«Краснодар» отказался от атакующего стиля, но выдал лучший старт в своей истории. Как Ивич переубедил Галицкого?

Кажется, «быки» замахнутся на чемпионство.

В матче с «Локомотивом» «Краснодар» был в секундах от пятой победы в пяти матчах, но даже итоговая ничья не помешала клубу зафиксировать лучший старт в РПЛ в своей истории: с 13 очками «быки» лидируют в чемпионате. Самое время выделить сильные стороны команды и разобрать, в чем причина такого прогресса.

Главный тренер

Чтобы установить прямую связь между нынешними успехами «Краснодара» и фигурой главного тренера, достаточно посмотреть, где была команда, когда Владимир Ивич только приехал в Россию. В январе 2023-го «быки» располагались на 8-м месте в РПЛ, а закончили сезон шестыми. По набранным очкам весной стали пятыми, а по числу забитых мячей — вообще вторыми! Плюс не забываем про выход в суперфинал Кубка России, где «Краснодар» только по пенальти уступил ЦСКА.

Ивичу удалось в кратчайшие сроки стабилизировать игру, определить стартовое сочетание, а главное — начать стабильно набирать очки. Именно этот компонент проседал ежегодно, хотя команда показывала самый зрелищный и комбинационный футбол в лиге.

«Моя философия — атакующий футбол, — говорил после прихода в клуб Ивич. — Главная задача — побеждать в каждом матче, а это непросто для всех, это самое сложное в футболе. В каждом сегменте игры должна быть жесткая дисциплина. Это одна из вещей, которой мы уделяем много внимания в нашей работе. Я знаю философию «Краснодара», мне объяснили, что клуб любит создавать и доминировать на поле. Это полностью сходится с моей философией. В какой футбол будет играть мой «Краснодар»? Мы будем пытаться доминировать и стараться побеждать в каждом матче».

Конечно, по доминированию и атакующей игре к Ивичу есть вопросы, но в плане набора очков «быки» практически безупречны.

Владимир Ивич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Здоровый прагматизм

Итак, Ивич повел «Краснодар» по пути прагматики, но в чем она заключается?

Изменения можно проследить на каждом этапе построения игры.

Первое, что бросается в глаза, — «Краснодар» стал больше использовать средние и длинные передачи. Раньше при выходе из обороны «быки» старались комбинировать и выманивать соперника в прессинг, из-за чего получали преимущество на стадии начала атак, но порой становились жертвами давления со стороны соперника. Упростив игру, Ивич избавил футболистов от этой проблемы.

В предыдущих клубах серб нередко использовал схему с тремя центральными защитниками. В «Краснодаре» пробовать нечто подобное непросто, учитывая атакующую философию клуба, плюс Владимир сам говорил, что будет стремиться играть по схеме с четверкой. Но все же кое-какие подвижки в сторону 3-X-X происходят. Например, на стадии начала атак правый защитник Волков поднимается к полузащитникам, а вот левый защитник (ранее Рамирес, теперь — Оласа) остается на одной линии с центральными и образует тройку при владении. С учетом смещений Сперцяна в опорную зону это дает «Краснодару» при выходе в атаку устойчивую конструкцию 3-2, что позволяет преодолевать прессинг и сохранять контроль. Хотя Ивич явно дает установку защитникам чаще играть вертикальнее, особенно при наличии на острие здоровяка Кордобы, который прекрасно цепляется за мячи.

Другой показательный момент — роли Батчи и Олусегуна. Оба не очень хороши в комбинационной игре и взломе насыщенной обороны, зато обладают высокой скоростью, убойно действуют на контратаках, а сейчас еще и активно отрабатывают в обороне. Порой кто-то из них (обычно Олусегун) опускается на одну линию с защитниками и образует пятерку в обороне. Это еще один прием, чтобы успокоить и засушить игру. Нынешний «Краснодар» не стесняется действовать прагматично, тем более что это приносит результат.

Единственный момент — после 75-й минуты «быки» нередко упускают инициативу и сбавляют обороты. Причин тут может быть несколько — от банальной потери концентрации и усталости до не самой качественной скамейки. Над этим Ивичу еще предстоит поработать, чтобы история с упущенной победой над «Локомотивом» больше не повторилась.

Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Фото ФК «Краснодар»

Кордоба и Сперцян

Прекрасная форма лидеров — еще одна причина резвого старта «Краснодара». Слухи об отъезде Сперцяна в Европу поутихли (есть ощущение, что как минимум до зимы Эдуард еще поиграет в РПЛ). Роль армянского полузащитника переоценить сложно, он — штатный исполнитель стандартов и главная креативная единица в атаке. 3+2 по голам и передачам в пяти стартовых турах говорят сами за себя. Но действиями в атакующей трети роль Сперцяна не ограничивается. Как сказано выше, он регулярно опускается на одну линию с опорным полузащитником и принимает активное участие в розыгрыше мяча, что позволяет «Краснодару» как успокаивать игру в центре поля, так и внезапно ускорить ее за счет умения Эдуарда в неожиданный момент сделать прекрасную разрезающую передачу.

Отдельная история — прогресс Кордобы. Колумбиец признавался, что после бундеслиги ему пришлось подстраиваться под стиль новой команды. Но при Ивиче форвард засверкал: за 12 матчей первой части прошлого сезона Джон забил 5 мячей, а весной наколотил 9 в 11 играх. Сейчас статистика у него тоже приятная — 2+2 в 5 матчах. Но, как и в случае со Сперцяном, дело не только в результативности. Кордоба потрясающе цепляется за верховые мячи и отлично открывается за спины защитников, что поощряется длинными передачами, которых в «Краснодаре» стало больше. Плюс Джон классно играет головой и умно вытягивает на себя защитников, провоцируя появление коридоров для включения других игроков атаки. Не просто так сейчас его называют сильнейшим нападающим лиги.

Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»

Отличная игра Сафонова

Финальный момент, на который также стоит обратить внимание. Оборона «Краснодара» стала более надежной, о чем говорят всего два пропущенных мяча в пяти матчах (лучший результат в лиге), но дело не только в том, что «быки» обороняются большим количеством. Дело и в возвращении на привычный уровень Матвея Сафонова. В прошлом сезоне вратарь много ошибался, привозил и в итоге на время даже уступил место в основе Станиславу Агкацеву.

Но в новом сезоне РПЛ Ивич делает ставку только на Матвея, и тот не подводит. Сафонов — лучший вратарь лиги по проценту сейвов (89,5) и четвертый по их числу (16). Плюс ко всему при двух пропущенных голах ожидаемых (xGA) у «Краснодара» целых 6. Разница +4 по xGA у — с отрывом лучшая в лиге. Так что можно говорить, что Сафонов вернул себе звание сильнейшего вратаря страны и наверняка будет первым выбором Валерия Карпина на сентябрьском сборе.

Вывод

Владимир Ивич, пожалуй, самый прагматичный тренер в истории «Краснодара», но его стиль приносит очки. Судя по всему, Сергей Галицкий готов к компромиссу — команда не всегда будет доминировать даже в домашних матчах, но парад голов в обе стороны приостановлен в угоду результату. А это значит, что теперь «быки» (с учетом проблем у конкурентов) наконец-то всерьез могут претендовать на чемпионство в РПЛ. По крайней мере, заявка на старте сезона сделана солидная.