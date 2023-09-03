Главные тренеры подвели итоги.

Абаскаль: «Состав на матч — моя ошибка»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Краснодара» (0:2) в седьмом туре РПЛ посетовал на глупые ошибки, приведшие к пропущенным голам, взял на себя ответственность за неудачу и пообещал, что команда станет лучше, как следует поработав во время международной паузы.

— Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества. Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного футболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.

Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Соболев, к примеру, или Квинси, Медина, Игнатов. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.

Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хороши, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше.

— Во втором тайме вы перешли на схему 4-4-2. В чем была идея этой трансформации?

— Мы начали игру с тремя полузащитниками. Но после того, как соперник открыл счет, он стал играть близко к схеме 5-3-2, очень плотно обороняясь. Нашей идеей было выпустить Зиньковского и Медину, которые растягивали бы пространство, давая возможность Соболеву и Промесу забирать мяч в штрафной и создавать моменты.

— Замена Джикии была связана с повреждением?

— Мы хотели ускорить движение мяча, начало атак. Ну и Бабич очень хорош на стандартах — там мы хотели поймать свой шанс.

— Месяц назад в Краснодаре был другой результат и другая игра. В чем причины таких перемен за короткий срок?

— Если ты не реализуешь моменты, позволяя сопернику реализовать его, результат будет иным. И никогда нельзя провести две одинаковые игры даже против одного и того же соперника.

— Интригой был ваш стартовый состав. Вы сделали много изменений после матча с «Динамо». Не считаете, что ошиблись?

— Это моя ошибка, как я уже и сказал. У нас есть план на каждую игру. Я выбираю состав на каждый матч и несу ответственность за каждого игрока, выходящего на поле. Я верю в ребят, мы тренируемся каждый день. У нас хорошая команда, отличные футболисты, в том числе, новички. Нужно нарабатывать игровые связи. Но на это нужно время, а футбол не дает нам его. Однако нужно верить и работать.

— Накануне команду покинули Николсон и Бальде...

— Я не отвечаю на вопросы по трансферам, потому что окно еще не закрыто. Вот когда 14 сентября оно закроется, я буду готов прокомментировать все, что захотите.

— Впереди двухнедельная пауза на игры сборных. Планирует ли «Спартак» провести какие-то товарищеские матчи в это время?

— Мы не планируем матчей, потому что у нас многие уедут в сборные. Вроде бы, в команде останется порядка 11 человек. Если честно, это рекорд в моей практике — никогда еще не бывало так мало. Но мы гордимся, что многие наши ребята вызываются в свои национальные команды.

Владимир Ивич. Фото ФК «Краснодар»

Ивич: «Играть можно во дворе, а тут нужно совершать действия для достижения результата»

— Хочу поздравить своих игроков с большой победой! С первой и до последней секунды они боролись и заслужили ее. Мы контролировали игру, особенно в первом тайме. Мы показали себя лучше, чем соперник. Гол Кордобы — очень хороший! Мы сделали то, что подготовили на данную игру.

Ждали, что соперник начнет жесткую и активную игру во втором тайме. У «Спартака» сильные исполнители с отличными ударами, подачами. Мы ожидали много длинных передач от них. Мы же могли забить еще один гол. Горжусь игроками, что они действовали правильно в тяжелые моменты матча.

— Можете подвести итоги первой четверти чемпионата?

— Мне нравится наша позиция в турнирной таблице! Мы выиграли 5 из 7 игр. Мне понравились все игры. Должны были выигрывать их все, но не забили с пенальти «Локомотиву» и «Факелу». У нас во всех играх были свои моменты. Это футбол, не всегда все будет так, как ты хочешь. Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами, а не просто играют. Играть можно во дворе, а тут нужно совершать правильные действия для достижения результата. Нам необходимо продолжать тренироваться и давать результат.

— Довольны ли вы представительством игроков Краснодара в сборной России?

— Конечно, иметь игроков сборной хорошо для любого клуба. Но у Черникова и Кривцова в прошлом были небольшие травмы, поэтому я их не особо использовал в играх на Кубок. Это причина, по которой я не особо поддерживаю их вызов в сборную. Им бы отдохнуть, они не готовы на сто процентов. Но для каждого клуба важно, что их игроки вызывались в сборную.

— Как оцените игру Тормены? Не было риском выпускать новичка на «Спартак»?