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Дилемма для Йокановича: Шунин и Смолов или Лещук и Тюкавин?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Лещук (слева) и Антон Шунин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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А может, Шунин и Тюкавин? Или Лещук и Смолов?

«Динамо» после невнятного рестарта сезона, где был вылет из FONBET Кубка России от «Крыльев» и поражение в чемпионате от «Краснодара», выдало бодрую пару встреч: высадило из второго по значимости турнира «Зенит» и прервало 16-матчевую беспроигрышную серию «Урала».

Примечательно, что в победных встречах не приняли участие два лидера бело-голубых — Шунин и Смолов. И это порождает вопрос — какое решение примет Славиша Йоканович, когда главные ветераны клуба восстановятся? Их травмы, по имеющимся сведениям, не такие уж серьезные, так что дилемма может возникнуть уже в ближайшем туре. Останутся в стартовом составе Лещук и Тюкавин или вернутся Шунин и Лещук?

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До этого ответ тренера был однозначным — он делал ставку на опыт. И в этом была своя логика. Лещук пытался навязать конкуренцию Шунину в прошлом сезоне, но вместе с командой смазал концовку. Йоканович хоть и отдал летом капитанскую повязку полевому игроку Фомину, но поставил на ветерана, и тот осенью не подводил, действуя уверенно.

Позиции Тюкавина и Смолова обсуждались куда чаще, многие болельщики видели в стартовом составе Константина, однако и Федору было чем ответить. «9+5» ветерана за 1200 минут в первой части сезона вполне сопоставимы с «5+3» за 810 минут его молодого коллеги. Прибавим к этому тот факт, что к опытным игрокам у тренеров изначально больше пиетета, они его заслужили на правах старших, к тому же держат раздевалку. И получим, что выбор серба хоть и вызывал дискуссии, но имел основания.

Федор Смолов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А вот весной ситуация немного другая. У Шунина были помарки в первых встречах, а Лещук после качественной игры в Питере и выигранной серии пенальти с отраженными ударами Кузяева и Дугласа еще и провел сухой матч в Екатеринбурге. После такого перевести в запас не так-то просто.

А как посадить на лавку Тюкавина, который забивал в каждом весеннем матче РПЛ — «Крыльям», в Краснодаре и в Екатеринбурге? Еще в FONBET Кубке России с самарцами отличился. В то время как Федор после рестарта молчит. Неудивительно, что именно между Лещуком и Тюкавиным шла борьба в голосовании на игрока месяца среди болельщиков на клубных ресурсах. В сумме у них 96% (!) голосов с небольшим перевесом в пользу голкипера.

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При этом поднятый в материале вопрос — не только о сегодняшнем дне.

Лещук, например, в недавнем интервью «СЭ» заявил: «Еще пару лет назад надеялся, что вот-вот стану основным, только с каждым годом становится тяжелее находить в себе силы просто тренироваться. Но руководство видит во мне следующего основного вратаря. Надеюсь, это произойдет в скором времени. Контракт у меня до лета 2025 года. Дальше сидеть не хотелось бы. А хочется полноценно поиграть несколько сезонов — и надеюсь, что в «Динамо»... Я уже проделал такой путь, хочется стать основным вратарем именно здесь. Но думал о том, что, возможно, правильнее сделать шаг назад, чтобы потом несколько вперед. До конца этого контракта новый подписывать не буду».

Игорь Лещук (слева) и Антон Шунин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Впрочем, если голкипер отводит себе еще пару сезонов, то с Тюкавиным вопрос стоит куда острее — его соглашение с клубом заканчивается летом 2024-го. Как, к слову, и у другого талантливого выпускника динамовской школы Захаряна. Так что в ближайшие месяцы бело-голубым нужно будет решать вопрос о будущем футболистов, иначе зимой они смогут подписать договор с любым клубом в роли свободных агентов.

Если с Арсеном тренд на отъезд в Европу просматривается вполне отчетливо, то с Константином возможны варианты. И в плане зарубежного чемпионата. И с «Зенитом» — агент Тюкавина Алексей Сафонов не так давно выкладывал фото с Андреем Аршавиным у себя в загородном доме, а по поводу возможного перехода в питерский клуб ответил: «Никогда не говори никогда». И продление контракта с бело-голубыми — тоже, естественно, опция. Слова того же Сафонова: «У Кости есть лидерские качества плюс верность клубу — для него динамовский ромбик не просто эмблема на майке. «Динамо» — его дом».

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А для переговоров о будущем, конечно, имеет значение — играет Тюкавин в стартовом составе или ждет своего шанса под Смоловым. В «Динамо» это понимают. И ход с капитанской повязкой, которую форвард получил в 20 лет, в том числе наверняка имеет этот подтекст: ты — наше будущее, мы рассчитываем на тебя как на лидера.

В общем, выбор у тренера интересный. Посмотрим, что решит Йоканович.

Антон Шунин
Игорь Лещук
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
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