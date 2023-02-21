«Думаю, я уже стал русским!» Искренний Эрик Бикфалви — о санкциях ФИФА, Украине и преданности «Уралу»

«СЭ» поговорил с легендой РПЛ.

Эрик Бикфалви зажигал с румынским «Стяуа» на «Энфилде», зарабатывал космические деньги в Китае и стал суперзвездой чемпионата России, хотя не играл в топ-клубах РПЛ. Корреспондент «СЭ» встретился с полузащитником «Урала» на сборах в Дубае и обстоятельно поговорил про сорвавшиеся трансферы в Европу и обман агентов, секреты Виктора Гончаренко, отношение к санкциям ФИФА и увлечение искусством.

«Агенты наобещали много всего, но в итоге просто меня обманули!»

— Эрик, ты восьмой год играешь в России. Переезжая в Томск в 2016-м, мог представить, что проведешь здесь столько времени?

— Конечно, нет! Хотя мог оказаться в России и раньше — у меня были предложения, когда я играл в Китае. Команды не назову, потому что это не очень порядочно. Тем более что в итоге я всем отказал... Правда, буквально месяцев через семь все-таки оказался в России.

— Быстро привык к томским морозам?

— Мне повезло — я перешел в зимнее трансферное окно, но сезон-то возобновился весной. Так что весь холод пропустил. В остальном адаптировался быстро. Во-первых, я уже играл на Украине. Во-вторых, Россия и Румыния похожи — здесь все как в Европе: кухня, культура, религия, люди, образ жизни.

— Восточной культурой не проникся?

— Я жил в Шэньяне — он немного отличается от того же Пекина и Шанхая. Хотя город довольно большой, население — 7 миллионов. В команде все было на высочайшем уровне. Много тренировочных полей, есть необходимое оборудование — все очень комфортно. Одна проблема — я был единственным европейцем... А оказаться в Китае и в России — не то же самое.

Во-первых, язык — в городе практически никто не говорил по-английски. Даже в клубе приходилось общаться через переводчика. Во-вторых, жена с ребенком переехали ко мне лишь спустя месяц — все это время я был один. Но ребенку было меньше года — это тоже доставляло определенные проблемы в адаптации. В-третьих, кухня — найти европейскую еду было довольно проблематично. Я отыскал итальянский ресторан, и мы ходили туда каждый день.

— Как ты не набрал лишний вес?

— Для футболистов это не проблема, мы же каждый день тренируемся. Так что вес был в порядке.

Эрик Бикфалви в составе «Томи». Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Переезд в Китай — главная ошибка в карьере?

— Не то чтобы ошибка... Сейчас объясню, в какой ситуации оказался. Смотри, в том сезоне я стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины (с 17 голами Бикфалви поделил первое место с Алексом Тейшейрой из «Шахтера». — Прим. «СЭ»). Мой контракт закончился, я улетел в отпуск и ждал предложений.

Определенные люди наобещали мне много всего, но просили немного подождать. Прошла неделя, вторая, третья... Я потерял кучу времени! В итоге дедлайны по переходу в хорошие команды истекли — переговоры не возобновлялись. А остальные клубы к тому моменту либо передумали, либо поменяли планы.

Меня просто обманули! Поэтому я согласился на переезд в Китай, где мне предложили хорошие деньги. Но опять же — я не поехал за ними вместо того, чтобы играть в Италии или Германии на менее выгодных условиях. Согласился, потому что на тот момент выбора особо и не было.

— Во сколько раз зарплата в Китае увеличилась по сравнению с тем, что было в «Волыни»?

— Прости, не могу назвать цифры. Это конфиденциальная информация. Но скажу так: в Китае я получал самые большие деньги в карьере.

— Ты говорил, что агенты обещали трансфер в Европу. О каких клубах шла речь?

— ПАОК, «Нант», «Вердер», «Динамо» Загреб. Но ни один из них не был стопроцентным вариантом — я слышал о них только со слов агентов.

— Мирча Луческу звал тебя в «Шахтер». А в «Зенит» не переманивал?

— Нет. Мы общались с ним перед матчами, но тему трансфера никогда не затрагивали. Мне кажется, парню из Румынии, как я, довольно сложно там оказаться — «Зенит» больше предпочитает бразильских игроков.

— Веришь, что гегемония питерцев прервется в ближайшем времени?

— В плане денег, состава и инфраструктуры конкурировать с «Зенитом» нереально. Но мы же играем не с денежными мешками, а против футболистов. Так что на поле все возможно — там шансы 50 на 50. За его пределами — нет, они вне конкуренции.

