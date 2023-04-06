Игорь Чугайнов: «Карпин доказал, что он хороший тренер. А Дзюба и «Зениту» забьет!»

1 — «Зенит» несется к пятому чемпионству подряд. Хоть что-то может этому помешать?

— Пока никаких предпосылок. «Ростов» до золотых медалей точно не дотянет. Для него и второе место — предел мечтаний. «Спартак» отстает уже на 10 очков. ЦСКА — на 13. За девять туров до финиша это пропасть! А главное, сам «Зенит» не дает повода в себе усомниться. Осечки, конечно, случаются, но они не превращаются в системную беду.

2 — «Зенит» — лучший в лиге по набранным очкам. А по качеству игры?

— «Качество» — понятие субъективное. Предлагаю отталкиваться от цифр в таблице. А они впечатляют. У «Зенита» не просто больше всех очков. Он лидирует и по забитым мячам, и по пропущенным. С отрывом! Ну и какие к петербуржцам вопросы?

Да, не всегда «Зенит» радует яркой, зрелищной игрой. Так сегодня в России вообще нет команды, которая бы феерила в каждом туре. Бывают всплески у «Спартака», ЦСКА, «Оренбурга», «Краснодара». Но и им не хватает стабильности.

3 — Почему «Спартак» весной притормозил?

— Ответить на этот вопрос способен только товарищ Абаскаль. Мы же не знаем всех нюансов, не видим картину изнутри. Можем лишь порассуждать, отталкиваясь от игры команды.

В первой половине сезона «Спартак» смотрелся здорово. Эмоции, скорость, мгновенный переход из обороны в атаку... Хотя играли те же ребята, что и раньше. Но какое преображение!

У меня сразу возникла ассоциация с Павлом Садыриным. Он дважды приводил к чемпионству команды, собранные Юрием Морозовым. Сначала «Зенит», потом ЦСКА. Садырин ничего не придумывал, просто по сравнению с предшественником чуть-чуть отпускал вожжи, сбрасывал с футболистов психологический груз — и тех было уже не остановить.

Вот и в спартаковской игре при Абаскале чувствовалась свежесть, раскрепощенность. Команда побежала, раскрылась, сметая всех на своем пути. А дальше в чемпионате наступила трехмесячная пауза. И потребовались другие инструменты. Ведь эмоциональный запал со временем заканчивается. Возможно, на сборах какие-то моменты молодой испанец не учел, где-то недоработал. Плюс откровенное невезение. С «Уралом» при счете 2:2 арбитр отменил чистейший гол Соболева, затем сломались два тягача — Промес и Джикия, которым замены нет... Что ж, концовка сезона станет проверкой на прочность. И для «Спартака», и для Абаскаля.

4 — Константин Генич проблемы «Динамо» сформулировал образно: «Если Сандро Шварц игроков развивал, то Славиша Йоканович их эксплуатирует». Разделяете мысль?

— Трудно не согласиться. При Шварце на «Динамо» было приятно смотреть. О «Динамо» Йокановича этого не скажешь. Командная игра потускнела. Все медленно, натужно — даже в победных матчах. Нет вожака, резко сдали как опытные футболисты вроде Фомина и Смолова, так и молодежь — Захарян, Грулев. К Тюкавину меньше претензий, но он и в старте появляется не всегда. Складывается впечатление, что с прежним тренером динамовцам было интересно. А с нынешним — нет.

5 — Лучший тренер РПЛ на данный момент?

— Если заглянуть в таблицу — Семак. Впрочем, у него и ресурсы соответствующие. В этом смысле «Зениту» в России абсолютно равных нет. Имею в виду не только набор состава. Всю клубную вертикаль.

Из других тренеров отмечу Федотова и Карпина. Мне нравится, как играет ЦСКА — все четко, понятно. На поле каждый знает, что делать, куда бежать. При этом выбор исполнителей там довольно ограниченный, еще и Карраскаль подсдулся. Но Федотов не паникует. Не шарахается. Если армейцы выдавят «Спартак» из призовой тройки, я не удивлюсь.

Ну а Карпин доказал, что он реально хороший тренер. Что бы про него ни говорили. Скромный даже по меркам РПЛ подбор футболистов, ни одного легионера, закрытый уже год аэропорт, что сильно затрудняет логистику... Но у «Ростова» все в порядке с настроем, характером, мотивацией. Никто не пищит, не жалуется. Отсюда и результат.

6 — Полузащитника Дениса Макарова, которого полтора года назад «Динамо» выкупило у «Рубина» за 9 миллионов евро, Роман Орещук назвал самым переоцененным футболистом премьер-лиги. Кто для вас самый переоцененный в РПЛ?

— Ой, таких в России много. Но по соотношению «цена — качество» Макаров действительно вне конкуренции. Если за тебя заплатили 9 миллионов евро, в нашем чемпионате ты должен разрывать! А парень и в «Динамо» не выделяется. Деньги на ветер.

7 — От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сейчас в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». В самом деле?

— Конечно! Вот в Турции Дзюба ничего не показал. Уехал обратно, полсезона без игровой практики, минимум тренировок на сборах «Локомотива», 34 года — и в четырех матчах уже шесть мячей положил, лучшим игроком марта признали! Это говорит не только о мастерстве форварда, но и о низком уровне сопротивления. Наша лига с каждым годом слабеет.

