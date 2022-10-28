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Сегодня, 00:00

«Спартак» разгромит «Торпедо», «Зенит» потеряет очки в Краснодаре. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Каманча Шпрыгин.

«Оренбург» — «Факел»

Евгений Плотников — 2:2. Думаю, что будет ничья. И тем и другим нужны очки, обе команды атакующие.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Оренбург» сейчас на подъеме. Сычевой — лучший снайпер РПЛ. Победа «Оренбурга», «Факел» не выигрывал последние пять матчей.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

«Динамо» — «Химки»

Евгений Плотников — 3:0. «Динамо» сейчас уверено в себе. В «Химках» непонятно что происходит, футболистов отстраняют от тренировок.

Александр Шпрыгин — 4:1. Победа «Динамо» с разностью в два и более мяча. «Химки» сейчас в кризисе и в футбольном аспекте, и в нефутбольном. А «Динамо» выиграло три матча кряду.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки

«Ахмат» — «Ростов»

Евгений Плотников — 2:1. Интересная игра. «Ростов» много потерял. «Ахмат» дома не отпускает соперников без боя. Думаю, победят хозяева.

Александр Шпрыгин — 2:1. «Ахмат» хорошо играет дома, «Ростов» сейчас не в форме. Грозненцы выиграют.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

«Локомотив» — ЦСКА

Евгений Плотников — 0:2. У «Локомотива» чувствуются проблемы. ЦСКА потерял очки в предыдущем туре, теперь должен побеждать.

Александр Шпрыгин — 1:3. «Локомотив», как и «Химки», испытывает проблемы вне футбольного поля. У ЦСКА проблемы в обороне, но они не должны помешать набрать три очка.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Евгений Плотников — 2:0. Думаю, «Крылья» выиграют. Ходят разговоры о смене тренера в «Нижнем», это давит на команду.

Александр Шпрыгин — 0:0. Обе команды не в лучшей форме, нас ждет безголевая ничья.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Нижний Новгород

«Сочи» — «Урал»

Евгений Плотников — 2:1. Думаю, «Сочи» выиграет. Команда слишком давно без побед, уже нет права на осечку.

Александр Шпрыгин — 2:0. «Урал» одержал шесть побед подряд. У «Сочи» три поражения подряд. В этом туре обе серии прервутся, «Сочи» дома окажется сильнее.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал

«Спартак» — «Торпедо»

Евгений Плотников — 3:0. «Спартак» сейчас на подъеме, показывает хороший комбинационный футбол. У «Торпедо» все наоборот. Думаю, будет 3:0.

Александр Шпрыгин — 3:1. Спартак играет результативно, стабильно набирает очки. Победа красно-белых.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М

«Краснодар» — «Зенит»

Евгений Плотников — 1:3. Жду результативную игру, обе команды атакующие. При этом «Зенит» все равно выиграет.

Александр Шпрыгин — 1:1. У «Краснодара» есть большая мотивация отобрать очки у лидера. В строй вернется после дисквалификации ключевой полузащитник Кривцов. Будет ничья.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

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