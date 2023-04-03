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Сегодня, 14:00

«А я вам говорил: не сравнивайте Соболева с Дзюбой. Разный уровень». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев и Милош Шатара (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов — о ярких событиях 21-го тура РПЛ.

— Если говорить о победе «Зенита» над «Уралом», то у меня возникает вопрос к трем защитникам команды Сергея Семака. Караваев, Родригао и Ренан почему-то терялись под прессингом «Урала». Кстати, то же самое можно было увидеть и в матче с «Химками». Эти игроки начинают волноваться, нервничать, ошибаются в передачах. В итоге плохо выводят свою команду из обороны. Большой процент брака, причем порой на ровном месте. Характерный момент. Родригао с мячом, на него бежит соперник, у бразильца было время, но он сразу отдал пас на правый фланг Караваеву. Мяч ушел в аут... Технический огрех. Эти футболисты чувствуют себя неуверенно. Проблема.

А как Ренан упустил игрока? Лишь Вендел в последний момент выбил мяч из-под ноги Ранджеловича, спас команду. Исправил грубую ошибку партнера. Ренану 19 лет. Неудивительно, что он пока еще допускает огрехи. В идеале — лучше подпускать его к играм постепенно. На 20, 30 минут, потом на тайм, потом на матч. Но есть ли ему альтернатива? Не уверен... Такая вот дилемма для Семака. Пока сзади все у «Зенита» довольно напряженно.

Густаво Мантуан и&nbsp;Клаудиньо обнимают Ивана Сергеева после гола &laquo;Уралу&raquo;. Сергеев вернулся и спас «Зенит» от конфуза с «Уралом»

Конечно, по-прежнему сказывается отсутствие Барриоса. И мне сложно сказать, когда он вернется на поле. Против «Локомотива», наверное, не сыграет. Опорник еще не тренируется в общей группе.

Кассьерра — старая история... Никак не может забить. Зато как вошел в игру Сергеев! Два великолепных гола! Спасибо медицинскому штабу, который поставил Ивана на ноги.

Трудная, но красивая победа «Зенита». При этом надо отдать должное «Уралу». Я уже как-то вам говорил, что в нашей программе «Футбольная столица» мы проводим опрос и выявляем лучшего тренера месяца. В голосовании принимают участие Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий. Так вот Юрий Палыч сделал выбор в пользу Виктора Гончаренко. Его главный аргумент — команда прогрессирует, сбалансирована. Газзаев назвал Семака, Непомнящий — Галактионова.

У «Зенита», как обычно, понравились Малком и Вендел. И конечно, здорово проявил себя Сергеев. Эта победа приблизила Питер к очередному золоту. Пожалуй, со стратегической точки зрения «Зенит» устроит и ничья в поединке с «Локомотивом».

Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно. Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет. Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Артем Дзюба. Дзюба мстит всем, на кого обижен. «Зениту» — приготовиться?

Пиняев самый интересный сейчас крайний нападающий в РПЛ. Давно у нас таких не было. Я как-то сказал, что он напоминает мне Аршавина. Но это ни в коем случае не второй Аршавин, а первый Пиняев. Он еще будет прогрессировать. Данные у него очень хорошие. Пока мы даже не знаем потолок его возможностей.

Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.

Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» — герой. Ни убавить, ни прибавить.

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Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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  • моро

    ну и я об этом, если дзюба в турции опозорился, то соболеву то же самое грозит там)

    03.04.2023

  • valekka

    А Саудовская Аравия не на равных,а обыграла Аргентину с Месси!!!! И что,делаем вывод,что чемпионат этой страны на высочайшем уровне?!

    03.04.2023

  • valekka

    С каким таким? В Зените я вижу только два игрока высокого класса-Барриос и Малком.Все остальные никого из игроков из первой восьмерки РПЛ не превосходят явно. Семак и игроком думающим был,и тренер-спокойно выстраивающий команду,без заявлений громких,без истерик.Все эти заявления по поводу денег и судейства-так и те кто обэтом кричит,и сами мало верят в это!

    03.04.2023

  • Dominga

    Вы либо не понимаете, либо не помните. Соболев забивал несколько игр подряд в нескольких турнирах. Там же и кубок учитывался. По-моему, как раз в октябре он забил в каждом официальном матче. Там как раз вроде бы 8 подряд матчей с забитыми был рекорд по Спартаку. Я не говорю, что Дзюба плох. В историческом масштабе он вполне себе рекордсмен. Но кстати по времени на гол тот же Соболев (191 мин/гол) примерно на уровне Дзюбы (184 мин/гол) идёт, просто сыграл меньше сезонов.

    03.04.2023

  • tatarin

    Ну не ЛЕВ, конечно! )))

    03.04.2023

  • Сержо

    А кто Дельфина с Дзюбой сравнивал? Тушинские журналисты? Ну так это не показатель. Дельфин идет 15-м в списке бомберов. Тимур Сулейманов из Пари НН больше забил. Дзюба - лучший нап РПЛ, на сегодня, за всю историю. Какие могут быть сравнения? Это как сравнивать Запорожец и Волгу. Проблемы в защите у Зенита, как были, так и остались. Барриос нивелирует это, но проблема никуда не делась.

    03.04.2023

  • ТИМ

    с таким составом и баблом и я бы результат давал

    03.04.2023

  • ТИМ

    ты всегда прав ))

    03.04.2023

  • valekka

    В РПЛ нет на сегодня лучшего тренера.Есть только один,стабильно дающий результат-Семак! Орлов,ведь,сам играл-странно слышать его восторг оттого,что Артем пяткой забил.Пятка,как известно-часть ноги,а футбол-игра ногами!

