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«Динамо» отмечает столетие на матче с «Факелом». Праздничная атмосфера обеспечена

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Болельщики «Динамо» на трибуне с шарфами.
Болельщики «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Клуб приготовил массу сюрпризов.

В пятницу «Динамо» ждет особенный матч. Юбилейный настолько, что юбилейнее не придумаешь. Наше самое старое спортивное общество на днях отметило столетие, а на встречу с «Факелом» как раз приурочены все праздничные мероприятия.

Нет, клуб уже и так сделал многое. Открыл шикарный официальный магазин и выставку в ГУМе — фактически на Красной площади. В мероприятии поучаствовали руководители бело-голубых, тренерский штаб, большинство футболистов основы, а также многие ветераны клуба. В плане продвижения бренда новая точка притяжения в самом центре Москвы — сильный ход.

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Говорят, что в ближайшем будущем динамовский магазин должен подняться на все три этажа ГУМа. А до конца мая там открыта выставка, где можно как увидеть трофеи, почитать об истории, так и сфотографироваться с автомобилем Льва Яшина.

Впрочем, главные реликвии — в музее, который наконец-то открылся в Петровском парке. Многие поколения руководителей говорили о необходимости собрать в одном месте всю динамовскую историю, но сделать это удалось только теперь — к столетию. И вышло действительно удачно — музей интерактивный и современный, да и расположение прекрасное — во входной группе у южного входа на стадион. Если здесь говорить о главном экспонате, то это, пожалуй, «Золотой мяч» Льва Яшина. Пока копия, но в скором времени обещают разместить оригинал.

Футболисты «Динамо».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

А для широкой аудитории столетие динамовцы будут праздновать на матче с «Факелом» в пятницу, 28 апреля. Клуб подготовил обширную программу. Все секреты пока не раскрываются, но известно, что:

1) стадион будет оформлен соответствующим образом;

2) зрители смогут насладиться световым проекционным шоу;

3) перед стартовым свистком будет новое исполнение динамовского гимна самыми неожиданными исполнителями;

4) команда проведет встречу в ретроформе без названий спонсоров;

5) на масштабной фотовыставке будут представлены все эпохи;

6) болельщиков ждет масса подарков.

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Конечно, будет много различных гостей — как ветеранов клуба, так и артистов. Пишут, что может приехать даже динамовская легенда Александр Овечкин, для которого недавно закончился сезон НХЛ.

В общем, праздничная атмосфера на футболе обеспечена. Осталось команде не подвести. Бело-голубые идут на шестом месте, но календарь позволяет рассчитывать на ударную концовку — после «Факела» команду Славиши Йокановича ждут «Химки», «Ахмат», «Торпедо», «Локомотив» и «Оренбург».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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