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Сегодня, 00:30

«Нельзя допускать глупые ошибки, пенальти убил нас сегодня». Ивич и Абаскаль — после матча «Краснодар» — «Спартак»

Абаскаль признал, что ошибся со стартовым составом «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль и Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»
Владимир Ивич.
Фото ФК «Краснодар»
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Главные тренеры подвели итоги.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Спартак

Абаскаль: «Состав на матч — моя ошибка»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Краснодара» (0:2) в седьмом туре РПЛ посетовал на глупые ошибки, приведшие к пропущенным голам, взял на себя ответственность за неудачу и пообещал, что команда станет лучше, как следует поработав во время международной паузы.

— Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества. Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного футболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером. К Абаскалю снова есть вопросы по выбору состава

Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Соболев, к примеру, или Квинси, Медина, Игнатов. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.

Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хороши, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше.

— Во втором тайме вы перешли на схему 4-4-2. В чем была идея этой трансформации?

— Мы начали игру с тремя полузащитниками. Но после того, как соперник открыл счет, он стал играть близко к схеме 5-3-2, очень плотно обороняясь. Нашей идеей было выпустить Зиньковского и Медину, которые растягивали бы пространство, давая возможность Соболеву и Промесу забирать мяч в штрафной и создавать моменты.

— Замена Джикии была связана с повреждением?

— Мы хотели ускорить движение мяча, начало атак. Ну и Бабич очень хорош на стандартах — там мы хотели поймать свой шанс.

— Месяц назад в Краснодаре был другой результат и другая игра. В чем причины таких перемен за короткий срок?

— Если ты не реализуешь моменты, позволяя сопернику реализовать его, результат будет иным. И никогда нельзя провести две одинаковые игры даже против одного и того же соперника.

— Интригой был ваш стартовый состав. Вы сделали много изменений после матча с «Динамо». Не считаете, что ошиблись?

— Это моя ошибка, как я уже и сказал. У нас есть план на каждую игру. Я выбираю состав на каждый матч и несу ответственность за каждого игрока, выходящего на поле. Я верю в ребят, мы тренируемся каждый день. У нас хорошая команда, отличные футболисты, в том числе, новички. Нужно нарабатывать игровые связи. Но на это нужно время, а футбол не дает нам его. Однако нужно верить и работать.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Александр Кокшаров и&nbsp;Эдуард Сперцян празднуют гол. Ивич пошел против Галицкого. Но этот «Краснодар» может взять трофей

— Накануне команду покинули Николсон и Бальде...

— Я не отвечаю на вопросы по трансферам, потому что окно еще не закрыто. Вот когда 14 сентября оно закроется, я буду готов прокомментировать все, что захотите.

— Впереди двухнедельная пауза на игры сборных. Планирует ли «Спартак» провести какие-то товарищеские матчи в это время?

— Мы не планируем матчей, потому что у нас многие уедут в сборные. Вроде бы, в команде останется порядка 11 человек. Если честно, это рекорд в моей практике — никогда еще не бывало так мало. Но мы гордимся, что многие наши ребята вызываются в свои национальные команды.

Владимир Ивич.
Фото ФК «Краснодар»

Ивич: «Играть можно во дворе, а тут нужно совершать действия для достижения результата»

— Хочу поздравить своих игроков с большой победой! С первой и до последней секунды они боролись и заслужили ее. Мы контролировали игру, особенно в первом тайме. Мы показали себя лучше, чем соперник. Гол Кордобы — очень хороший! Мы сделали то, что подготовили на данную игру.

Ждали, что соперник начнет жесткую и активную игру во втором тайме. У «Спартака» сильные исполнители с отличными ударами, подачами. Мы ожидали много длинных передач от них. Мы же могли забить еще один гол. Горжусь игроками, что они действовали правильно в тяжелые моменты матча.

— Можете подвести итоги первой четверти чемпионата?

— Мне нравится наша позиция в турнирной таблице! Мы выиграли 5 из 7 игр. Мне понравились все игры. Должны были выигрывать их все, но не забили с пенальти «Локомотиву» и «Факелу». У нас во всех играх были свои моменты. Это футбол, не всегда все будет так, как ты хочешь. Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами, а не просто играют. Играть можно во дворе, а тут нужно совершать правильные действия для достижения результата. Нам необходимо продолжать тренироваться и давать результат.

Джон Кордоба и&nbsp;Александр Соболев. «Краснодар» обыграл «Спартак». Онлайн-трансляция матча дня

— Довольны ли вы представительством игроков Краснодара в сборной России?

— Конечно, иметь игроков сборной хорошо для любого клуба. Но у Черникова и Кривцова в прошлом были небольшие травмы, поэтому я их не особо использовал в играх на Кубок. Это причина, по которой я не особо поддерживаю их вызов в сборную. Им бы отдохнуть, они не готовы на сто процентов. Но для каждого клуба важно, что их игроки вызывались в сборную.

— Как оцените игру Тормены? Не было риском выпускать новичка на «Спартак»?

— Он тут для того, чтобы быть частью нашей команды. Мы довольны его игрой, он себя хорошо показывает.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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