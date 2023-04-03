«А я вам говорил: не сравнивайте Соболева с Дзюбой. Разный уровень». Мнение Орлова

Сегодня, 14:00
— Если говорить о победе «Зенита» над «Уралом», то у меня возникает вопрос к трем защитникам команды Сергея Семака. Караваев, Родригао и Ренан почему-то терялись под прессингом «Урала». Кстати, то же самое можно было увидеть и в матче с «Химками». Эти игроки начинают волноваться, нервничать, ошибаются в передачах. В итоге плохо выводят свою команду из обороны. Большой процент брака, причем порой на ровном месте. Характерный момент. Родригао с мячом, на него бежит соперник, у бразильца было время, но он сразу отдал пас на правый фланг Караваеву. Мяч ушел в аут... Технический огрех. Эти футболисты чувствуют себя неуверенно. Проблема.
А как Ренан упустил игрока? Лишь Вендел в последний момент выбил мяч из-под ноги Ранджеловича, спас команду. Исправил грубую ошибку партнера. Ренану 19 лет. Неудивительно, что он пока еще допускает огрехи. В идеале — лучше подпускать его к играм постепенно. На 20, 30 минут, потом на тайм, потом на матч. Но есть ли ему альтернатива? Не уверен... Такая вот дилемма для Семака. Пока сзади все у «Зенита» довольно напряженно.
Конечно, по-прежнему сказывается отсутствие Барриоса. И мне сложно сказать, когда он вернется на поле. Против «Локомотива», наверное, не сыграет. Опорник еще не тренируется в общей группе.
Кассьерра — старая история... Никак не может забить. Зато как вошел в игру Сергеев! Два великолепных гола! Спасибо медицинскому штабу, который поставил Ивана на ноги.
Трудная, но красивая победа «Зенита». При этом надо отдать должное «Уралу». Я уже как-то вам говорил, что в нашей программе «Футбольная столица» мы проводим опрос и выявляем лучшего тренера месяца. В голосовании принимают участие Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий. Так вот Юрий Палыч сделал выбор в пользу Виктора Гончаренко. Его главный аргумент — команда прогрессирует, сбалансирована. Газзаев назвал Семака, Непомнящий — Галактионова.
У «Зенита», как обычно, понравились Малком и Вендел. И конечно, здорово проявил себя Сергеев. Эта победа приблизила Питер к очередному золоту. Пожалуй, со стратегической точки зрения «Зенит» устроит и ничья в поединке с «Локомотивом».
Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно. Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет. Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.
Пиняев самый интересный сейчас крайний нападающий в РПЛ. Давно у нас таких не было. Я как-то сказал, что он напоминает мне Аршавина. Но это ни в коем случае не второй Аршавин, а первый Пиняев. Он еще будет прогрессировать. Данные у него очень хорошие. Пока мы даже не знаем потолок его возможностей.
Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!
Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.
Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» — герой. Ни убавить, ни прибавить.
Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу.
моро
ну и я об этом, если дзюба в турции опозорился, то соболеву то же самое грозит там)
03.04.2023
valekka
А Саудовская Аравия не на равных,а обыграла Аргентину с Месси!!!! И что,делаем вывод,что чемпионат этой страны на высочайшем уровне?!
03.04.2023
valekka
С каким таким? В Зените я вижу только два игрока высокого класса-Барриос и Малком.Все остальные никого из игроков из первой восьмерки РПЛ не превосходят явно. Семак и игроком думающим был,и тренер-спокойно выстраивающий команду,без заявлений громких,без истерик.Все эти заявления по поводу денег и судейства-так и те кто обэтом кричит,и сами мало верят в это!
03.04.2023
Dominga
Вы либо не понимаете, либо не помните. Соболев забивал несколько игр подряд в нескольких турнирах. Там же и кубок учитывался. По-моему, как раз в октябре он забил в каждом официальном матче. Там как раз вроде бы 8 подряд матчей с забитыми был рекорд по Спартаку. Я не говорю, что Дзюба плох. В историческом масштабе он вполне себе рекордсмен. Но кстати по времени на гол тот же Соболев (191 мин/гол) примерно на уровне Дзюбы (184 мин/гол) идёт, просто сыграл меньше сезонов.
03.04.2023
tatarin
Ну не ЛЕВ, конечно! )))
03.04.2023
Сержо
А кто Дельфина с Дзюбой сравнивал? Тушинские журналисты? Ну так это не показатель. Дельфин идет 15-м в списке бомберов. Тимур Сулейманов из Пари НН больше забил. Дзюба - лучший нап РПЛ, на сегодня, за всю историю. Какие могут быть сравнения? Это как сравнивать Запорожец и Волгу. Проблемы в защите у Зенита, как были, так и остались. Барриос нивелирует это, но проблема никуда не делась.
03.04.2023
ТИМ
с таким составом и баблом и я бы результат давал
03.04.2023
ТИМ
ты всегда прав ))
03.04.2023
valekka
В РПЛ нет на сегодня лучшего тренера.Есть только один,стабильно дающий результат-Семак! Орлов,ведь,сам играл-странно слышать его восторг оттого,что Артем пяткой забил.Пятка,как известно-часть ноги,а футбол-игра ногами!
