«Зенит» победит ЦСКА, «Спартак» проиграет в Краснодаре. Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Сегодня, 00:00
Виталий Дьяков — 1:1. «Урал» идет неплохо. И у «Ахмата», куда пришел Ромащенко, хорошая команда. Поэтому ожидаю ничью.
Александр Лаэртский — 2:0. У Гончаренко отличный отрезок карьеры с «Уралом». Команда хорошо выступает в лиге.
Виталий Дьяков — 0:1. Это две равные команды. И кажется, что в равной игре победит «Рубин».
Александр Лаэртский — 0:3. «Рубин» начинает набирать форму. Этот матч будет очень важен перед паузой на сборные, чтобы подняться из зоны стыковых матчей.
Виталий Дьяков — 2:1. «Крылья» всегда хорошо выступают. Молодые ребята играют в атаку. Думаю, что при своих болельщиках и не против серьезного соперника хозяева заберут три очка.
Александр Лаэртский — 4:0. «Крылья» — отличная команда, которая всегда атакует. «Факел» — аутсайдер нашего чемпионата, и в этом сезоне ему труднее набираться очки, чем в прошлом.
Виталий Дьяков — 1:2. Серия «Спартака» из трех матчей без побед в чемпионате должна закончиться. Он отлично выглядел в игре против «Динамо» в Кубке и разгромил соперника.
Александр Лаэртский — 3:1. У «Спартака» не все хорошо с обороной. А «Краснодар» идет на первом месте, он не может проигрывать, если хочет бороться за чемпионство.
Виталий Дьяков — 1:0. «Оренбургу» очень важно победить. На старте много поражений, он идет в самом низу турнирной таблицы. Ему нужны три очка.
Александр Лаэртский — 1:1. «Оренбург» не может проигрывать, слишком много упущено в начале сезона. Но и «Сочи» станет упираться, просто так он очки не отдаст.
Виталий Дьяков — 3:1. «Локомотив» скомканно выступает в этом сезоне, но будет играть при своих болельщиках. «Балтика» даст бой и забьет один гол.
Александр Лаэртский — 3:2. Жду результативный футбол. «Балтика» будет огрызаться, но «Локомотив» сможет забить больше.
Виталий Дьяков — 1:3. У «Зенита» состав посильнее. ЦСКА опять поздно делает трансферы, у него много молодых игроков. Зенитовцы победят на классе.
Александр Лаэртский — 2:3. «Зенит» выглядит сильнее ЦСКА, даже без Малкома. Команда приходит в форму и готова идти за шестым чемпионством подряд. А ЦСКА нужно усиливать состав.
Виталий Дьяков — 1:2. После разгромного поражения от «Спартака» в Кубке России прошел серьезный разговор, и на динамовцев это должно повлиять. Молодых ростовчан они должны обыграть.
Александр Лаэртский — 5:2. «Динамо» разгромно проиграло «Спартаку», психологическое состояние не очень хорошее. А «Ростов» порадует болельщиков результативной победой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -