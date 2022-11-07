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Сегодня, 20:40

Конфликт с Чистяковым никак не пошатнет «Зенит». Семак все равно станет чемпионом

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Дмитрий Чистяков.
Фото Global Look Press
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Мнение Максима Алланазарова.

В «Зените» полыхнуло. Такого скандала в стане гегемона РПЛ не было очень давно. А некоторые вещи вообще происходят впервые. В частности, последние сутки руководство питерцев и ряд СМИ после матча с «Ахматом» открыто намекают: Дмитрий Чистяков мог ошибаться неслучайно. И подобные обвинения звучат максимально странно и несолидно.

Самое удивительное, что на скандал в «Зените» бурно реагируют болельщики «Спартака». Радуются, сравнивают ситуацию с временами увольнения водителей автобусов и травли Дениса Глушакова. Но не понимают, что этот конфликт никак не пошатнет «Зенит». Чистяков — слишком мелкая фигура, далеко не лидер. Не сомневаюсь: все проблемы решат внутри коллектива, игрока выставят на трансфер, а о ситуации забудут через неделю.

Дмитрий Чистяков. Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

Важно понимать: да, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев иногда может ляпнуть лишнее. Геннадий Орлов тоже не всегда следит за тем, что говорит. Но вы действительно думаете, что из-за какого-то Чистякова (при всем уважении к Дмитрию) команда посыплется? Серьезно?

«Зенит», его руководство и тренеры даже не заметят растоптанного Чистякова. Парень уйдет зимой, даст пару интервью с обидными заголовками... Ну и что? Латиноамериканским звездам, которые определяют атмосферу в раздевалке, этот конфликт не доставит неудобств. Они продолжат играть как раньше.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. «Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?

Уверен, Чистяков не замешан ни в каких грязных делах, а ошибка в матче с «Ахматом» произошла из-за элементарного отсутствия игровой практики. По-человечески защитника, конечно, жалко, но на безбедную старость он уже заработал, а смена клуба — обычная история (ни за что не поверю, что после случившегося Дмитрий рассматривает вариант, с тем чтобы оставаться в «Зените»).

Как бы ни мечтали болельщики «Спартака» и всех остальных потенциальных конкурентов питерцев, но данный эпизод никак не скажется на внутренних делах «Зенита». Обыгрывать команду Семака нужно на поле, как это сделал «Ахмат». А не ждать, что они сами себя разрушат. Поверьте, такого в четкой и сильной структуре сине-бело-голубых точно не случится. По крайней мере в ближайшее время.

Денис Глушаков
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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