03.04.2023
kvadrocopter
Питер назвал себя еще и футбольной столицей....Уже легче перечислить чего столицей себя они не называли...совести и чести....
03.04.2023
Millwall82
при всем уважении, но эти чемпионаты где-то самый низ Европы.
03.04.2023
tatarin
...и коленки тоже!
03.04.2023
tatarin
У Хорена фамилия всё же ОганЕсян была... ...а так - согласен, "Сочи" - чемпион! )))
03.04.2023
ТИМ
они оба ,,звёзды,, уровня РПЛ. Если Дзюба может стать лучшим бомбардиром РПЛ, значит у нас футбол умер. Зачем их сравнивать межу собой. Давайте их сравним с Черенковым, Кипиани, Блохином, Заваровым, Оганисяном...Они на раных с Аргентиной играли при Марадоне...
03.04.2023
хонявый
Привет) Не пишу почти) Только в трансляциях общаюсь) :beers:
03.04.2023
ALEX-68
Данный товарищ много чего в своей жизни напрогнозировал и практически ничего из этого не сбылось .
03.04.2023
моро
представь, что будет с соболевым на кипре или мальте?)
03.04.2023
Опять забаненный)))
В Турции, по ходу, сейчас все локти искусали...
03.04.2023
valekka
Привет,дружище! Где потерялся?
03.04.2023
моро
у свиней убрал промеса?
03.04.2023
хонявый
Как их можно сравнивать? Дзюба боец, как кто к нему не относится. Соболев... Дельфиний, он и есть Дельфиний.
03.04.2023
Black list
Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Правильно сказал Гена
03.04.2023
Комсомолец 70-х
Уровень однозначно несопоставим, Орлов прав.
03.04.2023
Лев Лимин
"Рекордпо матчам подряд с забитыми у Спартака"- это Вы серьезно или сарказм? Сергеев 17 игр- 8 голов, Дзюба 4 игры- 6 голов, Соболев 20(!)игр - 7 голов. Дзюба лучший бомбардир РПЛ с 2002 по 22-23 гг 152 гола, 2-й за всю историю чемпионатов СССР и РФ с 1936 по 2022-23 гг.с 155 голами. 1-й - Блохин О.- 211 голов. И "рекорд" Спартака, как говорится, да уж..
03.04.2023
ariston1954
Давайте уберем из паровоза,бакланов и урала по 10 основных игроков, как случилось у "Крыльев Советов", посмотрел бы я на этих "лучших тренеров".Лучшие - Осинькин и Личка.
03.04.2023
Black list
Дельфин ныряет лучше))
03.04.2023
Millwall82
Дзюба провалился в днищенской Турции (чемпионат не сильнее РПЛ, только с ЕК), это показатель, и ведь это были не топ3 клуба Турции даже. А чемпионат России....к сожалению, с каждым сезоном пробивает новое дно. Слабым он стал( Потому и старый Дзюба даже забивает.
03.04.2023
gan75
Комментатор-флюгер, как и любой другой в РПЛ...
03.04.2023
hovawart645
Орлов прекрасно знает, что у нас с защитой беда. А дифирамбы Локо поёт, что бы победа значимой была. Ну или поражение не таким обидным.)
03.04.2023
Skorz
Дзюба или Дельфин - дело вкуса ))) Соглашусь с Орловым , что Соболев в одиночку , решить судьбу матча не может , он силен , когда на поле Промес ! Промес создал , Соболев забил , во всяком случае , так было. Теперь Промеска в лазарете и у Спартака проблемы в атаке сразу проявились . Спартак , стал промесозависимым -:))) ЦСКА , похоже достанет Спартак и не отпустит , так что на сегодня , спартачам светят деревянные медали за 4-е место -:)))
03.04.2023
blue-white!
У питерской птицы деменция в разгаре. Ещё год назад он говорил что Дзюба не тянет, мол уже не тот. А тут уже не сравнивайте Соболя с Дзюбой...
03.04.2023
hovawart645
Но он же с Дзюбой его не сравнивал. Здесь его за язык не поймать.
03.04.2023
sargon
Похоже дедуле таблетки на пользу пошли.
03.04.2023
sargon
обоих перепоюнул Комличенко
03.04.2023
Dominga
Еще 10 октября 2022 года Геннадий в СЭ писал о Соболеве так: "Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. ... Форвард должен быть наглым!" Комментатор-флюгер?
03.04.2023
alexei zverev
Оба жестких симулянта...
03.04.2023
Dominga
Г-н Орлов, у всех бывает период активности и период спада. Сейчас Дзюба в огне, ну он год отдыхал. А Соболев ещё осенью забивал в каждом матче, вплотную приблизившись (если вообще не повторив) рекорд по матчам подряд с забитыми у Спартака. Это не разный уровень, это просто разные циклы. Скорее всего, это два почти одинаковых форварда как по функциям и роли, так и по таланту.
03.04.2023
Яна Калинина
Так и не спорил никто,уровень у них в одном случае равен,в отвращении к ним))
03.04.2023