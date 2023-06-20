В «Спартаке» новый гендиректор — вместо Мележикова им стал Олег Малышев. Что о нем известно

«СЭ» — об изменениях в руководстве красно-белых.

Во вторник «Спартак» сообщил о переменах в руководстве клуба. Евгений Мележиков покинул пост генерального директора по соглашению сторон. Новым гендиром стал Олег Малышев, который с сентября прошлого года входит в совет директоров.

Новый директор «Спартака»: работал в консалтинговой компании PwC, сотрудничал с РПЛ и РФС

На официальном сайте московского клуба нового менеджера представили загадочной формулировкой о том, что он «занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира» и «его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом».

Вероятно, речь идет о работе в компании PwC — международном холдинге, который оказывает услуги в области консалтинга и аудита. Малышев в PwC России был руководителем практики консультационных услуг для компаний спортивной индустрии.

По данным «Ведомостей», новый гендиректор «Спартака» окончил Финансовую академию при Правительстве РФ и имеет квалификацию Американского общества оценщиков (American Society of Appraisers), а также является кандидатом экономических наук.

Издание описывает его как специалиста в области корпоративных финансов со стажем более 15 лет. Его компания OKS LABS также привлекалась к созданию стратегии развития РПЛ и сотрудничала с РФС.

В сентябре 2022 года Малышев вошел в новый совет директоров красно-белых, председателем которого стал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Малышев был представлен в роли независимого директора.

В Telegram-канале «КБ ТЕЛЕГА» сообщалось, что последние месяцы именно Малышев, а не Мележиков, «фактически занимался руководством клуба и контролировал все трансферные процессы».

Малышев выступал за ограничение госбюджета: «Текущий вариант немного вреден»

Малышев редко давал интервью, а одна из последних больших бесед была записана летом 2020 года — еще во времена ковида — для канала MARSPRO. В ней будущий гендиректор «Спартака», в частности, рассуждал о государственном финансировании в спорте.

«В каком-то смысле текущий вариант финансирования профессионального спорта, в том числе футбола, немного вреден. Потому что он не мотивирует клубы и коммерческие службы выпрыгивать из штанов, чтобы самим зарабатывать деньги. Получается циклическая ссылка. Коммерческие доходы клубов от мерча и работы со зрителями — это относительно небольшая доля по сравнению со спонсорскими. Даже телеправа относительно небольшую долю занимают. И поэтому не нужно учиться, не нужно реально стараться хорошо это делать, потому что это не имеет большого значения и не влияет на финансовые результаты клуба. И это порочная циклическая ссылка, которая не позволяет, на мой взгляд, эффективно развиваться бизнесу в профессиональном спорте», — рассуждал Малышев.

По мнению менеджера, бюджет на трансферы клубам следует формировать из заработанных средств, а не выделенных денег от госкомпаний.

«Я не то чтобы сторонник полностью выключить государственные деньги из спорта. Иначе спорт у нас умрет просто. Но я, может быть, — если бы меня кто-то послушал — рекомендовал внедрить более жесткие правила по расходованию таких средств; и более жесткий контроль. Направлять эти средства лишь на поддержание инфраструктуры в надлежащем качестве, развитие детского и юношеского спорта. Но соревнование бюджетов по покупке звезд я бы предоставил делать за собственный счет, за счет заработанных на рынке средств.

Это было бы правильно. Это заставило бы клубы и лиги задуматься над тем, как повысить стоимость своих медиаправ, повысить популярность, продвигать спорт и больше зарабатывать на коммерческой деятельности», — отметил он.

По данным «СЭ», бюджет «Спартака» на 2023 год составляет около 135 миллионов евро. Учитывая прошлые высказывания Малышева, интересно, насколько разумно «Спартак» теперь будет распределять спонсорские средства.

Также Малышев три года назад рассуждал об индустрии развлечений и спорта, советуя экспериментировать и находить новые ходы.

«Не надо бояться учиться и пробовать что-то новое. Мир не стоит на месте. Руководители, которые рассуждают по принципу «я 30 лет руковожу спортом и всегда так делал» — это история, которая мешает развиваться. Надо не бояться пробовать новое. Тогда мы обязательно будем занимать лидирующие позиции».

Наконец, будущий генеральный директор «Спартака» признавался, что изучал опыт топ-клубов АПЛ, чтобы применить его в России.

«Надо смотреть на тех, кто является законодателем моды в виде спорта. Например, стыдно в этом признаться, но я хожу по сайтам футбольных клубов и захожу на [страницы] «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и подписываюсь, чтобы подсмотреть: а что они делают для продвижения, [как используют] связи с болельщиками? И потом как-то пытаюсь понять, можно ли это адаптировать для нашего рынка».

Какие идеи адаптирует «Спартак» при Малышеве, узнаем совсем скоро.