    03.04.2023

  • kvadrocopter

    Питер назвал себя еще и футбольной столицей....Уже легче перечислить чего столицей себя они не называли...совести и чести....

    03.04.2023

  • Millwall82

    при всем уважении, но эти чемпионаты где-то самый низ Европы.

    03.04.2023

  • tatarin

    ...и коленки тоже!

    03.04.2023

  • tatarin

    У Хорена фамилия всё же ОганЕсян была... ...а так - согласен, "Сочи" - чемпион! )))

    03.04.2023

  • ТИМ

    они оба ,,звёзды,, уровня РПЛ. Если Дзюба может стать лучшим бомбардиром РПЛ, значит у нас футбол умер. Зачем их сравнивать межу собой. Давайте их сравним с Черенковым, Кипиани, Блохином, Заваровым, Оганисяном...Они на раных с Аргентиной играли при Марадоне...

    03.04.2023

  • хонявый

    Привет) Не пишу почти) Только в трансляциях общаюсь) :beers:

    03.04.2023

  • ALEX-68

    Данный товарищ много чего в своей жизни напрогнозировал и практически ничего из этого не сбылось .

    03.04.2023

  • моро

    представь, что будет с соболевым на кипре или мальте?)

    03.04.2023

  • Опять забаненный)))

    В Турции, по ходу, сейчас все локти искусали...

    03.04.2023

  • valekka

    Привет,дружище! Где потерялся?

    03.04.2023

  • моро

    у свиней убрал промеса?

    03.04.2023

  • хонявый

    Как их можно сравнивать? Дзюба боец, как кто к нему не относится. Соболев... Дельфиний, он и есть Дельфиний.

    03.04.2023

  • Black list

    Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Правильно сказал Гена

    03.04.2023

  • Комсомолец 70-х

    Уровень однозначно несопоставим, Орлов прав.

    03.04.2023

  • Лев Лимин

    "Рекордпо матчам подряд с забитыми у Спартака"- это Вы серьезно или сарказм? Сергеев 17 игр- 8 голов, Дзюба 4 игры- 6 голов, Соболев 20(!)игр - 7 голов. Дзюба лучший бомбардир РПЛ с 2002 по 22-23 гг 152 гола, 2-й за всю историю чемпионатов СССР и РФ с 1936 по 2022-23 гг.с 155 голами. 1-й - Блохин О.- 211 голов. И "рекорд" Спартака, как говорится, да уж..

    03.04.2023

  • ariston1954

    Давайте уберем из паровоза,бакланов и урала по 10 основных игроков, как случилось у "Крыльев Советов", посмотрел бы я на этих "лучших тренеров".Лучшие - Осинькин и Личка.

    03.04.2023

  • Black list

    Дельфин ныряет лучше))

    03.04.2023

  • Millwall82

    Дзюба провалился в днищенской Турции (чемпионат не сильнее РПЛ, только с ЕК), это показатель, и ведь это были не топ3 клуба Турции даже. А чемпионат России....к сожалению, с каждым сезоном пробивает новое дно. Слабым он стал( Потому и старый Дзюба даже забивает.

    03.04.2023

  • gan75

    Комментатор-флюгер, как и любой другой в РПЛ...

    03.04.2023

  • hovawart645

    Орлов прекрасно знает, что у нас с защитой беда. А дифирамбы Локо поёт, что бы победа значимой была. Ну или поражение не таким обидным.)

    03.04.2023

  • Skorz

    Дзюба или Дельфин - дело вкуса ))) Соглашусь с Орловым , что Соболев в одиночку , решить судьбу матча не может , он силен , когда на поле Промес ! Промес создал , Соболев забил , во всяком случае , так было. Теперь Промеска в лазарете и у Спартака проблемы в атаке сразу проявились . Спартак , стал промесозависимым -:))) ЦСКА , похоже достанет Спартак и не отпустит , так что на сегодня , спартачам светят деревянные медали за 4-е место -:)))

    03.04.2023

  • blue-white!

    У питерской птицы деменция в разгаре. Ещё год назад он говорил что Дзюба не тянет, мол уже не тот. А тут уже не сравнивайте Соболя с Дзюбой...

    03.04.2023

  • hovawart645

    Но он же с Дзюбой его не сравнивал. Здесь его за язык не поймать.

    03.04.2023

  • sargon

    Похоже дедуле таблетки на пользу пошли.

    03.04.2023

  • sargon

    обоих перепоюнул Комличенко

    03.04.2023

  • Dominga

    Еще 10 октября 2022 года Геннадий в СЭ писал о Соболеве так: "Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. ... Форвард должен быть наглым!" Комментатор-флюгер?

    03.04.2023

  • alexei zverev

    Оба жестких симулянта...

    03.04.2023

  • Dominga

    Г-н Орлов, у всех бывает период активности и период спада. Сейчас Дзюба в огне, ну он год отдыхал. А Соболев ещё осенью забивал в каждом матче, вплотную приблизившись (если вообще не повторив) рекорд по матчам подряд с забитыми у Спартака. Это не разный уровень, это просто разные циклы. Скорее всего, это два почти одинаковых форварда как по функциям и роли, так и по таланту.

    03.04.2023

  • Яна Калинина

    Так и не спорил никто,уровень у них в одном случае равен,в отвращении к ним))

    03.04.2023

    • У «Спартака» проблемы — закончился фарт, Промес травмирован. Карпин — новый фаворит на топ-2?