним из культовых форвардов РПЛ.

Эммануэль Эменике провел шикарные два года в России: приводил «Спартак» к серебряным медалям, кошмарил соперников в чемпионате (особенно досталось «Локомотиву», пропустившему 5 мячей в двух матчах дебютного сезона) и сверкнул в Лиге чемпионов. А недавно вернулся в Москву, чтобы сыграть за сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя.

В интервью «СЭ» Эменике поделился воспоминаниями о России, объяснил, почему Карпин лучше Эмери, и признался, что хотел бы стать скаутом «Спартака».

Москва для меня — второй дом!

— Вы долгое время не появлялись в СМИ. Чем сейчас занимаетесь?

— У меня много разных бизнесов, которые я в данный момент веду в Нигерии.

— Но недавно вы отложили все дела, чтобы прилететь в Москву и сыграть в матче легенд «Спартака» и сборной мира.

— Когда меня пригласили, я просто не мог отказать - сразу ответил: «Да!» Был невероятно счастлив принять участие в таком матче, ведь очень давно не посещал Москву. И с нетерпением ждал встречи с красно-белыми болельщиками. Очень хотелось снова прочувствовать эти эмоции, выйти на поле. А еще посмотреть на новый стадион «Спартака». Если получится, в будущем попробую снова приехать в Россию. Хорошо, что у меня теперь есть виза, ха-ха! Так что могу это сделать когда угодно!

— Последний раз были в Москве в 2013-м?

— Да. Прошло очень много времени...

— Каково было снова вернуться в Россию, учитывая нынешнюю политическую обстановку?

— Меня не волновала политика. Москва для меня - второй дом. Повторюсь: как только поступило приглашение, я сразу согласился.

Эммануэль Эменике помогает африканским детям заниматься футболом. Фото Соцсети

Хотел бы стать скаутом «Спартака »

— Вы поиграли в Турции, Англии, Греции, Бельгии... Время в «Спартаке» — лучшее в карьере?

— Пожалуй, да! Не думал, что мне удастся сыграть за такой большой клуб, и, конечно, не жалею о времени, проведенном в красно-белых цветах. Более того, я даже размышлял о том, чтобы переехать со своей семьей в Москву. Я бы с радостью жил в этом городе.

— А хотели бы получить паспорт РФ?

— Почему нет? Я был во многих странах, но, если честно, единственное место, помимо Нигерии, где бы я остался, — это Москва. Меня всегда тепло принимали в России. Если бы я еще нашел здесь работу, было бы совсем идеально.

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— Ваш бывший партнер Ари недавно сказал, что мечтает стать президентом «Спартака»...

— А я бы хотел стать скаутом красно-белых! Уверен, мне по силам помочь клубу в селекции и найти лучших игроков.

— Ваше главное воспоминание о «Спартаке»?

— О, их очень много. Вообще, все время в России могу оценить на отлично. Но самое яркое воспоминание — как получил красную карточку в игре с «Зенитом» за жест, когда я повторил празднование Это'О. В «Спартаке» меня сразу защитили, весь клуб встал на мою сторону. Россия навсегда останется той страной, где я буду ощущать себя в безопасности.

— В «Спартаке» вы забили самый быстрый гол чемпионата России — на 10-й секунде. Но недавно Олусегун из «Краснодара» побил ваш рекорд...

— Да вы шутите! Серьезно? Олусегун теперь новый король РПЛ, ха-ха! Круто!

— Одними из ваших соперников в РПЛ были Сейду Думбия и Ахмед Муса. Кого из них поставили бы на первое место?

— Я бы точно поставил себя на первое место. Дальше идет Думбия и уже потом — Муса. Но они оба — фантастические нападающие. Помню их по игре за ЦСКА, но мы пересекались и в дальнейшем.

— Когда последний раз контактировали с Леонидом Федуном? У вас есть его номер?

— Мы очень давно не общались. Но я до сих пор благодарен, что в непростой момент он сделал возможным мой трансфер в «Спартак». Федун всегда защищал меня и помогал во всем.

— Вы, возможно, слышали про Зарему Салихову?

— К сожалению, ни разу с ней не пересекались.

— В прошлом году вы поздравляли «Спартак» с победой в Кубке России. Следите за событиями в российском футболе?

— Да, я смотрю российский чемпионат. Особенно игры «Спартака», когда удается найти трансляцию. Но не каждый тур.

— Изменился ли уровень РПЛ?

— Сейчас он довольно хорош. Я до сих пор вспоминаю, как «Спартак» бился в Лиге чемпионов... Тогда мы невероятно много тренировались! Тренировки длились минимум по три часа. Было хорошее время.

Эммануэль Эменике забивает гол «Селтику». Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Несколько раз отправлял сообщения Карпину, но он не отвечает

— В «Спартаке» вы играли при Унаи Эмери...

— Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Я очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю, почему, может, не доходят сообщения или еще что-то... Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, был не только тренером, но и стал для меня вторым отцом.

— Сейчас он возглавляет сборную России.

— Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха!

— С вами в тренерском штабе?

— Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!

— У вас есть объяснение, почему Эмери добился топ-результатов везде, кроме России?

— Российский футбол очень специфичен. Эмери нужно было адаптироваться к новым реалиям, понять, как здесь все устроено. К сожалению, это не удалось.

— Дзюба называл Эмери тренеришкой...

— Не буду говорить, правильно это или нет — все-таки после ухода из «Спартака» Унаи завоевал много трофеев. Конечно, он хороший специалист. Но лично мне больше импонирует, когда тренер обращается с игроками как с детьми, а не говорит футболистам, что они недостаточно хороши, чтобы находиться в команде.

Кстати, в тот день, когда Унаи уволили, у него были проблемы не только с Дзюбой, но и с Кириллом Комбаровым. Он что-то сказал испанцу... Но, если честно, уже не помню, что именно.

В общем, недопонимания с Эмери возникали часто. Несмотря на это, стоит признать, что он — качественный специалист. И я его уважаю. Но повторюсь: мне больше импонирует Карпин. Вот он относился ко мне как с сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов.

— А чем еще запомнился Дзюба?

— Мы с ним постоянно веселились! Артем — очень смешной парень.

— Напоследок — что можете сказать болельщикам «Спартака»?

— Желаю им всего наилучшего! И надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ. Это возможно даже с таким «Зенитом».