При этом обыгрывать «Зенит» люблю больше всех в России. Потому что они играют в классный футбол. Еще нравится философия «Краснодара» — показывать качественную игру, доверяя молодым игрокам. Ну и «Спартак» в этом сезоне тоже хорош, надо признать.

Эрик Бикфалви с одноклубниками. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Все знают: Месси уберет под левую и забьет. Но ничего не могут сделать — с угловыми «Урала» так же»

— За шесть лет ты стал легендой «Урала». А ты сам себя ощущаешь звездой?

— Я вообще не люблю мыслить такими категориями. Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову.

— Ты отлично говоришь по-русски. Быстро освоил язык?

— Какие-то слова и выражения выучил еще на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!

— С приходом Виктора Гончаренко «Урал» идет по дистанции в темпе «Зенита». За счет чего вы так прибавили?

— В первую очередь, клуб подписал нескольких игроков, которые нас усилили. Во-вторых, изменился тренировочный процесс — занятия стали более интенсивными. Наконец, улучшили стандарты и поработали над мелкими деталями, которые, возможно, не так заметны со стороны, но сильно влияют на результат.

В России очень равный чемпионат: если играешь с условным «Торпедо», нет никакой гарантии, что победишь 5:0. На общем фоне выделяется только «Зенит» — все остальные могут обыграть друг друга. Когда такая конкуренция, все решают нюансы, которым мы уделяем очень много внимания.

— Угловые «Урала» с голами Газинского — главный хит осени в РПЛ. Как вы это делаете, учитывая, что все соперники давно выучили эту комбинацию?

— Когда играешь против Месси, то знаешь: он уберет под левую и забьет. Но ничего не можешь с этим поделать. С нашими угловыми то же самое — каждый знает, что произойдет в следующую секунду, но за счет динамики это приносит результат. При этом у нас есть разные опции. Например, завершать розыгрыши может не только Газинский — мы меняемся ролями, запутываем соперников. Это именно те нюансы, о которых я говорил.

— Гончаренко — лучший тренер в твой карьере?

— Один из — вместе с Георге Хаджи. Гончаренко очень требовательный, уделяет внимание мелочам. Но главное — никогда не останавливается на достигнутом результате. Благодаря этому команда постоянно прогрессирует и ищет, в чем прибавить. Такая ментальность — главная причина взлета «Урала». Мне нравится этот подход.

Виктор Гончаренко. ФК «Урал»

— Осенью ты ненадолго выпал из состава, когда Каштанов начал забивать в каждом матче. У вас с Гончаренко был разговор о том, почему ты не играешь?

— Конечно, мы все обсудили. Но не понимаю, почему из этого делают проблему? Во-первых, сначала у меня была травма. Во-вторых, в лице Каштанова мы получили еще одного забивного нападающего. Это же супер! В каждой команде должно быть 3-4 результативных форварда. Так было в каждом клубе, где я играл. Например, в «Стяуа» у нас было четыре сильных страйкера на две позиции. Конкуренция — это нормально. Пусть Каштанов забьет 20 голов — тогда мне нужно будет забить 30. И чем больше таких игроков будет в «Урале», тем выше окажется «Урал».

— При Гончаренко «Урал» очень хорош, но прошлой весной вы чуть не вылетели.

— За пять туров до финиша мы собрались с ребятами и договорились сделать все, чтобы остаться в РПЛ. Помню, Рафал [Аугустыняк] сказал: «Парни, наша цель: 10 очков в 5 матчах!» В итоге мы перевыполнили задачу, заработав 12, и спасли сезон.

— Допустим, «Урал» бы вылетел. Ты бы согласился играть в первой лиге?

— Как минимум мы бы обсудили это с руководством клуба. Может, мне бы сказали, что я не нужен, потому что под новые задачи необходимы другие игроки. Или наоборот: «Эрик, оставайся, через год мы вернемся в РПЛ». Все зависит от позиции клуба.

— Можешь объяснить такую преданность «Уралу»? Ты же мог играть в топ-клубе РПЛ.

— Было бы мне 25 лет — возможно, мне поступили бы предложения. Однажды я получил оффер, но предпочел остаться в «Урале».

— Прошлым летом твой агент сказал, что ты хочешь поиграть в российском топ-клубе.

— А кто этого не хочет? Но предложений не было.

— Он также говорил, что летом у тебя были варианты уехать в Европу.