Артем Дзюба и тренер Владимир Ивич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

8 — В воскресенье «Локо» принимает «Зенит». Как полагаете, Дзюба забьет?

— Да! Вот другой на его месте перед таким матчем мог бы и сгореть изнутри, выйти на поле абсолютно выхолощенным. Это не про Артема. Наоборот, трудности его раззадоривают. Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Дзюба мотивирован, он просто неудержим! Тем интереснее!

9 — Владимир Быстров недавно произнес: «Когда мяч доводят до Пиняева, я начинаю кайфовать от футбола». Еще в РПЛ такие игроки есть?

— На ум сразу приходят легионеры во главе с Малкомом и Промесом. Но мне хочется отметить наших ребят. Например, Ваню Сергеева, которого после травмы выпускают на замену в концовке матча с «Уралом», и он двумя изящными касаниями оформляет дубль, приносит «Зениту» важнейшую победу. Чем не повод для восхищения? Или того же Дзюбу возьмем. Гол пяткой в ворота «Нижнего» — маленький шедевр.

Что касается Пиняева, то он никого не оставляет равнодушным. Быстрый, резкий, непредсказуемый. Никогда не знаешь, что сделает в следующую секунду — то ли пас отдаст, то ли пойдет в обводку. Ножки из борьбы не убирает. Соперники с ним церемонятся, а пацан лезет и лезет. Ух какой характер!

Но впереди новое испытание — медными трубами. Молодежь часто на этом ломается. Если Сережа выдержит, не улетит в облака, не подумает, что уже все умеет, не будет искать виноватых, когда что-то на поле не получается, — станет топовым игроком.

10 — Третий год вы погружены в детский футбол, работаете в «Красногвардейце». Что бросается в глаза? Подрастают новые Головины и Пиняевы?

— К сожалению, таких талантов в России наперечет. Одна из причин — в детском футболе все жестко привязано к результату. Он нужен здесь и сейчас, поскольку от места команды в таблице зависит финансирование школы, зарплата тренеров.

Вот почему многие упрощают игру. Выстраивают ее от обороны. На первый план выходит не развитие индивидуальных качеств, а схемы, тактика. Главное — зацепить очки! Любой ценой! В отбор вступают кучей. Но куча — это серая масса.

Мальчик получает мяч, тренер тут же кричит: «Двое — на него!» А тому свой тренер: «Отдавай!» В итоге этот не умеет обыгрывать, а те — отбирать.

11 — Печальная картина.

— Если весь матч десять пацанов стоят возле своей штрафной, их уровень усредняется. Нет возможности проявить себя. Когда же играешь в атаку, на большом поле видно, кто на что способен. Один в обводке силен, другой в отборе...

У нас детей постоянно загоняют в рамки. Ребята вырастают — и боятся импровизировать, рисковать, брать игру на себя. Такие, как Головин, Пиняев, — исключение из правил.

Другая проблема — где молодым теперь набираться опыта? В РПЛ сразу после школы попадают единицы. Первая лига не резиновая. А вторая загибается. Команд все меньше, зарплаты копеечные. Уже курьеры получают больше!

Я с уважением к ним отношусь, но это — неквалифицированная рабочая сила. А футболист с шести лет проходит обучение. В школе или академии его кормят, обеспечивают экипировкой, возят на турниры. И для чего? Чтобы в 18 после выпуска в курьеры подался?! А кто-то в медиалигу идет. Там сейчас финансовые условия намного лучше, чем в клубах второго дивизиона. Вот только о большом футболе в таком случае придется забыть.

Игорь Чугайнов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

12 — Кстати, вас в медиалигу звали?

— У меня уже был подобный опыт. В 2020-м недолго тренировал 2DROTS. Честно скажу — было сложно перестроиться. Камеры, все напоказ... В моем понимании это скорее шоу, чем футбол. Но если кому-то нравится — ради бога.

13 — Из профессиональных клубов за последнее время предложения были?

— Конкретных — нет. Одни разговоры. Да и не хочется ехать к черту на рога, где ни условий, ни задач. Уж лучше в Москве детишек тренировать. Мне правда интересно, получаю от работы удовольствие.

14 — Ну и два традиционных вопроса в финале. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет! Это подлог! Жеглов вроде бы выступает за соблюдение закона, но сам же его нарушает. Встает с Кирпичом на одну ступеньку. А значит, такой же преступник, как и тот.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Самое-самое — когда человек в приказном порядке пытается вдолбить мне свое мировоззрение. А дальше просто процитирую Высоцкого:

Я ненавижу сплетни в виде версий,

Червей сомненья, почестей иглу,

Или когда все время против шерсти,

Или когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,

Уж лучше пусть откажут тормоза!

Досадно мне, что слово «честь» забыто,

И что в чести наветы за глаза.

Я не люблю себя, когда я трушу,

Досадно мне, когда невинных бьют,

Я не люблю, когда мне лезут в душу,

Тем более когда в нее плюют.

6 апреля Игорю Чугайнову исполнилось 53 года. Поздравления от «СЭ»!