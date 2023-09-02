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РПЛ

Сегодня, 00:00

«Зенит» победит ЦСКА, «Спартак» проиграет в Краснодаре. Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Виталий Дьяков уверен, что «Зенит» победит ЦСКА
Константин Белов
Корреспондент
Матео Кассьерра и Виллиан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и музыкант Александр Лаэртский.

«Урал» — «Ахмат»

Виталий Дьяков — 1:1. «Урал» идет неплохо. И у «Ахмата», куда пришел Ромащенко, хорошая команда. Поэтому ожидаю ничью.

Александр Лаэртский — 2:0. У Гончаренко отличный отрезок карьеры с «Уралом». Команда хорошо выступает в лиге.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ахмат

«Пари НН» — «Рубин»

Виталий Дьяков — 0:1. Это две равные команды. И кажется, что в равной игре победит «Рубин».

Александр Лаэртский — 0:3. «Рубин» начинает набирать форму. Этот матч будет очень важен перед паузой на сборные, чтобы подняться из зоны стыковых матчей.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Рубин

«Крылья Советов» — «Факел»

Виталий Дьяков — 2:1. «Крылья» всегда хорошо выступают. Молодые ребята играют в атаку. Думаю, что при своих болельщиках и не против серьезного соперника хозяева заберут три очка.

Александр Лаэртский — 4:0. «Крылья» — отличная команда, которая всегда атакует. «Факел» — аутсайдер нашего чемпионата, и в этом сезоне ему труднее набираться очки, чем в прошлом.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

«Краснодар» — «Спартак»

Виталий Дьяков — 1:2. Серия «Спартака» из трех матчей без побед в чемпионате должна закончиться. Он отлично выглядел в игре против «Динамо» в Кубке и разгромил соперника.

Александр Лаэртский — 3:1. У «Спартака» не все хорошо с обороной. А «Краснодар» идет на первом месте, он не может проигрывать, если хочет бороться за чемпионство.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

«Оренбург» — «Сочи»

Виталий Дьяков — 1:0. «Оренбургу» очень важно победить. На старте много поражений, он идет в самом низу турнирной таблицы. Ему нужны три очка.

Александр Лаэртский — 1:1. «Оренбург» не может проигрывать, слишком много упущено в начале сезона. Но и «Сочи» станет упираться, просто так он очки не отдаст.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Сочи

«Локомотив» — «Балтика»

Виталий Дьяков — 3:1. «Локомотив» скомканно выступает в этом сезоне, но будет играть при своих болельщиках. «Балтика» даст бой и забьет один гол.

Александр Лаэртский — 3:2. Жду результативный футбол. «Балтика» будет огрызаться, но «Локомотив» сможет забить больше.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Балтика

ЦСКА — «Зенит»

Виталий Дьяков — 1:3. У «Зенита» состав посильнее. ЦСКА опять поздно делает трансферы, у него много молодых игроков. Зенитовцы победят на классе.

Александр Лаэртский — 2:3. «Зенит» выглядит сильнее ЦСКА, даже без Малкома. Команда приходит в форму и готова идти за шестым чемпионством подряд. А ЦСКА нужно усиливать состав.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

«Ростов» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:2. После разгромного поражения от «Спартака» в Кубке России прошел серьезный разговор, и на динамовцев это должно повлиять. Молодых ростовчан они должны обыграть.

Александр Лаэртский — 5:2. «Динамо» разгромно проиграло «Спартаку», психологическое состояние не очень хорошее. А «Ростов» порадует болельщиков результативной победой.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
79
14
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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