— Они есть каждые полгода. В последний раз некоторые клубы пытались воспользоваться политической ситуацией вокруг России, предлагали приостановить контракт. Я отказался. После этого они на меня не выходили.

— Почему отказался? Многие легионеры воспользовались опцией ФИФА и бесплатно уехали в Европу.

— На мой взгляд, это просто нечестно по отношению к «Уралу». Я здесь седьмой год, отдаю всего себя ради команды и не могу так поступить.

— Как ты в принципе отреагировал на решение ФИФА отстранить Россию от международных соревнований?

— Меня это не удивило. Я был уверен, что страны Западной Европы окажут давление на ФИФА. Так и получилось: СМИ каждый день писали об этом, и в конце концов решение было принято. Конечно, это плохая ситуация как для российских клубов, так и для сборной. В моем понимании РПЛ входит в топ-6 лиг Европы. Раньше команды боролись не только за чемпионство, но и за еврокубковые места. Теперь этого нет. Надеюсь, все это скоро закончится.

— Ты успел поиграть в еврокубках.

— Да, мечтал об этом с детства, как и каждый ребенок, который живет футболом. Международные матчи — это всегда особые ощущения. И особая атмосфера. Никогда не забуду выезд в Стамбул на матч с «Фенербахче» — как же там было громко! Или Неаполь — на юге Италии тоже сумасшедшие фанаты. После этого было удивительно приехать в Ливерпуль и убедиться, что в Англии совсем другая культура на стадионах. «Энфилд» очень красиво поет, но там атмосфера, как в театре. Очень спокойная и цивилизованная, что ли. Вот в Стамбуле нас освистывали так, что я затыкал уши.

— В России в ближайшее время с этим точно не будет проблем.

— Да, мы потеряли очень много болельщиков. На больших матчах стадион был забит под завязку, а теперь в лучшем случае заполняется лишь наполовину. Я знаю ситуацию и в курсе, что болельщики отказываются оформлять Fan ID. Это их выбор, который я уважаю. Но, возможно, ситуация изменится — нам нужны болельщики.

Эрик Бикфалви. ФК «Урал»

«Если бы не футбол, стал бы художником!»

— Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что ты останешься в клубе после завершения карьеры. Уже задумывался о том, чтобы закончить?

— Думаю, таким образом он просто выразил уважение ко мне. И с моей стороны это взаимно — в отношении президента, клуба и персонала команды. О завершении карьеры я не думаю. Во-первых, я в принципе не размышляю о том, что будет в следующем сезоне, потому что живу сегодняшним днем. Во-вторых, я отлично себя чувствую в плане физической готовности. А тем, кто смотрит на возраст, могу привести в пример Дениса Кулакова. Ему скоро 37, но он лучший в «Урале» во всех тестах на выносливость и вообще в полном порядке. Невероятный парень!

Единственное, в чем я уверен относительно своего будущего, — после завершения карьеры я точно останусь в футболе. Это моя страсть, без которой я не могу жить и схожу с ума в отпуске.

— Твоя вторая страсть — искусство. Ты до сих пор рисуешь?

— Да, но в последнее время — в основном с детьми. Потому что как только берусь за большую картину, они прибегают, и начинается хаос. Так что могу набросать небольшие скетчи, но для серьезных работ просто не хватает времени.

На самом деле именно футбол — вторая страсть. А первая — искусство. И если бы не сложилась большая карьера, я бы, конечно, стал художником.

— Откуда такое увлечение живописью?

— Так вышло, что я унаследовал оба семейных увлечения: искусство и спорт. Мой папа создавал скульптуры и писал картины. Причем делал это гораздо лучше меня. А дядя и дедушка играли в футбол. В роду были или футболисты, или люди искусства: художники, фотографы, скульпторы.

— Сколько у тебя картин?

— Очень много, я даже не считал. Мы с женой обожаем искусство — не только картины. Если путешествуем, часто что-нибудь покупаем и привозим домой.

Всемирно известные галереи пока не объездил, потому что в отпуске стараюсь проводить время с близкими дома. Но когда завершу карьеру, выделю год или два на то, чтобы попутешествовать и посетить выставки. В детстве был в Лувре — мне очень понравилось.

Кстати, здесь, в Дубае есть классная выставка. Если любишь Да Винчи, ван Гога и японских художников, то обязательно сходи! Это мультимедийная галерея, где можно пошагово посмотреть, как создавались мировые шедевры. Я был в восторге.