«ЦСКА повезло, что Кержаков не сыграл в касание. Заболотный впечатлил». Мнение Орлова

Комментатор Геннадий Орлов — о матче ЦСКА — «Зенит» (1:1).

— Конечно, все статистические показатели в пользу «Зенита». 70 процентов против 30 — владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам — 4 в створ. У ЦСКА — 4 (1). Гости подали 13 угловых! Так что команда Семака, безусловно, играла с преимуществом.

Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание (улыбается). Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать. Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова...

«Зенит» превосходил ЦСКА. Хозяева жестко, порой грубо действовали против бразильцев — Вендела, Клаудиньо. Судья держал матч под контролем, но в концовке все-таки упустил бразды правления. Эта потасовка...

Думаю, ничья устроила обе команды. Я ждал от армейцев большей агрессии впереди. При этом ЦСКА понравился своей заряженностью на борьбу на каждом участке поля. Тактически в принципе москвичи действовали довольно грамотно. При этом в первом тайме Фернандес имел два отличных момента, опережая защитников в борьбе. Акинфеев спас. Поэтому его, наверное, справедливо и признали лучшим игроком встречи.

Дуглас Сантос и Александр Ерохин празднуют ответный гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Марио, конечно, не испытывал проблем с настроем на ЦСКА. Был активен, проделал большой объем работы на фланге! Это был пока его лучший матч в составе «Зенита».

Кассьерра выпал из игры. Минут 20 его вообще не было видно. Да, армейцы действовали против него плотно. Все равно надо было искать варианты, предлагать себя! Сегодня его КПД невысокий. Семак выпустил в пару к Кассьерре Мантуана. По словам главного тренера сине-бело-голубых, Сергеев почувствовал небольшое недомогание, поэтому и остался в запасе.

Мантауну матч, откровенно говоря, не удался. Он еще все-таки не состоявшийся футболист. Порой допускает действительно детские ошибки. Это пока молодежный футбол. Нужно время, чтобы бразилец окреп, повзрослел. Пока еще есть недостатки.

К Венделу и Клаудиньо особых вопросов нет. Как и к Дугласу Сантосу, который сравнял счет. Сыграли в принципе на уровне. Я бы точно не говорил о каком-то спаде «Зенита». Команда Семака на ходу. Бежит! С движением все в порядке. Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет. Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел — надо найти ему замену.

Что касается ЦСКА, то впечатлил Заболотный. Своей неустанной, потрясающей борьбой. Антон просто затерроризировал защитников. Все время их напрягал. Молодец. Сильный матч в его исполнении. Ну и гол забил. Подкараулил ошибку.