Абаскалю придется договариваться с Соболевым. Других вариантов у «Спартака» нет

Максим Никитин — об отстранении форварда «Спартака».

Александр Соболев после поражения «Спартака» в Самаре был отстранен тренерским штабом от тренировок с основой, сообщил журналист Иван Карпов. Форвард занимался по отдельной программе и вернется к тренировкам с основой только после перерыва на игры сборной.

Скажу сразу, что знал о ситуации с отстранением Соболева с самого начала.

И у меня к решению Абаскаля вопросов нет.

Если есть у вас, пересмотрите матч с «Крыльями» — там все основания на месте.

Но я не верю, что Александр Соболев изменится. И еще больше не уверен, что наказание испанца сработает.

Во-первых, для форварда нет авторитетов в коллективе. И это еще раз подтверждает ментальную слабость лидеров «Спартака». Хотя уверен, что влиять на Александра можно и нужно именно через коллективное, через футболистов. Но, видимо, ни у кого нет такой задачи. Да и способностей.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во-вторых, он уже прямо заявил об этом СМИ. «Я такой, какой я есть. Чем быстрее мы это поймем, тем легче будет всем. Меняться я не буду!» — такая цитата прозвучала от Соболева после истории с наказанием за жест, показанный армейцу Роше в позапрошлом дерби.

В-третьих, Гильермо, видимо, сам упустил момент, когда Соболев стал неуправляемым. Не знаю досконально, когда и где, но результат очевиден. И вернуть обратно ситуацию невероятно сложно.

Вообще говоря, не уверен, что Соболева требуется воспитывать, человек он взрослый, состоявшийся. К нему нет смысла применять драконовские методы, а вот максимальную пользу извлекать нужно научиться обязательно.

Но делать это проще, когда за спиной есть второй конкурентный форвард. А быть единственной примой в балете, на которой все держится, у Соболева не выходит. Что касается конкуренции, то про центрального форварда писалось неоднократно. Летом он должен был стать главной целью. Но не стал, и зря.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Потому что сейчас Александр может легчайше исполнять все что угодно. Возьмем даже это отстранение. Ну и? С ЦСКА бы он и так не сыграл из-за дисквалификации, кубковый матч с «Динамо» для «Спартака» с турнирной точки зрения ничего не значил.

Например, есть ближайшая игра с «Пари НН». Что Абаскалю делать перед ней? Все видели, как с ЦСКА «Спартаку» остро не хватало центрфорварда, а ведь Абаскаль в Москве работать хочет. Поэтому до зимы у него нет вариантов ссориться с Соболевым, а значит — и воспитывать.

Придется тренеру с нападающим договариваться. К сожалению, в «Спартаке» дошли до того, что других вариантов нет.

Среди болельщиков, кстати, много мнений на тему того, что решение остаться без форвардов только на совести Абаскаля. Но я хочу обратить внимание, что вопросами усиления должен заниматься спортивный блок, который и тренера обязан контролировать.

Поэтому вопросы по нынешнему положению спартаковской атаки я бы адресовал еще и Полу Эшуорту.

И даже в большей степени. Иначе зачем вообще «Спартаку» руководитель спортивного направления?