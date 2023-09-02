«Зенит» победит ЦСКА, «Спартак» проиграет в Краснодаре. Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и музыкант Александр Лаэртский.

Виталий Дьяков — 1:1. «Урал» идет неплохо. И у «Ахмата», куда пришел Ромащенко, хорошая команда. Поэтому ожидаю ничью.

Александр Лаэртский — 2:0. У Гончаренко отличный отрезок карьеры с «Уралом». Команда хорошо выступает в лиге.

Виталий Дьяков — 0:1. Это две равные команды. И кажется, что в равной игре победит «Рубин».

Александр Лаэртский — 0:3. «Рубин» начинает набирать форму. Этот матч будет очень важен перед паузой на сборные, чтобы подняться из зоны стыковых матчей.

Виталий Дьяков — 2:1. «Крылья» всегда хорошо выступают. Молодые ребята играют в атаку. Думаю, что при своих болельщиках и не против серьезного соперника хозяева заберут три очка.

Александр Лаэртский — 4:0. «Крылья» — отличная команда, которая всегда атакует. «Факел» — аутсайдер нашего чемпионата, и в этом сезоне ему труднее набираться очки, чем в прошлом.

Виталий Дьяков — 1:2. Серия «Спартака» из трех матчей без побед в чемпионате должна закончиться. Он отлично выглядел в игре против «Динамо» в Кубке и разгромил соперника.

Александр Лаэртский — 3:1. У «Спартака» не все хорошо с обороной. А «Краснодар» идет на первом месте, он не может проигрывать, если хочет бороться за чемпионство.

Виталий Дьяков — 1:0. «Оренбургу» очень важно победить. На старте много поражений, он идет в самом низу турнирной таблицы. Ему нужны три очка.

Александр Лаэртский — 1:1. «Оренбург» не может проигрывать, слишком много упущено в начале сезона. Но и «Сочи» станет упираться, просто так он очки не отдаст.

Виталий Дьяков — 3:1. «Локомотив» скомканно выступает в этом сезоне, но будет играть при своих болельщиках. «Балтика» даст бой и забьет один гол.

Александр Лаэртский — 3:2. Жду результативный футбол. «Балтика» будет огрызаться, но «Локомотив» сможет забить больше.

Виталий Дьяков — 1:3. У «Зенита» состав посильнее. ЦСКА опять поздно делает трансферы, у него много молодых игроков. Зенитовцы победят на классе.

Александр Лаэртский — 2:3. «Зенит» выглядит сильнее ЦСКА, даже без Малкома. Команда приходит в форму и готова идти за шестым чемпионством подряд. А ЦСКА нужно усиливать состав.

Виталий Дьяков — 1:2. После разгромного поражения от «Спартака» в Кубке России прошел серьезный разговор, и на динамовцев это должно повлиять. Молодых ростовчан они должны обыграть.

Александр Лаэртский — 5:2. «Динамо» разгромно проиграло «Спартаку», психологическое состояние не очень хорошее. А «Ростов» порадует болельщиков результативной победой.